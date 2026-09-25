Theo quan niệm tử vi dân gian và phong thủy, mỗi con giáp có những nhóm màu được xem là tương hợp với bản mệnh, từ đó có thể sử dụng trong trang phục, phụ kiện hoặc những vật dụng thường xuyên mang theo. Tuy nhiên, màu sắc chỉ nên được xem như một yếu tố tham khảo. Điều quan trọng hơn vẫn là cách mỗi người chủ động nắm bắt cơ hội, quản lý tiền bạc và ứng xử trong công việc. Trong tuần mới từ 28/9 đến 4/10, 12 con giáp có thể thử ưu tiên những gam màu dưới đây.

Tuổi Tý: Xanh dương, đen

Tuần mới của người tuổi Tý có xu hướng đề cao sự tỉnh táo và khả năng xử lý tình huống. Công việc có thể xuất hiện một vài vấn đề phát sinh khiến bạn phải suy nghĩ nhanh, đặc biệt khi liên quan đến tiền bạc, tiến độ hoặc sự phối hợp với đồng nghiệp. Những gam màu xanh dương và đen được xem là phù hợp với tuổi Tý trong tuần này, vừa tạo cảm giác điềm tĩnh vừa giúp tổng thể trang phục trở nên chuyên nghiệp hơn.

Nếu có cuộc họp quan trọng, gặp khách hàng hoặc cần thương lượng một vấn đề liên quan đến công việc, tuổi Tý có thể ưu tiên áo sơ mi xanh dương, vest xanh navy, quần tối màu hoặc một món phụ kiện màu đen. Theo quan niệm phong thủy, đây cũng là những gam màu có thể hỗ trợ năng lượng tài lộc của con giáp này.

Màu nên mặc: Xanh dương, xanh navy, đen.

Tuổi Sửu: Vàng, nâu

Người tuổi Sửu bước vào tuần mới với xu hướng tập trung nhiều hơn vào công việc và những kế hoạch có tính ổn định lâu dài. Đây không phải thời điểm thích hợp để quá nóng vội, thay vào đó, càng kiên trì và làm chắc từng bước, bạn càng dễ nhìn thấy kết quả rõ ràng.

Màu vàng và nâu được xem là những gam màu phù hợp với tuổi Sửu. Vàng gợi cảm giác sáng sủa, tích cực, trong khi nâu tạo cảm giác ổn định và đáng tin cậy. Với những người làm công việc kinh doanh hoặc thường xuyên gặp gỡ đối tác, có thể sử dụng một chút màu vàng hoặc nâu trong trang phục và phụ kiện để tạo điểm nhấn.

Màu nên mặc: Vàng, vàng kem, nâu đất.





Tuổi Dần: Xanh lá

Tuổi Dần có thể bước vào tuần mới với nhiều ý tưởng mới trong công việc. Một số người có xu hướng muốn thay đổi cách làm cũ, thử một hướng tiếp cận mới hoặc chủ động nhận thêm nhiệm vụ. Điều cần lưu ý là đừng để sự nhiệt tình biến thành nóng vội.

Xanh lá là gam màu được gợi ý cho tuổi Dần trong tuần này. Đây là màu tượng trưng cho sự phát triển, sức sống và cảm giác khởi đầu. Người tuổi Dần có thể lựa chọn áo, váy, khăn hoặc phụ kiện màu xanh lá khi cần tạo cảm giác tươi mới và tự tin hơn.

Màu nên mặc: Xanh lá, xanh rêu, xanh olive.

Tuổi Mão: Hồng, xanh lá

Tuần mới mang đến cho tuổi Mão nhiều cơ hội thông qua giao tiếp và các mối quan hệ. Một cuộc trò chuyện tưởng như bình thường có thể mở ra một hướng hợp tác mới hoặc giúp bạn nhận được sự hỗ trợ đúng lúc. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào nhiệm vụ cá nhân, tuổi Mão nên chú ý hơn đến cách kết nối với những người xung quanh.

Hồng và xanh lá là hai gam màu có thể được tuổi Mão ưu tiên. Màu hồng tạo cảm giác mềm mại, thân thiện, trong khi xanh lá gợi sự cân bằng và phát triển. Hai màu này đặc biệt phù hợp với những ngày tuổi Mão cần gặp gỡ, thuyết trình hoặc làm việc nhóm.

Màu nên mặc: Hồng, xanh lá, xanh pastel.

Tuổi Thìn: Vàng, cam

Người tuổi Thìn có thể cảm nhận rõ hơn động lực muốn tiến lên trong tuần này. Công việc có khả năng xuất hiện một vài cơ hội để thể hiện năng lực, nhưng đi cùng với đó là yêu cầu về sự chủ động và quyết đoán. Nếu đã có kế hoạch từ trước, đây là lúc nên bắt tay thực hiện thay vì tiếp tục chần chừ.

Vàng và cam là những gam màu được gợi ý cho tuổi Thìn. Chúng tạo cảm giác nổi bật, năng động và phù hợp với những ngày cần sự tự tin. Không nhất thiết phải mặc nguyên một bộ màu rực rỡ, tuổi Thìn có thể sử dụng túi xách, đồng hồ, giày hoặc một món phụ kiện nhỏ để tạo điểm nhấn.

Màu nên mặc: Vàng, cam, vàng ánh kim.





Tuổi Tỵ: Đỏ, hồng

Tuần mới có thể mang đến cho tuổi Tỵ nhiều việc cần giải quyết cùng lúc. Nếu biết sắp xếp thứ tự ưu tiên, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng. Trong chuyện tài chính, nên tránh quyết định quá nhanh chỉ vì một cơ hội nghe có vẻ hấp dẫn.

