Từ vụ “check var” Hương Giang bán kem chống nắng 1 triệu 7 còn 600k: Chiêu trò buff giá sau các màn livestream “giảm sốc”?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài viết từ fanpage Tuyết Bích Collection “bóc giá” một sản phẩm kem chống nắng được bán trong livestream của Hoa hậu Hương Giang. Cụ thể, cô quảng bá rằng: “Mua 1 tuýp kem chống nắng giá gốc 1 triệu 7, nay giảm còn 600 nghìn đồng, tặng kèm 2 tuýp cùng loại”.

Thông tin được đính trên phiên live của Hương Giang ghi rõ 1 tuýp kem chống nắng giá 1.701.080 sẽ được giảm còn 600.000 và tặng thêm 2 tuýp cùng loại. (Ảnh chụp màn hình)

Thoạt nghe, ai cũng nghĩ đây là một món hời: Từ 1.700.000đ giảm còn 600.000đ, lại được tặng thêm 2 tuýp — tức là mua 3 chỉ trả giá 1. Tuy nhiên, người tiêu dùng sau khi “check giá” đã phát hiện một sự thật… không như mơ.

Sự thật phía sau con số 1 triệu 7

Theo người đăng bài, có thể thấy sản phẩm kem chống nắng InnoSkin B3 được bán phổ biến trên các nền tảng thương mại điện tử với giá dao động chỉ từ 250.000 – 270.000 đồng/tuýp. Ngay cả combo 3 tuýp cũng chỉ rơi vào khoảng 750.000 – 800.000 đồng, thậm chí có nơi bán giá 538.000đ cho combo và tặng kèm 5 mặt nạ Hàn Quốc.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, trên livestream ngày 15/04, Hương Giang giới thiệu giá gốc một tuýp là 2.099.000đ, đang giảm còn 1.701.000đ, rồi chốt đơn "khuyến mãi mạnh tay" xuống còn 600.000đ cho cả combo 3 tuýp.

Thế nhưng, hình thức quảng bá “mua 1 tuýp giá gốc, tặng 2” lại khiến người xem tưởng lầm rằng một tuýp thật sự có giá gần 2 triệu, từ đó tạo cảm giác “mua được món hời”, dễ dàng xuống tiền mà không kiểm tra kỹ.

Hiệu ứng tâm lý: Khi “giảm giá” thực ra là một cú “buff giá”

Chiêu “buff giá gốc cao ngất ngưởng rồi giảm sâu” không mới, nhưng vẫn rất hiệu quả khi đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Việc nghe một sản phẩm có giá 1 triệu 7 hoặc 2 triệu, nay chỉ còn 600k và được tặng thêm, khiến người mua cảm thấy may mắn và sợ bỏ lỡ, từ đó dẫn đến hành vi mua hàng theo kiểu FOMO (Fear of Missing Out - sợ bị bỏ lỡ).

Tuy nhiên, khi người tiêu dùng kiểm chứng và phát hiện mức giá thực tế thấp hơn nhiều, cảm giác bị lừa dối là không tránh khỏi.

Phản ứng qua lại: Người bán lên tiếng, người mua vẫn hoang mang

Ngay sau bài viết "bóc giá", Hương Giang có phản hồi: Cho rằng mức giá combo 3 tuýp 600k rẻ hơn thị trường (khoảng 750k) và mong người mua không hủy đơn.

(Ảnh chụp màn hình)

Nhưng Tuyết Bích Collection tiếp tục đăng tải phản hồi, nêu 3 lý do chính:

- Thông tin “1 tuýp giá 1 triệu 7” là thiếu chính xác, dễ gây hiểu nhầm rằng đó là giá gốc cho một sản phẩm duy nhất.

- Tạo cảm xúc mạnh cho người xem nhằm chốt đơn nhanh, trong khi thực chất chỉ là chiêu kéo giá niêm yết lên cao.

- Giảm 100k nhưng nói như giảm tiền triệu, khiến người mua dễ tưởng thật sự “sale khủng”.

(Ảnh chụp màn hình)

Fanpage này cũng khẳng định họ từng mua nhiều lần ủng hộ Hương Giang, nhưng lần này buộc phải lên tiếng vì cảm thấy mất lòng tin.

Người tiêu dùng cần tỉnh táo, người bán cần trung thực

Sự việc lần này là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả hai phía:

Người tiêu dùng cần kiểm tra giá thị trường, tránh mua hàng theo cảm xúc và hiệu ứng “giảm sâu ảo”.

Người bán hàng, đặc biệt là người nổi tiếng, cần trung thực hơn trong cách truyền đạt, vì uy tín xây dựng khó – mất thì rất nhanh.

Chỉ cần một dòng chữ mập mờ về giá, một cách nói chưa chính xác trong livestream cũng có thể khiến khán giả quay lưng, cho dù chương trình có thực sự rẻ hay không.