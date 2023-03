Từ vụ bà Nguyễn Phương Hằng, Tướng Tô Ân Xô khuyến cáo về phát ngôn trên mạng

Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh IT

Ngày 3/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đề cập đến việc Công an TP. HCM đã khởi tố thêm một số bị can trong vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy cơ quan công an có khuyến cáo gì về những bài học rút ra sau vụ việc này, nhất là phát ngôn thế nào để không vi phạm pháp luật trên mạng?

Trả lời câu hỏi, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, những nội dung liên quan đến vụ việc trên “không có gì mới”.

Theo ông Xô, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ khác được pháp luật đảm bảo.

“Tuy nhiên, việc phát ngôn, bình luận, đăng tải, chia sẻ thông tin phải tuân thủ quy định pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử trên không gian mạng”, Người phát ngôn cho hay.

Trung tướng Xô cũng khuyên rằng, công dân chỉ nên chia sẻ những thông tin chính thống, có nguồn tin cậy, đồng thời có hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc, không sử dụng những ngôn ngữ gây hằn thù, kích động, bạo lực.

Tướng Xô cũng khuyến cáo công dân không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

“Lợi dụng các quyền đó thì rõ ràng phải xử lý theo quy định của pháp luật”, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.