Ngày 21/7/2024, Hoàng gia Bỉ tham gia hàng loạt hoạt động nhân dịp Quốc khánh tại Brussels. Vương hậu Mathilde xuất hiện cùng Vua Philippe và các con trong những sự kiện trải dài từ buổi lễ Te Deum, cuộc duyệt binh đến chương trình lễ hội tại công viên. Theo lịch trình chính thức của Hoàng gia Bỉ, sau lễ Te Deum và cuộc duyệt binh, nhà vua và hoàng hậu đã tới tham dự lễ hội tại công viên trước khi kết thúc ngày bằng chương trình buổi tối và pháo hoa.

Trong số những bộ trang phục Mathilde lựa chọn ngày hôm đó, chiếc váy xanh lá của Dries Van Noten là thiết kế có vẻ ngoài nổi bật và trẻ trung nhất.

Đây là mẫu Dilian Dress màu xanh, thuộc kiểu váy wrap với phần thân áo được tạo dáng mềm mại và họa tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Sắc xanh kết hợp cùng họa tiết lá khiến chiếc váy có cảm giác rất mùa hè, nhưng nhờ phom dáng kín đáo và chiều dài thanh lịch, thiết kế vẫn hoàn toàn phù hợp với một thành viên hoàng gia trong ngày lễ quốc gia.

Chiếc váy xanh khiến diện mạo của Mathilde trẻ trung hơn

Điểm hay nhất của chiếc váy nằm ở cách màu xanh được sử dụng làm nền thay vì chỉ xuất hiện như một chi tiết trang trí. Trên nền xanh, những mảng họa tiết lá tạo cảm giác chuyển động, khiến bộ váy không bị phẳng hay quá nghiêm túc.

Dáng wrap cũng giúp thiết kế có đường eo rõ ràng mà không cần phải sử dụng những đường cắt quá mạnh. Đây là kiểu váy khá phù hợp với phong cách của Mathilde: nữ tính, kín đáo nhưng vẫn có điểm nhấn thời trang.

Nếu bộ trang phục màu kem mà Vương hậu mặc trong buổi sáng tại lễ Te Deum mang vẻ trang trọng cổ điển, thì chiếc váy Dries Van Noten vào buổi chiều lại hoàn toàn khác. Nó gần với phong cách royal daytime dressing hơn, tức vẫn sang trọng nhưng có tính ứng dụng và đời thường rõ rệt.

Một chuyên trang thời trang hoàng gia cũng ghi nhận Mathilde phối chiếc váy xanh này với thắt lưng và khuyên tai của Sézane, clutch Aranaz và giày Natan. Cách phối phụ kiện cũng khá tiết chế. Thắt lưng giúp nhấn vào vòng eo, trong khi đôi giày màu nude không làm cạnh tranh với họa tiết xanh của chiếc váy. Chiếc clutch nhỏ tạo thêm một điểm nhấn trung tính, giúp tổng thể cân bằng hơn.

Một trong những điểm đáng chú ý ở diện mạo này là Mathilde không sử dụng quá nhiều phụ kiện xa xỉ để tạo cảm giác hoàng gia. Thay vào đó, bà để màu xanh và họa tiết của chiếc váy đóng vai trò trung tâm. Khuyên tai Sézane có thiết kế khá nhẹ nhàng, chiếc thắt lưng cũng không quá nổi bật. Chính cách tiết chế này giúp bộ váy giữ được vẻ hiện đại.

Đây cũng là một trong những công thức mà Mathilde thường áp dụng: chọn một thiết kế có màu sắc hoặc họa tiết đủ đặc biệt rồi giữ những món đồ còn lại đơn giản. Với một chiếc váy đã có họa tiết lá khá bắt mắt, việc thêm quá nhiều trang sức hoặc phụ kiện lớn rất dễ khiến tổng thể trở nên nặng nề.





Chiếc váy còn được Mathilde mặc lại

Đáng chú ý, Dilian Dress không phải thiết kế chỉ xuất hiện một lần trong tủ đồ của Vương hậu Bỉ. Theo dữ liệu theo dõi thời trang hoàng gia, Mathilde tiếp tục mặc lại chiếc váy xanh này vào ngày 12/5/2025 tại một sự kiện của Queen Elisabeth Competition.

Việc một thành viên hoàng gia mặc lại thiết kế sau gần một năm không phải chuyện quá xa lạ, nhưng trong trường hợp này, nó càng cho thấy tính ứng dụng của chiếc váy. Một thiết kế ban đầu xuất hiện trong không khí lễ hội Quốc khánh vẫn có thể được đưa vào một sự kiện âm nhạc trang trọng mà không bị lệch hoàn cảnh.

Với cùng một chiếc váy, chỉ cần thay đổi cách phối phụ kiện là diện mạo đã có thể mang sắc thái khác.

Ngày Quốc khánh Bỉ năm 2024 thực tế chứng kiến Mathilde thay tới ba diện mạo. Buổi sáng, bà mặc một thiết kế màu kem của Natan cùng chiếc mũ Philip Treacy từng đội tại lễ đăng quang của Vua Charles III. Đến lễ hội tại công viên, bà chuyển sang chiếc váy xanh Dries Van Noten. Buổi tối, Vương hậu lại xuất hiện với một bộ quần áo của Natan.

Trong cả ba bộ đồ, chiếc váy xanh lại tạo cảm giác gần gũi và trẻ trung nhất. Không có sự cầu kỳ của trang phục nghi lễ, cũng không quá tối giản, thiết kế Dries Van Noten mang đúng tinh thần của một ngày lễ ngoài trời: Tươi sáng, nữ tính và có chút phóng khoáng.

Đặc biệt, họa tiết lá trên nền xanh khiến diện mạo của Mathilde trở nên mềm mại hơn, đồng thời cho thấy thời trang hoàng gia không nhất thiết lúc nào cũng phải gắn với những bộ suit cứng cáp, váy đơn sắc hay trang sức kim cương.

Đôi khi, chỉ một chiếc váy xanh có họa tiết đẹp cũng đủ để tạo nên một diện mạo đáng nhớ.