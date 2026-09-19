Tử vi tuần mới (21/9-27/9): 12 con giáp nên mặc màu gì để tài vận hanh thông, mọi sự như ý?

Tuổi Tý nên ưu tiên xanh navy hoặc xanh dương đậm. Đây là những gam màu tạo cảm giác điềm tĩnh, sắc sảo, phù hợp với những ngày cần xử lý công việc nhiều thông tin hoặc trao đổi các vấn đề liên quan tiền bạc. Một chiếc sơ mi xanh than, blazer navy hay túi xách xanh dương có thể giúp tổng thể trang phục vừa chuyên nghiệp vừa dễ tạo thiện cảm.

Tuổi Sửu hợp với vàng đất, be và nâu nhạt trong tuần này. Những sắc màu ấm tạo cảm giác ổn định, đáng tin, đặc biệt phù hợp khi tuổi Sửu cần gặp gỡ đối tác, làm việc nhóm hoặc giải quyết việc tồn đọng. Không cần diện nguyên cây màu vàng; một chiếc áo be, quần nâu sáng hay phụ kiện tông ánh kim đã đủ tạo điểm nhấn.

Tuổi Dần có thể thử màu trắng hoặc xám bạc. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người muốn làm mới hình ảnh, bước vào các cuộc gặp với tinh thần rõ ràng và chủ động hơn. Trắng cũng rất dễ phối đồ: từ áo sơ mi, áo thun đến giày thể thao đều có thể giúp tuổi Dần giữ vẻ ngoài gọn gàng, sáng sủa.





Tuổi Mão nên chọn xanh lá nhạt, xanh mint hoặc xanh pastel. Các gam màu này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, giúp tuổi Mão tạo ấn tượng gần gũi trong giao tiếp. Nếu không quen mặc màu nổi, con giáp này có thể bắt đầu từ khăn quàng, túi nhỏ, dây đồng hồ hoặc một chi tiết xanh lá trên trang phục công sở.

Tuổi Thìn hợp với nâu cà phê, vàng champagne và đỏ rượu vang. Đây là bảng màu có độ trầm, phù hợp với khí chất mạnh mẽ và mong muốn khẳng định vị trí của tuổi Thìn. Trong những buổi họp quan trọng, blazer nâu, túi da nâu hoặc một thỏi son đỏ trầm có thể giúp vẻ ngoài thêm chỉn chu, tự tin.

Tuổi Tỵ nên hướng đến vàng ánh kim, cam đất hoặc đỏ san hô. Đây là các gam màu có thể tạo cảm giác tươi sáng, phù hợp khi tuổi Tỵ cần tăng sự chủ động trong công việc và mở rộng quan hệ. Tuy nhiên, nên tiết chế để tránh tổng thể quá rực: một món phụ kiện ánh kim, áo sơ mi cam đất hoặc điểm nhấn đỏ san hô là vừa đủ.





Tuổi Ngọ có thể chọn ghi xám, xanh lam đậm hoặc trắng kem. Những tông màu này giúp cân bằng nguồn năng lượng vốn nhanh và mạnh của tuổi Ngọ, từ đó tạo cảm giác chín chắn hơn khi làm việc. Với các cuộc hẹn cần sự tin cậy, một bộ trang phục xám ghi phối cùng phụ kiện tối giản là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuổi Mùi hợp với đỏ rượu vang, hồng đất và tím mận. Đây là những sắc độ vừa ấm áp vừa có chiều sâu, phù hợp với người muốn tạo cảm giác cuốn hút mà không phô trương. Tuổi Mùi có thể dùng gam đỏ trầm cho váy, áo len mỏng, cà vạt hoặc son môi để tăng vẻ nổi bật trong các buổi gặp gỡ.

Tuổi Thân nên thử màu kem, trắng ngà và bạc. Bảng màu sáng giúp tuổi Thân giữ hình ảnh linh hoạt, hiện đại, dễ tạo thiện cảm trong môi trường giao tiếp rộng. Áo khoác kem, sơ mi trắng ngà hoặc đồng hồ dây kim loại là những gợi ý đơn giản, dễ ứng dụng cả khi đi làm lẫn gặp gỡ bạn bè.





Tuổi Dậu phù hợp với trắng ánh bạc, xám lạnh và vàng nhạt. Những gam màu này hỗ trợ vẻ ngoài chỉn chu, đặc biệt hợp với tuổi Dậu trong tuần cần tập trung vào chất lượng công việc, giấy tờ hoặc kế hoạch tài chính. Một chiếc áo sơ mi trắng, chân váy xám hay trang sức bạc có thể giúp diện mạo thanh lịch hơn mà vẫn giữ nét riêng.

Tuổi Tuất có thể ưu tiên cam đất, nâu đỏ hoặc vàng ấm. Những sắc màu giàu năng lượng này hợp với những ngày cần kết nối, thuyết phục hoặc khởi động một việc đã trì hoãn. Một chiếc áo polo cam đất, túi nâu đỏ hoặc khăn choàng màu vàng ấm có thể giúp tuổi Tuất trông tươi tắn và cởi mở hơn.

Tuổi Hợi nên chọn đen, xanh biển hoặc xanh navy. Đây là các gam màu dễ mặc, phù hợp với nhịp làm việc bận rộn nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Tuổi Hợi có thể tận dụng một chiếc váy xanh navy, sơ mi xanh biển hoặc trang phục đen phối phụ kiện sáng màu để tạo sự cân bằng, tránh tổng thể trở nên quá nặng nề.

Trong ngũ hành, việc chọn màu thường được lý giải theo quan hệ tương sinh, bản mệnh và sự cân bằng; tuy nhiên, yếu tố tạo nên một tuần hiệu quả vẫn là sự chuẩn bị, thái độ chủ động và cách quản lý chi tiêu của mỗi người.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo