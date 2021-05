Từ vụ ly hôn của tỉ phú Bill Gates, nghĩ về đời làm vợ vĩ nhân

2013, vợ chồng Tổng thống Nga V.Putin chính thức chia tay. Có gì đó trùng hợp giữa hai cuộc ly hôn gây sốc cho toàn thế giới?

Từ những chuyện tình đẹp như cổ tích

Tỉ phú Bill Gates và vợ ly hôn sau 27 năm chung sống. Tin này gây sốc tầm thế giới, đến nỗi có lẽ tạm thời còn làm dìm đi nỗi lo “con” COVID-19 vẫn đang tung hoành trên trái đất.

Cách đây 8 năm, cơn sang chấn tâm lý tập thể cũng tầm thế giới, đó là tin vợ chồng tổng thống Nga Putin chính thức tuyên bố đường ai nấy đi. Và đó cũng là cuộc chia tay sau 3 thập kỷ chung sống.

Vợ chồng ông Putin trong đám cưới, năm 1983 (ảnh: Tân Hoa xã)

Tôi nhớ cảm giác của mình vào tháng 6 năm 2013 khi ngắm bức ảnh cô dâu trẻ măng thần thái chuẩn “búp bê Nga” trong bộ váy cưới giản dị, đầu đội khăn voan trong với nụ cười rụt rè nhưng đầy hạnh phúc khi được hôn phu lồng vào tay chiếc nhẫn cưới. Đó chính là bà Lyudmila Putin trong bức ảnh chụp 30 năm về trước trong lễ thành hôn với một sĩ quan KGB trẻ tuổi, người sau này trở thành người đàn ông quyền lực nhất nước Nga.

Còn giờ đây, tôi cũng xem đi xem lại trích đoạn trên Instagram, cho thấy một Melinda vô cùng trẻ trung cá tính, cười như thể chưa bao giờ được cười, níu tay vị hôn phu đang cắt bánh cưới trong ngày vui trọng đại, vào năm 1994.

Vào hôm 6/6/2013, cả Vladimir và Lyudmila vẫn đứng bên nhau trước ống kính camera, nhưng lần này họ không còn chạm vào nhau nữa. Lý do, họ cùng loan báo qua truyền hình nhà nước Nga rằng hôn nhân nay đã qua rồi.

Cũng như, chiều ngày 3/5/2021 vừa qua tại quận King, Washington, vợ chồng tỉ phú Bill và Melinda Gates đã khiến thế giới xôn xao khi tuyên bố ly hôn sau 27 năm chung sống.

Cô dâu nào cũng đẹp. Mối tình say nào dẫn đến một đám cưới cũng khiến người ta hạnh phúc. Nhưng con đường làm vợ quả lắm chông gai, nhất là khi … đối tác là một vĩ nhân.

Được chọn vì là người phụ nữ đẹp, đặc biệt

Bà Lyudmila là một nhà ngôn ngữ học nói được cả tiếng Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Thời trẻ bà làm tiếp viên hàng không, một công việc nhiều người mơ ước trong kỷ nguyên Xô viết. Chắc chắn để chinh phục được trái tim của người đàn ông đặc biệt thì không thể chỉ nhờ vào sắc đẹp. Ông Putin đã từng kể trên website Tổng thống rằng: “Khi ấy tôi nghĩ nếu mình không lập gia đình trong độ 2-3 năm tới thì sẽ chẳng bao giờ lấy vợ nữa. Tôi đã có thói quen sống độc thân rồi. Nhưng Lyudmila đã nhổ tận gốc điều này”.

Bill Gates và Melinda Gates vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc trong tấm ảnh cưới vào năm 1994

Còn Bill Gates thì bị thu hút vì sự thẳng thắn và độc lập toát ra từ Melinda trong những lần đầu gặp gỡ. Bà Melinda đã kể trong hồi ký The Moment Of Lift: How Empowering Women Changes The World (2019): Tôi nghĩ Bill đã bị thu hút khi tôi đánh bại anh ấy trong một trò chơi toán học và giành chiến thắng ngay lần đầu chúng tôi chơi Clue, một trò truy tìm thủ phạm giết người trong phòng bằng loại vũ khí cụ thể nào. Anh ấy giục tôi đọc "The Great Gatsby", cuốn tiểu thuyết yêu thích của anh ấy và tôi đã làm điều đó tới hai lần. Có lẽ, đó là lúc anh ấy biết mình đã gặp một nửa của cuộc đời mình. Anh ấy nói đó là sự se duyên lãng mạn. Khi chúng tôi đính hôn, có người hỏi Bill: Melinda khiến ông cảm thấy thế nào? Và anh ấy trả lời: Thật ngạc nhiên, cô ấy khiến tôi cảm thấy muốn kết hôn.

Hai người đàn ông vĩ đại đều có lý tưởng của riêng mình. Người phụ nữ khiến họ cảm thấy có thể chia sẻ con người mình bên cạnh lý tưởng đó chắc chắn phải là một người đàn bà đặc biệt.

Cho dù đặc biệt, mọi phụ nữ đều mang trong mình những giấc mơ đàn bà

Phu nhân của người giàu thứ nhì thế giới chia sẻ trong hồi ký rằng bà từng cảm thấy rất cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Đó là thời điểm bà sinh con gái đầu lòng và người đàn ông giỏi giang của bà đang là tổng giám đốc điều hành của Microsoft, vị trí khiến ông phải làm việc mỗi ngày liên tục 16 giờ và trong nhiều năm.

Anh ấy đã quá bận rộn. Mọi người đều cần anh ấy. Và tôi từng nghĩ, có lẽ anh ấy muốn có con về mặt lý thuyết, nhưng thực tế không phải vậy. Đó là tâm sự rất thật của một người phụ nữ đang bị bỏ rơi trong hôn nhân của mình.

Còn bà Lyudmila thì trong một lần hiếm hoi đã chia sẻ với một tờ báo của Nga rằng: Hẹn hò, ông đến trễ 1 giờ rưỡi. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi thử thách cũng qua đi… Người chồng trẻ không bao giờ báo trước mình sẽ về nhà ăn tối trễ. Nói sẽ về lúc 21 giờ nhưng mãi đến 0 giờ anh ta mới xuất hiện. Khi sinh con đầu lòng, người mẹ trẻ không được ai giúp đỡ. Putin lúc đó phải đi học ở Moscow.

Những tâm sự như vậy cho thấy những vết rạn không thể xem thường của một cuộc hôn nhân, cho dù người trong cuộc có là ai.

Cuộc đời làm vợ vĩ nhân đầy thử thách

Trong cuốn tự truyện của mình, Melinda từng chia sẻ cách bà đã làm để trở thành một người bạn đời bình đẳng. Trước tiên đó là quyết định nghỉ việc sau khi sinh con đầu lòng.

Anh sẽ không phải giảm tải công việc và em sẽ không cần phải đau đầu bố trí thời gian để vừa làm tốt công việc trên cơ quan, vừa chăm sóc được gia đình cùng một lúc - Melinda nói với chồng.

Bill và Melinda Gates quyết định ly dị sau 27 năm chung sống. Ảnh: Reuters

Nhiều năm sau đó, khi nhìn lại quyết định của mình, Melinda cho biết: Tôi đã đối mặt với một câu hỏi định hình cuộc sống trong những năm đầu tiên đó: Bạn có muốn có sự nghiệp hay bạn muốn trở thành một người mẹ chỉ ở nhà? Và câu trả lời của tôi là: Phải. Đầu tiên là sự nghiệp, sau đó là người mẹ ở nhà, tiếp đến là sự kết hợp của cả hai và cuối cùng là trở lại với sự nghiệp".

