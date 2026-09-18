Tử vi tuần mới (21/9-27/9): Điểm danh 3 chòm sao “cá chép hóa rồng”, tiền bạc đầy tay, quý nhân phù trợ

Tuần này có một sự kiện khá đặc biệt trên bầu trời, đó là ngày 23/9 Mặt Trời chính thức rời khỏi Xử Nữ để bước sang Thiên Bình, đánh dấu điểm phân thu (ngày và đêm dài bằng nhau). Ngay lúc chuyển mình này, Mặt Trời tạo góc đẹp cùng lúc với hai hành tinh Thiên Vương và Diêm Vương, một sự kết hợp không phải năm nào cũng có. Ba chòm sao được hưởng lợi rõ nhất từ đợt sóng này là Thiên Bình, Song Tử và Bảo Bình.

Thiên Bình

Đây là tuần mở màn cho cả một mùa mới của Thiên Bình, khi Mặt Trời chính thức về đúng cung nhà vào ngày 23/9. Cảm giác giống như đang đứng ở một khởi đầu mới, mọi thứ được làm lại từ đầu theo hướng tốt hơn. Công việc tuần này có xu hướng thuận lợi, dễ được người khác chú ý và đánh giá cao, đặc biệt là những việc cần đến sự khéo léo trong đàm phán hay thương lượng.

Tiền bạc cũng có tín hiệu tích cực, có thể là một khoản thu nhập mới hoặc một cơ hội hợp tác được đề xuất đúng lúc. Về tình cảm, đây là tuần dễ gặp một người mới hoặc làm mới lại một mối quan hệ cũ đã có phần nhạt nhòa. Chỉ cần nhớ đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người cùng lúc, chọn đúng ưu tiên mới là cách giữ được sự cân bằng thật sự.

Song Tử

Song Tử tuần này được hưởng lợi gián tiếp nhờ vị trí của mình đúng vào góc tam hợp với Mặt Trời tại Thiên Bình. Đầu óc tuần này khá nhạy, nghĩ ra ý tưởng nhanh và nói chuyện cũng cuốn hút hơn hẳn ngày thường. Đây là tuần thích hợp để trình bày một dự án, thuyết phục người khác về một kế hoạch mới, hoặc đơn giản là networking, quen thêm người mới có ích cho công việc sau này.

Tiền bạc tuần này không đến ồ ạt nhưng đều đặn, có thể từ một việc phụ hoặc một khoản hoa hồng nhỏ. Ngày 26/9 có trăng tròn tại Bạch Dương khá mạnh, có thể khiến Song Tử cảm thấy hơi bốc đồng, nên trước khi quyết định gì lớn thì nên ngủ một đêm rồi tính tiếp, đừng chốt ngay lúc cảm xúc đang cao.

Bảo Bình

Bảo Bình cũng nằm trong nhóm được góc tam hợp từ Mặt Trời tại Thiên Bình chiếu đến, mang lại một tuần khá thuận cho những gì liên quan đến ý tưởng mới, công nghệ, hoặc bất kỳ điều gì đi ngược lại lối mòn thông thường. Nếu đang ấp ủ một kế hoạch có phần khác biệt so với số đông, đây chính là tuần nên mạnh dạn đưa ra, khả năng được ủng hộ khá cao.

Về tiền bạc, có thể xuất hiện một cơ hội đến từ một nhóm hoặc cộng đồng mà Bảo Bình đang tham gia, không phải kiểu tiền lớn ngay lập tức nhưng lại mở ra một hướng đi dài hạn khá tốt. Cuối tuần, khi trăng tròn xuất hiện, Bảo Bình có thể cảm thấy cần không gian riêng nhiều hơn, cứ để bản thân nghỉ ngơi một chút, không cần ép mình phải năng nổ liên tục.

Vì sao gọi là "cá chép hóa rồng" trong tuần này?

Sở dĩ dùng hình ảnh này vì đây là thời điểm bản lề, ngày và đêm cân bằng, Mặt Trời đổi cung, lại còn được hai hành tinh mang tính đột phá và chuyển hóa là Thiên Vương và Diêm Vương chiếu đến cùng lúc. Với ba chòm sao khí là Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, đây giống như một cánh cửa mở ra đúng lúc, ai đang có sẵn nền tảng thì tuần này dễ bật lên rõ rệt, còn ai vẫn đang loay hoay thì cũng nhận được một cú hích nho nhỏ để tìm ra hướng đi.

Ngày 26/9 có trăng tròn tại Bạch Dương, mang tính chất khá nóng vội, dễ khiến cảm xúc bị đẩy lên cao trào bất chợt. Cả ba chòm sao nên tránh đưa ra quyết định quan trọng ngay trong ngày này, tốt nhất là để cảm xúc lắng xuống rồi mới tính tiếp. Ngoài ra, dù tuần này khá thuận, cũng không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc chỉ vì thấy cơ hội nào cũng hấp dẫn, chọn một hai việc quan trọng nhất để tập trung sẽ mang lại kết quả tốt hơn là dàn trải.

Tóm lại, tuần 21/9-27/9 là một tuần khá đặc biệt cho ba chòm sao Thiên Bình, Song Tử và Bảo Bình, vừa đúng lúc đổi mùa vừa được các hành tinh xa ủng hộ. Cứ tận dụng đà này để đẩy nhanh những kế hoạch đang ấp ủ, chỉ cần giữ đầu óc tỉnh táo vào cuối tuần khi trăng tròn xuất hiện là được.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo