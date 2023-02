Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 27 - 5/3: Mùi, Tỵ đề phòng vận xui bủa vây

Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi tuần trước, người tuổi Tý đón cát tinh Thái Âm trong vận trình tuần mới báo hiệu nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa, đi đến đâu làm gì cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của người xung quanh. Nữ mệnh gặp nhiều may mắn hơn.

Công việc trong tuần tiến triển khá tốt. Tuy nhiên, nếu có việc gì quan trọng nên làm ngay từ đầu tuần, khi có Chính Quan che chở sẽ tốt hơn nhiều. Quý nhân của bạn cũng có thể là nữ giới, vậy nên hãy chú ý hơn tới đối tượng như vậy trong công việc và cả cuộc sống.

Tiền bạc có phần rủng rỉnh hơn trước và vận may sẽ rõ ràng nhất vào thời điểm giữa tuần khi mà có cả Chính Tài và Thiên Tài cùng nhập mệnh. Những chú Chuột cần phải chăm chỉ làm ăn, có thể mới không bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt mình.

Phương diện tình duyên cũng hứa hẹn những tín hiệu tích cực trong tuần này. Dù giữa các cặp đôi vẫn thường xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, nhưng cuối cùng người yêu nhau vẫn về bên nhau. Người độc thân cũng có mối duyên tình chớm nở, báo hiệu sẽ có một cuộc tình đẹp như mơ nếu bạn chủ động hơn.

Tuổi Sửu

Trong tuần mới, người tuổi Sửu chịu tác động của Dịch Mã động tinh, đây được coi là một tuần nhiều biến động với con giáp này. Tuy nhiên, những biến động đó theo chiều hướng tốt hay xấu còn phụ thuộc vào cách đón nhận và xử lý vấn đề của bản mệnh.

Khối lượng công việc tăng lên khá rõ, kèm theo đó là áp lực và trách nhiệm đặt lên vai. Tuy nhiên, bạn cũng không có gì cần phải quá lo lắng nếu luôn làm việc một cách tập trung và hết mình.

Hãy cứ tin vào năng lực và khả năng thích nghi linh hoạt của bản thân, bạn hoàn toàn có năng lực cáng đáng trong mọi tình huống.

Tài lộc có dấu hiệu thăng trầm, Thực Thần mở ra cơ hội kiếm tiền nhưng hung tinh Kiếp Tài rình rập đe dọa công sức có thể trở thành bọt biển bất cứ lúc nào. Người làm kinh doanh buôn bán được khuyên nên quan sát biến động thị trường cẩn thận để có sự điều chỉnh kịp thời, tránh rơi vào tình thế bị động.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi có dấu hiệu báo động, chủ yếu do xa mặt cách lòng. Cả hai đều có lý do cho sự bận rộn của mình, nhưng điều đó không có nghĩa hai bạn không cần vun vén, quan tâm và chăm sóc nhau từ xa. Mối quan hệ không được thường xuyên đắp xây sẽ khó mà vững mạnh.

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, cát tinh Thái Dương mở ra cho người tuổi Dần những cơ hội thăng tiến rõ ràng trong sự nghiệp cá nhân. Quý nhân đang hỗ trợ và tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của mình, đồng thời thông qua đó bạn cũng sẽ biết mình cần làm gì để tiến xa hơn.

Tuy nhiên lúc bình yên nhất cũng là lúc phải đề phòng giông bão ập tới. Càng thành công bao nhiêu thì càng dễ bị đe dọa bởi những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Giữa tuần là lúc hung vận có xu hướng tăng cao, bạn có thể bị đâm chọt, nói xấu sau lưng khiến công việc và các kế hoạch có thể bị gián đoạn, hãy hết sức thận trọng.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội kiếm tiền thì sẽ phải đợi tới thời điểm cuối tuần, đó là lúc các tài tinh hội tụ, mở ra rất nhiều cơ may làm giàu cho bản mệnh. Được cả Thiên Tài, Chính Tài và Thực Thần cùng nâng đỡ, những chú Hổ có thu hoạch ngoài mong đợi, một vốn bốn lời, túi tiền vô cùng rủng rỉnh.

Chuyện tình cảm của Dần trong tuần này khá bình lặng. Người có đôi vẫn duy trì tình trạng như hiện tại, nhưng có phần nhạt nhẽo vì đôi bên không tạo được cảm giác hứng khởi và mới mẻ cho nhau. Trong khi đó, người độc thân tuy cũng có cơ hội gặp được mối duyên tốt nhưng có vẻ bạn vẫn còn nhiều chần chừ và do dự.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thể hiện thái độ làm việc hăng say ngay từ đầu tuần dưới sự thúc đẩy của Chính Ấn và Thiên Ấn, nhờ vậy năng suất mà bạn tạo ra không tồi chút nào. Cấp trên cũng đánh giá khá cao chất lượng công việc của bạn, thời gian tới có thể sẽ cân nhắc trao thêm trọng trách cho bạn, hãy trân trọng cơ hội này nhé.

Dù vậy, bạn vẫn nên hết sức cẩn thận với hung tinh Thái Tuế, sẽ có những nguy cơ bất ngờ ập tới khiến bạn không kịp trở tay. Làm việc tự tin là tốt, nhưng cũng chớ nên lý tưởng hóa mọi chuyện. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tỏ ra khéo léo hơn trong cách giao tiếp để duy trì các mối quan hệ xã giao cần thiết cho công việc của mình.

Đường tài lộc vô cùng hanh thông, nguồn thu nhập dù chính hay phụ của con giáp này đều đang trên đà tăng tiến. Cuối tuần chính là thời điểm tiền bạc ào ào đổ về như nước, mang đến bao niềm vui cho tuổi Mão. Nhân lúc này, bạn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý để dòng tiền được ra vào ổn định.

Tuy nhiên về chuyện tình cảm sẽ phải thất vọng khá nhiều, đặc biệt với người độc thân. Dù bạn đã dành không ít thời gian và tâm sức để chinh phục đối phương nhưng có lẽ cũng là do duyên phận chưa tới, tình cảm trao đi vẫn chưa thể khiến trái tim người ấy rung động.

Tuổi Thìn

Được Bách Việt hỗ trợ, nhân duyên của tuổi Thìn vô cùng hài hòa và tốt đẹp trong tuần này. Chuyện tình cảm như tiếp thêm sức mạnh để bản mệnh tự tin và có động lực theo đuổi lý tưởng của mình. Người độc thân cũng đón đào hoa nở rộ, tình cảm gửi trao có cơ hội được hồi đáp, mối quan hệ có cơ sở để tiến triển.

Các mối quan hệ xã giao của Thìn cũng không gặp bất cứ khúc mắc nào, nhờ vậy bạn có thể sẽ được giúp đỡ hoặc ủng hộ trong mọi ý kiến mình đưa ra vào tuần này. Đường công danh, sự nghiệp đang khá thuận lợi. Nhìn chung bạn không phải vất vả quá nhiều nhưng vẫn đạt được những bước tiến mới đáng kể trong công việc.

Mọi kế hoạch đều diễn ra đúng như dự kiến, có thể cấp trên sẽ trao cho bạn thêm vài cơ hội thể hiện năng lực, nếu làm tốt thì sẽ được cất nhắc. Nhưng cũng chính vì vậy mà sẽ có kẻ tiểu nhân ganh tị với bạn. Cứ phải cẩn thận quan sát mọi người xung quanh Thìn nhé.

Công việc suôn sẻ kéo theo tài lộc tăng tiến giúp những chú Rồng cũng có thu nhập ổn định, không còn phải ngược xuôi lo cho cuộc sống. Hơn nữa, bạn cũng biết tiết kiệm không mấy khi tiêu xài hoang phí nên cũng để dành được một khoản tích góp khá lớn.

Tuổi Tỵ

Trong tuần này, người tuổi Tỵ có điềm báo xui xẻo do hung tinh Thiên Cẩu đeo bám, may mắn thì ít mà rủi ro thì nhiều, cần chuẩn bị tâm lý đề phòng. Công danh sự nghiệp gần như không có sự phát triển, một vài dự định gặp trục trặc nửa chừng, bản mệnh sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức để tháo gỡ khó khăn.

Càng về cuối tuần vận khí càng sa sút, lúc này sẽ có thêm sự ảnh hưởng của Thiên Quan, dấu hiệu cho thấy có tiểu nhân rình rập. Do đó bạn nên sắp xếp công việc quan trọng thực hiện vào thời điểm đầu tuần thì hơn, như vậy có thể hạn chế phần nào sự tác động bất lợi từ vận khí.

Tuần này tài lộc cũng không tốt, bạn cần phải cẩn thận trong việc giữ gìn tiền bạc, thắt chặt chi tiêu và không nên cho bất cứ ai vay tiền. Trước những lời chào mời đầu tư, bạn nên giữ tỉnh táo để tìm hiểu thông tin rõ ràng, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà vội vàng đâm đầu.

Hung vận còn đeo bám con giáp này ở phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, nguyên nhân là do bạn dồn hết thời gian và tâm sức vào công việc và chuyện kiếm tiền nên bỏ lỡ những giây phút bên gia đình của mình. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà có phần xa cách, nguội lạnh.

Tuổi Ngọ

Dưới sự che chở của Thiên Đức, vận trình tuần mới của người tuổi Ngọ có những khởi sắc khá rõ. Đa phần những vướng mắc trong công việc trước đó đều được bạn xử lý ổn thỏa, vừa dựa vào năng lực cá nhân vừa biết tận dụng sức mạnh tập thể để đẩy mạnh hiệu suất.

Cũng bởi thường ngày con giáp này luôn chú trọng các mối quan hệ xung quanh mình, tạo được thiện cảm với mọi người bằng thái độ dĩ hòa vi quý, cũng sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp mỗi khi có thể. Nhờ vậy, môi trường làm việc của bạn khá lý tưởng, mọi người đồng sức đồng lòng, gặp khó mỗi người một tay.

Tài lộc trong tuần này của những chú Ngựa cũng đón nhiều điểm sáng. Nguồn thu đến từ công việc chính và phụ đều đồng loạt tăng, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà vẫn thu được thành quả xứng đáng. Nếu biết tích góp hợp lý sẽ không phải lo lắng chuyện chi tiêu nữa.

Đời sống tình cảm vợ chồng trong thời gian này cũng được cải thiện rất nhiều, tình yêu được hâm nóng giúp hai người xích lại gần nhau hơn. Nếu còn độc thân và chưa có một nửa của riêng mình thì bạn cũng đừng vội buồn bã. Duyên phận đến bất ngờ chẳng thể cản được, hôm nay cát khí vượng nên bạn có thể chủ động hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Bạch Hổ hung tinh đe dọa vận trình tuần mới của người tuổi Mùi, nhắc nhở bạn cần phải làm việc chắc chắn và tập trung hơn để hạn chế những rủi ro và rắc rối có thể gặp phải. Có thể bạn nghĩ mọi chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng vào lúc vận khí sa sút, những xui xẻo lũ lượt kéo đến sẽ khiến bạn không kịp trở tay.

Cạnh tranh trong công việc có xu hướng tăng. Cơ hội ngang nhau nên ai cũng muốn giành được lợi thế. Thậm chí có thể bản mệnh sẽ bị tiểu nhân lợi dụng làm những việc không đem lại kết quả hay lợi ích gì cho mình. Mặc dù công sức bỏ ra không ít nhưng thành quả lại bị kẻ khác nẫng mất.

Ngoài ra con giáp này cũng phải chú ý trong quá trình đi lại, xuất hành đi xa đến những nơi đất khách quê người vì có điềm báo dễ bị tai nạn hay vướng phải những tai họa từ trên trời rơi xuống. Tốt nhất bạn không nên đi một mình đến những nơi hoang vắng hoặc đêm khuya, chớ để đồ đạc quý giá hớ hênh.

Chuyện tình cảm cũng không được may mắn cho lắm. Người độc thân dù vẫn có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng bạn lại quá lý trí, luôn cân đo đong đếm quá nhiều nên có thể sẽ bỏ lỡ mối duyên đẹp. Trong khi đó, người đã có đôi lại gặp phải khó khăn trong quá trình giao tiếp, cũng bởi đôi bên đều có cái tôi quá cao.

Tuổi Thân

Xem tử vi tuần mới của tuổi Thân, tài lộc vượng ngay từ đầu tuần nhờ Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để tiến hành cầu tài, khởi nghiệp hoặc mở rộng làm ăn. Nhìn chung vận may tài chính đang tìm đến với bạn, không nên bỏ lỡ mất cơ hội làm giàu này vì nó hoàn toàn trong tầm tay.

Công việc trong tuần này cũng được cát tinh Tử Vi nâng đỡ nên dễ đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp. Tiến trình công việc cũng suôn sẻ hơn, bạn có đủ tài năng để chinh phục mọi khó khăn, trở ngại và giành được sự trọng dụng của lãnh đạo, cấp trên.

Thời điểm này Thân đạt được nhiều thành tích trong công việc và nhận được vô vàn lời khen. Tuy nhiên việc này có thể khiến bạn ngủ quên trên chiến thắng và thiếu tập trung hơn. Nếu bạn không có sự điều chỉnh thì chắc chắn vận may sẽ biến mất, cũng làm giảm mức độ tín nhiệm của bản thân.

Chẳng những vậy, chuyện tình cảm khá ổn định, bạn biết cân đối thời gian dành cho công việc và vấn đề cá nhân nên không để bất cứ cái nào bị ảnh hưởng cả. Thực ra tuổi Thân có dự định của riêng mình và luôn cố gắng hết mức có thể để người ấy được hạnh phúc.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự báo đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu trong tuần này về cơ bản là tốt. Đầu tuần có đôi chút mất tập trung nhưng bạn lấy lại tinh thần khá nhanh, từ giữa tuần trở đi sẽ càng thêm nghiêm túc và đầu tư nhiều công sức. Thành quả bạn đạt được sẽ phản ánh rõ nhất về công sức bạn đã bỏ ra, do đó đừng lúc nào ngừng cố gắng.

Trái ngược với may mắn trong công việc, đường tài lộc của Dậu thì không được may mắn như thế. Đại Hao án ngữ là điềm báo tiền bạc tiêu tan. Không phải là bạn không kiếm được tiền mà do bạn tính toán quá chủ quan, rủi ro ập tới không kịp trở tay, cộng thêm các khoản chi tiêu quá nhiều cũng trở thành một gánh nặng.

Những gì đã mất không thể lấy lại được nên bạn cũng đừng lăn tăn quá lâu. Điều quan trọng là phải nhanh chóng xốc lại tinh thần, tìm cách khắc phục sự cố, lấy lại những gì đã mất. Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, lúc được lúc mất là điều bình thường, bạn nên học cách đón nhận và chấp nhận với tâm thái bình tĩnh.

Rất may là phương diện tình cảm trong tuần vẫn có tin vui. Tình yêu đôi lứa vẫn gắn kết như xưa và có thể còn tiến thêm được những bước tiến mới. Vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau, gia đình không có điểm gì phải chê trách.

Tuổi Tuất

Chịu ảnh hưởng của Tiểu Hao, vận trình tài chính của người tuổi Tuất có nhiều dấu hiệu bất ổn, làm nhiều nhưng không được hưởng thành quả xứng đáng. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt đắt đỏ cũng khiến bạn gặp nhiều khó khăn, nếu không có kế hoạch điều chỉnh sẽ rất dễ rơi vào cảnh túng thiếu, thậm chí phải vay mượn.

Hung vận bủa vây, tuổi Tuất còn có thể gặp rắc rối trong công việc của mình. Đôi khi bạn tỏ ra quá cứng nhắc, cố chấp, làm gì cũng phải rập khuôn theo quy định nên có thể đánh mất cơ hội phát triển ngay trong chớp mắt. Những người hợp tác cũng cảm thấy khó chịu mỗi khi bàn bạc công việc với bạn.

Trong quá trình làm việc vẫn có những kẻ tiểu nhân luôn lợi dụng cơ hội để làm khó bạn, do đó Tuất phải luôn dè chừng trong các mối quan hệ, chú ý lời ăn tiếng nói, tránh xa các chuyện thị phi chốn công sở, học cách làm việc và xử lý vấn đề linh hoạt hơn.

Về phương diện tình cảm, mọi thứ gần như vẫn giữ nguyên hiện trạng, tức là các cặp đôi tiếp tục vun vén hạnh phúc, người độc thân vẫn còn phải cố gắng rất nhiều trên hành trình tìm kiếm một nửa hạnh phúc. Bạn cũng nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn để thấy cuộc sống luôn tươi đẹp.

Tuổi Hợi

Tuần này, người tuổi Hợi gặp những khó khăn nhất định do Ngũ Quỷ gây rắc rối. Công việc trì trệ vì nhiều nguyên nhân, vốn đã khó khăn nay lại càng rối ren hơn, không dễ gì đạt được thành công nếu không cố gắng và nỗ lực gấp nhiều lần.

Cơ hội để thăng quan tiến chức với bạn không nhiều, dù vậy bạn cũng không nên quá sốt ruột vì điều đó cũng không thay đổi được gì. Thay vào đó, Hợi nên tiếp tục chăm chỉ và cống hiến tận tụy, không có gì chứng minh năng lực của bạn rõ ràng hơn chất lượng công việc mà bạn làm ra.

Vận tài lộc có phần bấp bênh, nhất là đầu tuần khi Thiên Quan tác động, bạn có nguy cơ tổn thất do không chú ý kiểm soát chi tiêu, mua sắm quá đà. Cũng may đến cuối tuần sẽ có một số nguồn thu bổ sung nên tình hình sẽ rủng rỉnh hơn, dù là người kinh doanh hay dân văn phòng cũng đều có vận may bù lại.

Chuyện tình cảm không có nhiều điều đặc biệt, mọi việc vẫn đang tiến triển khá bình thường. Mối quan hệ của người có đôi tuy không có sóng gió nhưng lại lâm vào lối mòn nhạt nhẽo. Người độc thân tuy cũng có cơ hội gặp gỡ nhưng do duyên mỏng nên vẫn chưa tìm được người sánh đôi.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.