Để làm tròn vai vợ vĩ nhân, Melinda đã chọn cách lùi lại phía sau. Đó là cả một cuộc đấu tranh, vì thế không tránh khỏi những căng thẳng. Thật trùng hợp, khi chúng ta được biết chia sẻ của Putina. Bà đã luôn hành động để hoàn thiện chính mình, trở thành một người vợ lý tưởng. Một tay bà lo chuyện nhà, chồng con và cả khách khứa của chồng đến chơi hằng tuần. Sau này, khi đã trở thành đệ nhất phu nhân, cuộc sống của bà hoàn toàn khác đi. Thế nhưng, Putina vẫn tin như trước đây rằng các thử thách còn đang tiếp diễn. Bà tâm sự: "Hoàn toàn chính xác rằng Vladimir thử thách tôi trong suốt cả cuộc sống chung. Tôi luôn luôn cảm thấy rằng lúc nào ông cũng đều quan sát tôi". Tuy nhiên, bà nói rõ quan niệm của mình về tình yêu: "Tình yêu, đó là sự hỗ trợ, sự kính trọng và chịu đựng trong mọi chuyện".

Ly hôn hay là dấu chấm hết một cuộc sống hy sinh hoàn toàn bản thân mình?

Melinda tâm sự, vào nhiều năm trước, khi bà đang bận rộn với việc sắp xếp đồ đạc và chăm sóc con cái thì Bill lại thảnh thơi ngồi đọc cuốn sách về Winston Churchill. Người chồng tỉ phú thế giới để mặc vợ mình vật lộn với việc nhà, việc mà bà gọi là "không bao giờ được trả lương". Còn Bill lại bận làm việc và du lịch với tư cách là CEO của Microsoft. Nhiều thời điểm, Melinda không biết mình là ai trong cuộc hôn nhân này.

Tất nhiên, một người mạnh mẽ như Melinda sẽ không thể mãi đánh mất bản thân mình như thế! Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation (Gates Foundation) do vợ chồng tỉ phú Mỹ thành lập đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp. Sự ảnh hưởng rõ ràng của bà Melinda Gates đã làm cho công việc của quỹ công bằng và có tác động hơn. Quỹ đã chi hơn 50 tỉ USD, chủ yếu cho các sáng kiến phát triển và y tế toàn cầu thiết yếu. Tiêm chủng, giáo dục và các chiến dịch chống HIV/AIDS và sốt rét từ lâu đã nằm trong chương trình nghị sự của tổ chức này. Trong những năm qua, bà Melinda đã thúc đẩy sự tập trung nhiều hơn vào các nỗ lực kế hoạch hóa gia đình.

Tỉ phú Bill Gates và vợ trong một chuyến thăm ngôi làng ở Ấn Độ năm 2011. Ảnh : AFP

Melina đã dần trở lại đúng với hình ảnh người phụ nữ độc lập đã từng cuốn hút Bill ngay từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Trong tuyên bố được đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 24, sau khi hai người cùng đến dự một buổi biểu diễn ballet tại Moskva, vào một ngày mùa hè tháng 6 năm 2013, bà Lyudmila xác nhận cuộc hôn nhân với ông Putin đã kết thúc vì “chúng tôi hầu như chẳng bao giờ gặp nhau”.

Vladimir Vladimirovich hoàn toàn đắm chìm trong công việc. Chúng tôi mỗi người sống một cuộc sống riêng. Và tôi thực sự không thích cuộc sống trước công chúng, các chuyến bay cũng rất vất vả cho tôi, bà Putina cho hay.

Thay cho lời kết

Trong bộ phim tài liệu của Netflix: Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates (Bên trong bộ não của Bill: Giải mã Bill Gates), ở tập cuối cùng đạo diễn đã đặt câu hỏi: "Nếu chẳng may hôm nay anh bị một chiếc xe buýt đâm phải và qua đời, thì một điều dang dở khiến anh phải thốt lên rằng Chúa ơi, ước gì tôi đã làm chuyện đó' là gì?".

"Đó là cảm ơn Melinda", Bill nói. Một câu trả lời đậm chất… ngôn tình.

Nhưng tiếc thay, bất chấp tất cả những hành xử cũng đậm đà ngôn tình “đốn tim” làng face Việt nguyên ngày như “rửa bát, đón con”, cặp vợ chồng giầu nhất thế giới vẫn nói lời chia tay, một kết cục cũng “ngôn tình” không tưởng...