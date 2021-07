Từ vụ em bé ở Thái Bình bị "cô giáo" nhét giẻ vào miệng: Làm ơn đừng cứ nuôi dạy trẻ thì gọi là giáo viên mầm non!

Vừa qua, vụ trẻ mầm non 1 tuổi bị một cô gái trẻ tại nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt (Thái Bình) nhét giẻ vào miệng đã khiến dư luận bức xúc lên án. Tại cơ quan công an, Lê Thị Lành bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình như trong đoạn video đã thể hiện.



Cơ quan điều tra xác định Lành là em ruột của Lê Thị Hương Giang và ở tại cơ sở nên thường xuyên giúp chị việc trông coi trẻ. Cô gái này hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học chứ không phải là giáo viên của cơ sở trên.

Cứ giữ trẻ sẽ được gọi là giáo viên mầm non?

Chuyện bạo hành trẻ em không phải đến bây giờ mới được đề cập. Thực tế, đã có không ít những vụ bạo hành khiến dư luận xôn xao. Và dù với lý do gì thì hành hạ, tra tấn một đứa trẻ không có khả năng phản kháng vẫn là hành động không thể cảm thông, tha thứ.

Tuy vậy, với nhiều giáo viên mầm non, những lời buộc tội vẫn khiến họ chạnh lòng: "Cả ngày hôm nay mình chẳng thể ngủ được. Cứ mãi suy nghĩ về vụ bạo hành bé trai 1 tuổi ở Thái Bình. Vừa thương cháu, vừa xót nghề. Điều trăn trở nhất là sao ai cũng chửi giáo viên thế này, thế kia, với muôn vàn câu từ đau lòng, mà không ai chịu hiểu, bạn đó (người nhét giẻ vào miệng cháu bé) và kể cả là bạn quay video, đều không phải là giáo viên mầm non?", một cô giáo tâm sự.

"Làm ơn đừng cứ nuôi dạy trẻ thì gọi là giáo viên mầm non". (Ảnh minh họa)

"Làm ơn đừng cứ nuôi dạy trẻ thì gọi là giáo viên mầm non. Làm ơn đừng có kiểu: Học xong 12, xin làm bảo mẫu: Được gọi là giáo viên mầm non. Học Y, học nấu ăn, học Kế toán, học Abcxyz xin đi dạy: Được gọi là giáo viên mầm non. Vậy chúng tôi tốn 12 năm đèn sách phổ thông + 4 năm đại học Giáo dục Mầm non để làm gì???

Đồng ý là làm cô giáo thì cái tâm mới là quan trọng. Nhưng thử hỏi một người không biết 1 cái gì về nghề, không được đào tạo qua trường lớp, không được mài giũa và chuẩn bị tâm lí người làm cô, làm mẹ, thì làm sao có đủ năng lực lẫn tâm lý để dạy trẻ, để không "kiềm chế" đối với những đứa trẻ?", cô giáo nói tiếp.

Cùng quan điểm, một người khác cho rằng, hiện nay cứ giữ trẻ là mang ngay cái mác giáo viên mầm non. Những người bỏ công học hành gắn bó với nghề không mệt vì giữ trẻ, mà mệt vì đánh đồng chung với cái sai bằng những lời nói cay nghiệt.

Những người bỏ công học hành gắn bó với nghề không mệt vì giữ trẻ, mà mệt vì đánh đồng chung với cái sai bằng những lời nói cay nghiệt. (Ảnh minh họa)

"Mình học xong lớp 12 thêm mấy năm sư phạm, không kể học các loại chứng chỉ mới được đi làm. Hôm trước có người bạn khoe em gái giờ cũng dạy mầm non, mà con bé học xong hẳn lớp 9, sinh năm 2000, lấy chồng sớm rồi ở nhà chồng nuôi giờ con 3 tuổi đi làm, coi luôn cả con. Thế là cũng được xem là cô giáo mầm non".

"Ai cũng có thể được "đánh đồng" là giáo viên mầm non, trong khi 1 ngày học kiến thức cũng chẳng có. Ngẫm lại, thương cho bé bị bạo hành nhiều, nhiều lắm. Con chỉ mới 1 tuổi thôi, còn non nớt và ngây thơ vô cùng. Nhưng, thương lắm hơn cái nghề mình đang theo đuổi. Chỉ biết gói gọn lại trong tiếng thở dài...", người này nói.

Chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh"

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga, chủ trường mầm non tại quận 9, TP. Thủ Đức cho rằng, ai chưa có bằng cấp mầm non thì chỉ được gọi là bảo mẫu.

"Giáo viên mầm non là do cách mọi người tự đặt cho họ thôi. Riêng bảo mẫu đúng nghĩa cũng cần phải có chứng chỉ, em sinh viên đó cũng chỉ được xem như thực tập sinh. Nhiều trường vẫn hỗ trợ cho các em thực tập để có kinh nghiệm (thực tập theo kiểu 1 giáo viên mầm non đi theo hướng dẫn). Còn cô giáo gửi clip cũng chỉ là nhân viên bình thường (vì không có bằng cấp chuyên môn gì cả).

Hai từ cô giáo hay 4 từ giáo viên mầm non đều bị mọi người đọc tên chung và đánh đồng tất cả chứ trong ngành giáo dục không ai chấp nhận gọi như vậy. Nhưng dù là bảo mẫu hay giáo viên, thì hành động của em sinh viên là không thể chấp nhận được. Đã không yêu trẻ thì đừng chăm trẻ, đừng chọn nghề này".

Vẫn còn nhiều cô giáo có tâm với nghề, thương yêu con của quý vị phụ huynh lắm. (Ảnh minh họa)

Một cô giáo mầm non ở Tân Bình, TP. HCM cũng chia sẻ:

"Mình luôn nhớ giảng viên của mình đã nói 1 câu, những vụ việc đánh đập trẻ đa số đều là những người không qua trường lớp, không được học đầy đủ kĩ năng, chứ 1 người được đào tạo bài bản sẽ hiếm khi làm những việc đó".

Cô cũng mong phụ huynh thấu hiểu công việc của các cô giáo mầm non, rằng các cô cũng là mẹ, cũng có con, nên hơn ai hết các cô rất hiểu nỗi lòng phụ huynh. "Một số trường hợp giáo viên mầm non bạo hành trẻ chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" khiến phụ huynh mất lòng tin, nhưng vẫn còn nhiều cô giáo có tâm với nghề, thương yêu con của quý vị phụ huynh lắm!", cô tâm sự.