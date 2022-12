Mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình, kết quả công tác của lực lượng công an, đại diện Công an TP HCM đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam).

Trả lời câu hỏi này của phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Trần Thị Kim Lý – Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, cho biết đến nay Công an TP HCM đã khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bị can Nguyễn Thị Mai Nhi

Cụ thể, Công an TP HCM đã khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, khởi tố Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam).

"Ngoài việc khởi tố 4 bị can này, đến nay Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thông tin, xác minh và lấy lời khai nhiều người khác. Bên cạnh đó, Công an TP HCM tiếp tục làm rõ nhiều đơn tố cáo xoay quanh vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", thượng Tá Trần Thị Kim Lý thông tin.

Công an TP HCM nói về vụ án Nguyễn Phương Hằng

Nội dung vụ án thể hiện, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như YouTube, Facebook... để công kích, xúc phạm nhân phẩm nhiều cá nhân. Mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhưng bà Hằng không dừng lại mà có lời lẽ thô tục trên mạng xã hội để chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người.

Bên cạnh khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP HCM cũng mở rộng điều tra, làm việc với các cá nhân như ê-kíp hỗ trợ kịch bản, nội dung cho bà Hằng chửi trên sóng livestream; làm việc với các YouTuber phát sóng trực tiếp mỗi khi bà Hằng "lên sóng"; làm việc với các luật sư tham gia những buổi công kích trực tiếp của bà Hằng trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP HCM), bà Đặng Thị Hàn Ni (công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng) cùng một số người khác cũng có đơn yêu cầu xử lý bà Nguyễn Phương Hằng.