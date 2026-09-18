Tử vi tuần mới (21/9-27/9): Top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc rơi đầy tay, phúc về đầy cửa

Tuần này vẫn còn nằm trong tháng 8 Âm lịch, tháng của tuổi Dậu, mà ba con giáp hợp tuổi với tháng này luôn là Tỵ, Dậu, Sửu. Nói nôm na, đây là tuần mà ba tuổi này đang "được mùa", cứ làm gì cũng thấy thuận hơn mọi khi, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Xem chi tiết từng tuổi bên dưới để biết nên tận dụng ra sao.

Tuổi Tỵ

Tuần này tuổi Tỵ khá dễ có thêm khoản thu ngoài lương, có thể là tiền công việc phụ, hoa hồng, hoặc ai đó trả nợ đúng lúc mình đang cần tiền mặt. Về công việc, đầu óc tuổi Tỵ tuần này khá tỉnh táo, nghĩ ra cách nào là làm được cách đó, nên nếu có ý tưởng gì hay thì cứ mạnh dạn đề xuất với sếp hoặc đối tác, khả năng được đồng ý khá cao. Có thể sẽ có một cuộc gặp gỡ hoặc lời mời hợp tác đến khá bất ngờ, đừng vội từ chối chỉ vì thấy lạ.

Về tình cảm, người có gia đình thì tuần này khá hợp để bàn chuyện lớn với vợ hoặc chồng, chẳng hạn mua sắm gì cho nhà cửa hay lên kế hoạch cho con cái, vì hai người khá dễ nói chuyện, ít cãi vã. Người độc thân thì có thể gặp một người mới qua bạn bè giới thiệu, cứ thử mở lòng xem sao.

Chỉ có một điều cần lưu ý, đừng vì đang thuận mà quyết định vội vàng. Việc gì liên quan đến tiền, nhất là ký kết hay chuyển khoản số tiền lớn, cứ kiểm tra kỹ thêm một lần nữa cho chắc ăn, đừng để niềm vui làm mờ mắt.

Tuổi Dậu

Đây là tuần của chính tuổi Dậu nên có khá nhiều lợi thế. Công việc dễ gặp cơ hội mới, có thể là một dự án được giao thêm trách nhiệm, hoặc được thưởng thêm cho công sức đã bỏ ra trước đó. Đúng dịp Trung Thu, tuổi Dậu cũng dễ nhận được quà cáp, lì xì bất ngờ từ người thân, bạn bè, hoặc đơn giản là một bữa ăn ngon được ai đó mời.

Sức khỏe tuần này của tuổi Dậu khá ổn, tinh thần thoải mái nên làm gì cũng có động lực hơn. Về gia đình, đây là tuần thích hợp để tụ họp, ăn uống cùng nhau nhân dịp Trung Thu, không khí trong nhà cũng ấm áp hơn mọi khi.

Tuy nhiên, vì đang vui và có tiền trong túi nên tuổi Dậu dễ tiêu tay hơn mọi khi. Mua sắm cho Trung Thu xong nhớ để dành lại một khoản, đừng tiêu sạch, vì tháng sau có thể sẽ có vài khoản chi bất ngờ cần đến số tiền đó.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu tuần này vẫn cần cù chăm chỉ như mọi khi, nhưng điểm khác biệt là công sức bỏ ra bắt đầu thấy rõ kết quả. Có thể là được sếp khen ngợi trước mặt mọi người, hoặc một việc mình làm âm thầm bấy lâu nay cuối cùng cũng có người để ý và ghi nhận. Đây cũng là tuần dễ có cơ hội tăng thu nhập nếu chịu khó nhận thêm việc.

Về tiền bạc, tuổi Sửu tuần này có xu hướng tiết kiệm hơn là tiêu xài, nên nếu đang có ý định để dành cho một mục tiêu nào đó, đây là thời điểm khá tốt để bắt đầu. Một khoản đầu tư nhỏ hoặc một kế hoạch tiết kiệm dài hạn được lên trong tuần này có khả năng mang lại kết quả tốt về sau.

Về sức khỏe và tinh thần, tuổi Sửu nên chú ý đừng ôm hết việc vào người chỉ vì thấy mình đang được tin tưởng. Nhận thêm việc thì được, nhưng cũng nên biết san sẻ bớt cho người khác, đừng cố gồng một mình đến mức mệt mỏi rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nói đơn giản, mỗi tháng âm lịch đều có một con giáp làm chủ, và những tuổi nào hợp với con giáp đó thì tháng ấy sẽ dễ gặp may hơn. Tháng 8 Âm lịch là tháng của tuổi Dậu, mà Tỵ, Dậu, Sửu vốn là ba tuổi hợp nhau thành một nhóm, nên hễ một tuổi trong nhóm này được ưu ái thì hai tuổi còn lại cũng được ăn theo phần nào. Đó là lý do vì sao tuần này cả ba tuổi đều có tín hiệu tốt, dù mức độ và cách thể hiện có khác nhau chút ít.

Dù thuộc tuổi nào, tuần này cũng là dịp Trung Thu nên rất hợp để dành thời gian cho gia đình, đừng để công việc cuốn đi hết những ngày lễ hiếm hoi trong năm. Nếu có khoản tiền vào bất ngờ, nên chia làm hai phần, một phần tiêu cho vui, một phần để dành, đừng tiêu hết một lần rồi lại tiếc. Với những ai không thuộc ba tuổi trên cũng đừng buồn, vận may đến theo tuần theo tháng, tuần này chưa tới thì tuần sau, tháng này chưa tới thì tháng sau, cứ chăm chỉ làm tốt phần việc của mình là được.

Tóm lại, tuần 21/9-27/9 khá thuận cho ba con giáp Tỵ, Dậu, Sửu, cả về tiền bạc lẫn công việc lẫn không khí gia đình. Cứ tận dụng lúc đang lên mà làm, chỉ cần nhớ đừng tiêu xài quá tay và đừng ôm đồm quá sức là được.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.