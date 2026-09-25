Trong những sự kiện ngoại giao cấp cao, trang phục của các nhân vật xuất hiện tại Nhà Trắng thường được chú ý không kém nghi thức chính thức. Với Ivanka Trump, thời trang một lần nữa trở thành cách cô tạo dấu ấn trong một sự kiện quan trọng. Khi tham dự lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, Ivanka lựa chọn một thiết kế được đặt riêng từ Guo Pei, một trong những nhà thiết kế haute couture nổi tiếng của Trung Quốc.

Bên cạnh mẹ, Arabella Kushner cũng thu hút sự chú ý với diện mạo thanh lịch trong thiết kế của Self-Portrait, mang cảm hứng khá rõ ràng từ phong cách thời trang kín đáo, nữ tính mà Vương phi xứ Wales Kate Middleton thường lựa chọn.

Ivanka Trump chọn thiết kế haute couture của Guo Pei

Ivanka xuất hiện trong bộ trang phục màu xanh turquoise nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ trang trọng cần thiết cho một sự kiện ngoại giao tại Nhà Trắng. Thiết kế gồm một trang phục ôm dáng vừa phải kết hợp với áo khoác đồng điệu, trên đó có những chi tiết thêu cầu kỳ.

Điểm đặc biệt nằm ở việc bộ đồ được thực hiện riêng bởi Guo Pei, nhà thiết kế haute couture Trung Quốc nổi tiếng với những thiết kế giàu tính thủ công, sử dụng kỹ thuật thêu và các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Việc Ivanka lựa chọn một nhà thiết kế Trung Quốc cho sự kiện đón Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý về mặt thời trang. Thay vì lựa chọn một thương hiệu Mỹ quen thuộc, cô xuất hiện trong một thiết kế mang dấu ấn rõ ràng của thời trang cao cấp Trung Quốc.

Màu xanh turquoise cũng giúp Ivanka nổi bật giữa không gian trang trọng của Nhà Trắng. Đây là sắc xanh có độ tươi vừa phải, không quá chói nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn. Khi kết hợp cùng phom dáng gọn gàng và áo khoác cùng màu, tổng thể giữ được sự sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Áo khoác thêu giúp bộ đồ trở nên nổi bật

Nếu chỉ nhìn vào màu sắc, bộ trang phục của Ivanka đã đủ gây chú ý. Nhưng chi tiết khiến thiết kế trở nên đặc biệt hơn là phần thêu trang trí trên áo khoác. Đây cũng là một trong những đặc trưng dễ nhận thấy trong phong cách của Guo Pei. Nhà thiết kế Trung Quốc thường đưa những kỹ thuật thủ công truyền thống vào các thiết kế haute couture hiện đại, tạo nên những bộ trang phục có tính nhận diện cao.

Với Ivanka, phần áo khoác vừa giúp bộ đồ có thêm chiều sâu vừa tạo ra sự cân bằng cho trang phục bên trong. Thay vì sử dụng nhiều lớp phụ kiện, cô để chính cấu trúc và kỹ thuật trang trí của bộ đồ trở thành điểm nhấn. Cách phối này cũng khá phù hợp với những sự kiện chính thức: trang phục có đủ yếu tố nổi bật để thu hút ánh nhìn nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu và trang trọng.

Arabella Kushner học phong cách thanh lịch từ Vương phi xứ Wales

Trong khi Ivanka chọn haute couture, con gái cô, Arabella Kushner, lại gây chú ý theo một cách nhẹ nhàng hơn. Arabella diện một thiết kế của Self-Portrait, thương hiệu vốn được biết đến với những thiết kế nữ tính, thanh lịch và thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của các nhân vật Hoàng gia Anh.

Diện mạo của Arabella được nhận xét là có nét tương đồng với phong cách của Công nương xứ Wales Kate Middleton: Trang phục có độ kín đáo vừa phải, phom dáng nữ tính và tập trung vào vẻ thanh lịch thay vì các chi tiết quá phô trương.

Đây là một công thức khá đặc trưng của thời trang Hoàng gia: Váy có đường cắt gọn gàng, độ dài trang nhã, màu sắc hài hòa và phụ kiện được tiết chế.

So với bộ haute couture cầu kỳ của mẹ, Arabella chọn cách xuất hiện nhẹ nhàng hơn. Chính sự tương phản này lại khiến hai mẹ con tạo thành một cặp trang phục có sự phân tầng rõ ràng: Ivanka nổi bật với thời trang cao cấp, còn Arabella giữ nét thanh lịch cổ điển.

Điều thú vị trong lựa chọn trang phục của Ivanka lần này là cô không chỉ chú trọng đến phom dáng hay xu hướng. Việc lựa chọn một nhà thiết kế haute couture Trung Quốc cho một sự kiện có sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc tạo thêm một lớp ý nghĩa về thời trang. Guo Pei là một trong những nhà thiết kế Trung Quốc có tên tuổi quốc tế. Những thiết kế của bà thường kết hợp kỹ thuật thủ công truyền thống Trung Quốc với cấu trúc haute couture hiện đại.

Trong trường hợp của Ivanka, lựa chọn này giúp bộ trang phục vừa mang tính trang trọng của một sự kiện cấp cao, vừa có dấu ấn văn hóa rõ ràng. Đặc biệt, màu turquoise khiến diện mạo của cô không rơi vào những lựa chọn an toàn thường thấy như đen, trắng hoặc xanh navy. Đây là một sắc màu đủ nổi bật để tạo dấu ấn nhưng vẫn có thể giữ được vẻ sang trọng nếu được xử lý đúng phom dáng.

Công thức thời trang có thể học từ hai mẹ con Ivanka

Dù không phải ai cũng có cơ hội sở hữu một thiết kế haute couture đặt riêng, cách Ivanka và Arabella lựa chọn trang phục vẫn mang đến một vài gợi ý dễ áp dụng. Với những sự kiện trang trọng, một bộ trang phục có màu sắc rõ ràng, phom dáng vừa vặn và một chi tiết đặc biệt thường hiệu quả hơn việc kết hợp quá nhiều xu hướng cùng lúc.

Nếu yêu thích phong cách của Ivanka, có thể thử những gam xanh ngọc, xanh turquoise hoặc xanh teal với trang phục đơn sắc. Khi màu sắc đã đủ nổi bật, phụ kiện nên được tiết chế để tổng thể không bị nặng nề.

Còn nếu thích phong cách của Arabella, những chiếc váy có phom dáng nữ tính, độ dài thanh lịch và các chi tiết tinh tế sẽ là lựa chọn dễ ứng dụng hơn. Một đôi giày mũi nhọn, túi xách nhỏ và trang sức tối giản có thể hoàn thiện diện mạo mà không cần quá nhiều điểm nhấn.

Điểm chung trong cách lên đồ của hai mẹ con là không cố gắng khiến mọi thứ cùng nổi bật. Ivanka để màu sắc và kỹ thuật thêu của Guo Pei làm trung tâm, trong khi Arabella để phom dáng và vẻ nữ tính của chiếc váy tạo ấn tượng.

Và đây cũng chính là lý do màn xuất hiện của hai mẹ con tại Nhà Trắng thu hút sự chú ý về thời trang: Một người chọn vẻ đẹp cầu kỳ của haute couture Trung Quốc, người còn lại lại gợi nhớ đến phong cách thanh lịch quen thuộc của Vương phi xứ Wales.

Hai cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng cho thấy một nguyên tắc khá đơn giản của thời trang sự kiện: Khi trang phục được lựa chọn đúng hoàn cảnh và vừa vặn với người mặc, sự thanh lịch đôi khi không cần quá nhiều lời giải thích.