Hành trình bà Melinda thoát khỏi cái bóng của tỷ phú Bill Gates và quyết định chủ động cuối cùng chính là cái kết "khôn ngoan"

Một khi hết yêu và cảm thấy không còn chung đường thì chuyện ly hôn là việc tất yếu. Thế nhưng dường như đây là câu chuyện của tỷ phú nên càng gây ra được những sự chú ý nhiều hơn.



Thông tin tỷ phú Bill Gates và người vợ Melinda tuyên bố ly hôn gây xôn xao dư luận. Trong lá đơn được công bố, không có lý do dẫn đến sự vụ này.

Người phụ nữ khiến chồng nhượng bộ

Trong lá đơn ly hôn do bà Melinda là nguyên đơn gửi đến tòa án cao cấp hạt King, bang Washington, bà nêu rằng cuộc hôn nhân của mình và Bill đã "tan vỡ không cứu vãn nổi".

Và có lẽ, họ lường trước được sự ồn ào một khi chuyện này rò rỉ ra nên chỉ khi mâu thuẫn đến mức "không cứu vãn được", họ mới quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng kéo dài suốt 27 năm qua.

Cách đâu 2 năm, vụ ly hôn của tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos - người sáng lập Amazon gây xôn xao dư luận. Sau khi đường ai nấy đi, ông đã để lại cho vợ 4% cổ phần của tập đoàn - biến cô vợ MacKenzie Scott trở thành tỷ phú.

Nhiều người so sánh MacKenzie Scott với Melinda. Tuy nhiên, không giống như vợ cũ của ông chủ Amazon sau khi ly hôn mới trở thành một trong nhà từ thiện hàng đầu thế giới.

Từ khi bước vào cuộc hôn nhân với Bill Gates, Melinda đã thể hiện vai trò của mình và thực hiện nhiều khoản đầu tư thông qua Pivotal Ventures và là người đóng vai trò quan trọng trong Quỹ Gates với Bill trong thời gian dài.

Nhiều ý kiến cho rằng, bà Melinda đã khởi xướng chuyện ly hôn sau những nỗ lực dai dẳng thoát khỏi cái bóng của chồng. Việc "thoát bóng" Bill Gates cũng được chính người phụ nữ này từng bước thực hiện suốt nhiều năm qua.

Hình ảnh khi còn mặn nồng của đôi vợ chồng tỷ phú.

Vợ chồng Bill Gates gặp nhau lần đầu tiên tại một bữa tiệc công ty năm 1987. Trước khi quyết định kết hôn, Bill đã viết lên tấm bảng trắng trong phòng ngủ những gì lợi và hại sau khi kết hôn. Và có lẽ, thấy lợi ích nhiều hơn, ông và Melinda đã bước vào lễ đường vào năm 1994.

Ban đầu, Melinda khi vào làm chức vụ Giám đốc sản phẩm. Đến năm 1990 bà đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc sản phẩm Thông tin. Sau khi sinh bé gái đầu tiên vào năm 1996, bà rời công ty và chăm lo cho gia đình.

Quay ngược lại thời gian, năm 1993, khi cả hai đã đính hôn, họ có chuyến đi đến châu Phi. Khi đi dạo trên bãi biển ở Zanzibar, cả hai đã bắt đầu nói về chuyện sử dụng tài sản của mình để giúp đỡ người khác. Ý tưởng đó bén rẽ trong đầu óc của hai vợ chồng và mất đến 7 năm nó mới trở thành hiện thực.

Hai vợ chồng lập nên Quỹ Bill & Melinda Gates.

Đến năm 2000, cả hai cùng thành lập tổ chức từ thiện Quỹ Bill & Melinda Gates. Từ đó đến nay, quỹ này đã dành 53,8 tỷ đô để tài trợ cho loạt sáng kiến liên quan đến y tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện giáo dục và nhiều lợi ích cộng đồng khác.

Năm 2013, bà Melinda yêu cầu chồng mình và cũng là người đồng sáng lập quỹ từ thiện để bà cùng viết lá thư thường niên năm 2013 về quỹ từ thiện của họ, cả hai đã nổ ra tranh cãi.

Những điều này được tiết lộ trong cuốn sách The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World (tạm dịch: Khoảnh khắc thăng hoa: Trao quyền cho phụ nữ thay đổi thế giới thế nào) của bà được xuất bản vào năm 2019.

"Chúng tôi tranh cãi rất căng. Bill nói rằng quy trình mà chúng tôi lâu nay vẫn làm với thư thường niên cho quỹ đang vận hành tốt suốt nhiều năm, anh ấy không hiểu tại sao lại phải thay đổi", bà chia sẻ.

Cuối cùng, ngài tỷ phú đã phải thỏa hiệp, đồng ý để vợ viết một bài riêng về các biện pháp tránh thai. Bản thân ông viết bản cập nhật thông tin chính thường niên cho quỹ.

