Tử vi tuần mới (27/10 - 2/11) cho thấy vận trình của nhiều con giáp đang dần khởi sắc sau chuỗi ngày nặng nề. Trong đó, có 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, gặp Thần Tài tương trợ, quý nhân đồng hành. Mọi sự nỗ lực trong thời gian qua bắt đầu kết trái, mang lại tin vui cả về tiền bạc, công danh lẫn tình cảm. Đây là thời điểm vàng để họ bứt phá, nắm bắt cơ hội, mở ra giai đoạn hanh thông, vượng vận nhất từ đầu mùa Thu đến nay.

1. Tuổi Sửu: Cát khí lan tỏa, tài lộc dồi dào như suối nguồn

Người tuổi Sửu vốn kiên trì và chăm chỉ, tuần này sẽ được đền đáp xứng đáng. Vận may của bạn được dự báo bừng sáng ở cả hai phương diện: Công việc và tài chính. Thần Tài đang đứng về phía tuổi Sửu, mang đến những khoản thu bất ngờ từ công việc phụ hoặc đầu tư trước đó. Những dự án tưởng chừng chậm tiến độ nay lại có dấu hiệu khả quan, giúp bạn thu về lợi nhuận đáng kể.

Cấp trên cũng ghi nhận sự nỗ lực của bạn, khả năng cao sẽ có phần thưởng hoặc lời đề bạt. Về mặt tình cảm, tuổi Sửu cảm thấy được yêu thương và quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là những người đã có gia đình sẽ nhận thấy sự ấm áp, thấu hiểu từ người bạn đời.

Một tuần vừa có tiền, vừa có tình – đó chính là phần thưởng cho sự bền bỉ của bạn suốt thời gian qua. Lời khuyên nhỏ cho tuổi Sửu là đừng ngại nhận cơ hội mới, vì vận may lần này không chỉ là “tình cờ” mà là kết quả của quá trình tích lũy đủ dài để chuyển mình rực rỡ.

2. Tuổi Dần: Được quý nhân nâng đỡ, công danh thăng tiến

Sau quãng thời gian khá trầm lắng, tuổi Dần đang bước vào chu kỳ may mắn mới. Tử vi cho thấy vận quý nhân của bạn rất mạnh trong tuần này – họ không chỉ mang đến lời khuyên đúng lúc, mà còn mở ra những mối quan hệ giá trị trong công việc. Tuổi Dần có thể được giới thiệu cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng hoặc nhận thêm dự án béo bở.

Những ai đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, marketing, sáng tạo hoặc truyền thông có thể thấy doanh thu tăng đột biến. Nguồn năng lượng tích cực cũng giúp bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt với người khác, thuyết phục đối tác và thu hút may mắn từ nhiều phía. Tình cảm của tuổi Dần cũng đượm sắc hồng, người độc thân có cơ hội gặp gỡ một người khiến bạn rung động thật sự, còn người có đôi thì tìm lại được sự đồng điệu, biết trân trọng hơn mối quan hệ hiện tại.

Tuần này, chỉ cần bạn biết giữ tâm thế tự tin và linh hoạt, mọi cánh cửa thành công đều rộng mở. Hãy nhớ, khi quý nhân đã tới, điều duy nhất bạn cần làm là đón nhận bằng thái độ chân thành và nỗ lực hết mình.

3. Tuổi Thìn: Bừng sáng vận tiền bạc, thu hoạch gấp đôi

Tuổi Thìn vốn là người có tầm nhìn xa và luôn muốn vươn lên vị trí cao hơn. Tuần này, Thần Tài chính thức chiếu rọi vận mệnh của bạn, mang đến cơ hội nhân đôi lợi nhuận. Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, thương mại hoặc công nghệ, đây là giai đoạn cực kỳ thuận lợi để đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh.

Những hợp đồng bị trì hoãn nay bất ngờ được ký kết, tiền về tài khoản nhanh đến mức khiến bạn không kịp vui hết. Ngoài ra, người tuổi Thìn còn có vận may trong các khoản thưởng, hoa hồng hoặc nguồn thu phụ. Tinh thần làm việc của bạn cũng trở nên mạnh mẽ và tập trung hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tử vi khuyên rằng hãy kiểm soát cảm xúc và tránh vội vàng.

Sự tỉnh táo là chìa khóa giúp bạn duy trì đà thắng lợi lâu dài. Về mặt tình cảm, tuổi Thìn sẽ có những khoảnh khắc lãng mạn, được người ấy động viên và ủng hộ trong các dự định lớn. Đây là thời điểm tốt để bạn vừa gặt hái thành công vừa vun đắp hạnh phúc, đúng nghĩa “song hỷ lâm môn”.