Đỏ và hồng là hai gam màu được xem là phù hợp với tuổi Tỵ. Màu đỏ tạo cảm giác mạnh mẽ, quyết đoán, còn màu hồng giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn. Tuổi Tỵ có thể dùng những gam màu này vào ngày cần gặp gỡ đối tác, trình bày ý tưởng hoặc đưa ra một quyết định quan trọng.

Màu nên mặc: Đỏ, đỏ đô, hồng.

Tuổi Ngọ: Tím, đỏ

Người tuổi Ngọ có thể có một tuần khá bận rộn nhưng cũng nhiều động lực. Bạn càng chủ động thì càng dễ kiểm soát tiến độ công việc. Tuy nhiên, hãy tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc bởi sự phân tán năng lượng có thể khiến những kế hoạch đang thuận lợi bị chậm lại.

Tím và đỏ là những gam màu có thể giúp tuổi Ngọ tạo điểm nhấn trong tuần. Nếu không muốn diện trang phục quá nổi bật, bạn có thể chọn một món phụ kiện màu đỏ hoặc tím. Theo quan niệm phong thủy, những gam màu này cũng được xem là có khả năng bổ trợ năng lượng tích cực cho tuổi Ngọ.

Màu nên mặc: Đỏ, tím, đỏ rượu vang.

Tuổi Mùi: Be, vàng nhạt

Tuổi Mùi có xu hướng cần sự ổn định trong tuần mới. Công việc có thể không thay đổi quá nhanh nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng xử lý từng vấn đề một cách cẩn thận. Đây cũng là thời điểm thích hợp để rà soát lại những khoản chi tiêu hoặc kế hoạch tài chính cá nhân.

Các gam màu be và vàng nhạt phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng, ổn định của tuổi Mùi. Đây cũng là những màu dễ kết hợp trong trang phục công sở, tạo cảm giác thanh lịch mà không quá phô trương.

Màu nên mặc: Be, vàng nhạt, kem.

Tuổi Thân: Trắng, bạc

Tuần mới của tuổi Thân có thể liên quan nhiều đến giao tiếp, giấy tờ, công việc cần sự chính xác hoặc những quyết định mang tính thực tế. Bạn nên hạn chế làm việc theo cảm hứng nhất thời và kiểm tra kỹ thông tin trước khi đưa ra cam kết.

Trắng và bạc là hai gam màu được gợi ý cho tuổi Thân. Màu trắng tạo cảm giác rõ ràng, sạch sẽ và chuyên nghiệp, trong khi bạc có thể được dùng như một điểm nhấn hiện đại trong trang phục. Một chiếc đồng hồ, vòng tay hoặc túi xách màu bạc cũng là lựa chọn phù hợp.

Màu nên mặc: Trắng, bạc, xám sáng.





Tuổi Dậu: Vàng, trắng

Người tuổi Dậu có thể có nhiều việc phải xử lý trong tuần mới, nhưng nếu biết sắp xếp hợp lý, bạn vẫn có khả năng hoàn thành tốt. Đặc biệt, những người đang chờ đợi kết quả công việc hoặc một khoản thu có thể cần thêm một chút kiên nhẫn.

Vàng và trắng được xem là hai gam màu giúp tuổi Dậu tạo cảm giác sáng sủa và tự tin. Vàng có thể được dùng như màu tạo điểm nhấn cho những ngày cần thu hút sự chú ý, còn trắng phù hợp với môi trường công sở và những cuộc gặp quan trọng.

Màu nên mặc: Vàng, trắng, vàng champagne.

Tuổi Tuất: Đỏ, cam

Tuổi Tuất có thể cần nhiều năng lượng để theo đuổi mục tiêu trong tuần mới. Một số kế hoạch tưởng đã hoàn tất có thể phát sinh thêm việc, nhưng đây cũng là cơ hội để bạn chứng minh sự đáng tin cậy của mình.

Đỏ và cam là những gam màu được gợi ý cho tuổi Tuất. Hai màu này mang sắc thái năng động, giúp trang phục bớt đơn điệu và phù hợp với những ngày cần sự chủ động. Nếu làm việc trong môi trường không phù hợp với màu sắc quá nổi bật, bạn có thể dùng một món phụ kiện nhỏ thay vì mặc cả bộ.

Màu nên mặc: Đỏ, cam, cam đất.

Tuổi Hợi: Xanh dương, đen

Tuần mới của tuổi Hợi thiên về sự ổn định và củng cố những gì đã có. Thay vì liên tục tìm kiếm cơ hội mới, bạn có thể thu được nhiều lợi ích hơn nếu tập trung hoàn thiện những kế hoạch đang dang dở. Trong công việc, sự điềm tĩnh cũng giúp bạn tránh được những tranh luận không cần thiết.

Xanh dương và đen là hai gam màu có thể được tuổi Hợi ưu tiên. Đặc biệt, xanh navy phù hợp với trang phục công sở, vừa dễ mặc vừa tạo cảm giác nghiêm túc và chuyên nghiệp. Với những ngày cần tập trung cao độ, đây có thể là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả.

Màu nên mặc: Xanh dương, xanh navy, đen.

Nhìn chung, màu sắc có thể trở thành một cách đơn giản để mỗi người tạo cảm giác mới mẻ cho bản thân trong tuần mới. Một bộ trang phục phù hợp, một chiếc túi có màu mình yêu thích hay đơn giản là món phụ kiện nhỏ cũng có thể giúp bạn cảm thấy tự tin hơn khi bước vào ngày làm việc.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.