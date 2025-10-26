Tử vi tuần mới (27/10 - 2/11): 3 con giáp dễ hao tài, thị phi bủa vây

Bước sang tuần mới (27/10 - 2/11), vận trình của 12 con giáp có nhiều biến động. Trong khi một số người đón nhận cơ hội tài lộc thì ba con giáp sau đây lại phải đối mặt với nhiều thử thách. Không chỉ dễ vướng vào chuyện thị phi nơi công sở hoặc trong các mối quan hệ cá nhân, họ còn có nguy cơ hao tài do tin người, đầu tư sai lầm hoặc chi tiêu cảm tính. Tuy nhiên, biết sớm để đề phòng chính là cách tốt nhất giúp bạn giảm thiểu rủi ro và giữ cho vận khí ổn định hơn.

1. Tuổi Dậu – Nói năng cần kiềm chế, tránh va chạm không đáng

Tuần này, tuổi Dậu có xu hướng nóng nảy và dễ mất bình tĩnh. Trong môi trường làm việc, chỉ cần một câu nói bốc đồng cũng có thể khiến bạn rơi vào rắc rối. Dậu vốn là người thông minh, thẳng thắn, nhưng đôi khi sự thẳng thắn thái quá lại khiến người khác hiểu lầm là thiếu tinh tế.

Công việc trong tuần có dấu hiệu trì trệ. Một số kế hoạch tưởng như đã đi đúng hướng lại bất ngờ bị hoãn hoặc gặp trở ngại do người khác can thiệp. Nếu bạn làm trong lĩnh vực có yếu tố hợp tác như kinh doanh, truyền thông hoặc quản lý dự án – hãy đặc biệt chú ý tới việc kiểm soát cảm xúc và giao tiếp. Một lời nói không khéo có thể khiến đối tác thay đổi thái độ.

Về tài chính, tuổi Dậu dễ hao tiền vì tin người hoặc vì những khoản chi tiêu cảm tính. Có thể bạn muốn "thưởng" cho bản thân sau thời gian làm việc mệt mỏi, nhưng nên cân nhắc kỹ trước khi mua sắm. Đặc biệt, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc cho vay tiền trong thời điểm này.

Lời khuyên: Hãy lùi lại một bước khi có tranh cãi. Giữ im lặng đôi khi không phải là yếu đuối mà là cách để bạn giữ được thế chủ động. Cuối tuần, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tránh tụ tập bàn chuyện người khác để không bị vạ lây thị phi.

2. Tuổi Tỵ – Cẩn thận với chuyện tiền nong và các mối quan hệ xã hội

Người tuổi Tỵ tuần này chịu ảnh hưởng của vận xấu về tài chính. Dù có nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn lại dễ gặp rắc rối trong khâu chi tiêu hoặc phân bổ nguồn vốn. Với người làm ăn, hợp đồng mới có thể mang đến lợi nhuận, nhưng nếu không đọc kỹ điều khoản hoặc không hiểu rõ đối tác, bạn rất dễ bị thiệt thòi.

Tuổi Tỵ vốn là người cẩn trọng, song trong tuần này lại có xu hướng cả tin, nghe lời người khác mà không kiểm chứng thông tin. Nếu có ai mời đầu tư, mua chung, góp vốn, tốt nhất nên trì hoãn. Về tiền bạc cá nhân, cũng nên hạn chế cho vay hoặc bảo lãnh, bởi khả năng mất trắng là rất cao.

Chuyện thị phi cũng có thể xuất hiện từ những hiểu lầm nhỏ trong giao tiếp. Tỵ thường không thích giải thích, nhưng nếu giữ im lặng quá lâu, lời đồn thổi có thể khiến uy tín của bạn bị ảnh hưởng.

Lời khuyên: Đừng để cảm xúc chi phối lý trí. Hãy nói ít, làm nhiều và chỉ chia sẻ kế hoạch của mình với người thật sự đáng tin. Về sức khỏe, nên chú ý hệ tiêu hóa và giấc ngủ, tránh để căng thẳng kéo dài khiến tinh thần xuống dốc.

3. Tuổi Ngọ – Tài vận trồi sụt, dễ bị "đâm sau lưng"

Tuần mới của tuổi Ngọ không mấy yên ả. Công việc có nhiều biến động, một số dự án có thể bị đình trệ hoặc gặp trở ngại do yếu tố khách quan. Ngọ là người có chí tiến thủ, nhưng nếu quá tin vào trực giác mà không xem xét kỹ, bạn sẽ dễ mắc sai lầm.

Tài chính trong tuần cũng không mấy ổn định. Có những khoản chi bắt buộc khiến bạn cảm thấy "đau ví", trong khi nguồn thu lại chưa kịp bù đắp. Người làm công ăn lương có thể bị chậm lương hoặc bị cắt giảm thưởng. Người làm kinh doanh thì cần đặc biệt đề phòng những lời mời hợp tác "ngon ăn" nhưng thiếu minh bạch.

Bên cạnh đó, tuổi Ngọ cũng nên chú ý chuyện đồng nghiệp hoặc bạn bè. Có người tưởng như thân thiết lại có thể quay lưng khi bạn gặp khó. Đừng chia sẻ quá nhiều chuyện cá nhân, nhất là về kế hoạch tài chính hoặc hướng phát triển công việc.

Lời khuyên: Bình tĩnh là chìa khóa giúp bạn vượt qua tuần này. Nếu có thể, hãy lùi lại một bước, tạm ngừng đầu tư hoặc hoãn các quyết định lớn. Cuối tuần, nên ra ngoài hít thở không khí, làm điều mình thích để cân bằng năng lượng, tránh suy nghĩ tiêu cực.