Đó có thể coi là một bước đầu tiên trong tiến trình thoát khỏi cái bóng của chồng. Người ta biết đến bà là Melinda chứ không phải chỉ với danh xưng vợ của tỷ phú Bill Gates.

Trong bức thư năm sau, bà Melinda đã viết về một trong 3 niềm tin hoang đường "ngăn cản sự tiến bộ của người nghèo" và ông Gates viết nốt về 2 quan niệm sai lầm còn lại.

Đến năm 2015, cả hai cùng ký tên vào bức thư thường niên.

Anh ấy phải học cách bình đẳng, còn tôi phải học cách đứng lên và trở nên bình đẳng", Melinda viết, tiết lộ mình "bẩm sinh rất nhút nhát và kín tiếng".

Người phụ nữ được xếp vào danh sách "Phụ nữ quyền lực nhất thế giới"

Đảm nhận vai trò đồng chủ tịch ở Quỹ Bill & Melinda Gates, bà Melinda dần dần thể hiện được vai trò của mình. Bà bắt đầu thực hiện nhiều khoản quyên góp trị giá hàng trăm triệu đô la.

Hơn 20 năm kể từ ngày thành lập, Melinda vẫn là đồng chủ tịch quỹ và duy trì vai trò rất quan trọng. Bà thường chia sẻ hình ảnh và thông tin cập nhật liên quan đến quỹ trên trang mạng xã hội của mình.

Và ngay trong thông báo ly hôn được đăng tải, chuyện ở quỹ từ thiện vẫn được duy trì. Bà Melinda vẫn là một nhân tố quan trọng ở đó.

Vợ chồng Bill Gates chụp ảnh cùng 3 đứa con.

Đến năm 2015, cặp đôi thành lập Pivotal Ventures. Đây là công ty đầu tư tập trung vào phụ nữ và gia đình, hướng đến mục tiêu "tăng cường hiểu biết về các vấn đề, mở rộng sự tham gia, khuyến khích hợp tác, thúc đẩy các phương pháp tiếp cận mới nhằm cải thiện đời sống con người".

Bà dần dần vươn lên bình đẳng với chồng dù ban đầu tự nhận mình nhút nhát.

Nhờ vai trò của mình mà nhiều năm liền, Melinda được xếp vào danh sách Những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Năm 2016, bà và chồng được Tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do.

Năm 2019, cặp đôi kỷ niệm 25 năm kết hôn, bà Melinda đã tiết lộ những sóng gió trong cuộc sống hôn nhân của họ. Đôi khi, tranh cãi xảy đến theo một lẽ thường tình.

Cách đây 1 thời gian, bà Melinda đã rất tức giận vì chồng mải mê đọc cuốn sách về Thủ tướng Anh Winston Churchill, thay vì giúp vợ chuẩn bị đồ cho các con ra ngoài. Lần khác, bà nóng nảy ra lệnh: "Không ai được ra ngoài trước khi em rời phòng bếp" khi thấy chồng và các con ăn xong đều rời đi. Ngay sau lời đó, Bill và các con đã ở lại giúp bà dọn dẹp. Với Melinda, chuyện nhà cũng nên công bằng.

Bà Melinda sẽ xây dựng hình ảnh như một nhà hoạt động tích cực về quyền phụ nữ.

Đến hôm 4/5, tuyên bố ly hôn được đăng tải qua Twitter của cặp đôi này mà nguồn cơn của vụ ly hôn xuất phát từ Melinda đã đánh dấu bước mới quan trọng. Nó như "nhát dao dứt khoát", giúp vợ tỷ phú hoàn tất toàn bộ thủ tục, bước sang giai đoạn mới của cuộc đời.

Từ thông báo ly hôn, ngoài việc khẳng định sẽ tiếp tục quản lý quỹ từ thiện, bà Melinda sẽ duy trì việc xây dựng hình ảnh như một nhà hoạt động tích cực về các quyền của phụ nữ.

Trong cuốn sách của mình vào năm 2019, bà chia sẻ: "Thế giới cuối cùng cũng thức tỉnh trước thực tế rằng, không ai trong chúng ta có thể tiến lên khi một nửa trong số chúng ta bị kìm hãm. Dữ liệu rất rõ ràng: phụ nữ được trao quyền sẽ biến đổi xã hội".

Melinda sẽ bước vào hành trình khác mà không còn cái tiếng vợ tỷ phú Bill Gates.

Mức độ ảnh hưởng của bà Melinda có thể được định đoạt một phần thông qua những dàn xếp ly hôn đối với khối tài sản của ông Gates, theo ước tính của Forbes lên tới khoảng 130,5 tỷ USD. Trong đơn xin ly hôn, bà Melinda cho biết họ đã đạt thỏa thuận phân chia tài sản, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Nguồn: Reuters, Insider