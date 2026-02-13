Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã chính thức gõ cửa, kéo dài từ 29 tháng Chạp đến tận mùng 6 tháng Giêng. Giữa những tất bật dọn dẹp ngày cuối năm, mùi nhang trầm ấm áp và tiếng cười nói rôm rả quanh mâm cỗ giao thừa, vũ trụ cũng đang âm thầm sắp xếp lại trật tự may mắn của mình.

Trong trạm dừng chân của tuần lễ giao thời này, có 3 bản mệnh được các cát tinh chiếu rọi rực rỡ nhất. Không chỉ là những phong bao lì xì đỏ chót, lộc lá đầu năm của họ còn là sự bình an trong tâm hồn, là những cơ hội tài chính gõ cửa ngay khi nụ mai vừa hé nở. Hãy cùng xem, bạn có nằm trong danh sách những người xông đất năm mới bằng một cơn mưa phúc khí này không nhé.

1. Tuổi Tý: Trút bỏ muộn phiền, lộc lá an nhiên gõ cửa

Bỏ lại đằng sau những mớ bòng bong, những đêm trằn trọc lo âu của năm cũ, người tuổi Tý bước vào kỳ nghỉ Tết với một tâm thế nhẹ bẫng đến lạ kỳ. Tuần này, từ 29 Tết chuẩn bị đón giao thừa cho đến mùng 6 Giêng thảnh thơi du xuân, tuổi Tý như được một dòng nước mát lành gột rửa tâm hồn. May mắn của bạn trong khoảng thời gian này không ồn ào, phô trương mà thấm đẫm sự bình an.

Tài lộc của tuổi Tý nảy nở ngay trong những câu chuyện chúc Tết đầu năm. Bạn có thể bất ngờ nhận được một khoản tiền thưởng muộn, một món quà giá trị từ người thân ở xa về, hoặc những phong bao lì xì mang ý nghĩa tinh thần cực lớn. Nhưng lộc lá rực rỡ nhất chính là sự sáng suốt trong tư duy. Có thể ngay trong bữa cơm trưa mùng 3, một lời gợi ý vô thưởng vô phạt từ người bạn cũ lại mở ra cho tuổi Tý một hướng đi kiếm tiền rực rỡ cho trọn vẹn năm 2026. Hãy cứ sống thật mộc mạc, đối đãi chân thành với mọi người xung quanh, lộc tự nhiên sẽ cuốn lấy bạn mà chẳng cần nhọc công tìm kiếm.

2. Tuổi Dần: Uy dũng mở đường, quý nhân nâng bước ngày xuân

Người tuổi Dần vốn mang trong mình bản tính xông xáo, lúc nào cũng muốn tiến về phía trước. Thế nhưng, trong tuần lễ đặc biệt trọn vẹn không khí Tết này, bạn nhận ra rằng đôi khi sống chậm lại một chút bên gia đình lại là cách thu hút vượng khí mạnh mẽ nhất. Cát tinh hội tụ ngay tại cung gia đạo, mang đến cho tuổi Dần một tuần lễ ngập tràn tiếng cười và sự thấu hiểu.

Tử vi tuần mới chỉ ra rằng, quý nhân của tuổi Dần không nằm đâu xa mà xuất hiện ngay trong những buổi họp mặt đầu xuân. Đoạn từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, những cuộc gặp gỡ họ hàng hay đi lễ chùa đầu năm sẽ mang đến cho bạn những mối nhân duyên tuyệt vời. Đó có thể là một đối tác làm ăn tiềm năng được giới thiệu qua người quen, hoặc một vị trưởng bối đưa ra lời khuyên "đắt giá" giúp bạn gỡ rối một vấn đề tài chính đã tồn đọng từ lâu. Tài lộc cứ thế theo chân những lời chúc tốt đẹp bay vào nhà tuổi Dần, rủng rỉnh đầy túi khiến bạn đi đến đâu cũng toát ra năng lượng của sự thịnh vượng.

3. Tuổi Hợi: Phúc khí tròn đầy, lộc vơi lại đầy ngay lập tức

Thật thiếu sót nếu như bỏ qua tuổi Hợi trong danh sách những con giáp được bề trên ưu ái nhất dịp đầu năm mới. Vốn dĩ tuổi Hợi đã mang biểu tượng của sự no ấm, phồn vinh, nay lại được hưởng trọn vẹn phúc khí của tuần giao thời nên mọi thứ càng trở nên viên mãn. Từ ngày 29 Tết cúng tất niên cho đến lúc hóa vàng mùng 6, tuổi Hợi đi đến đâu là mang theo niềm vui và sự dễ chịu đến đó.

Sự chân thật, không mưu cầu toan tính của bạn chính là thỏi nam châm hút tài lộc mạnh nhất. Đi chúc Tết, chỉ cần bạn mỉm cười xởi lởi, nói những lời mộc mạc từ tâm cũng đủ khiến gia chủ thấy ấm lòng và muốn trao gửi những phong bao lì xì dày cộm. Đặc biệt hơn, trực giác về tiền bạc của tuổi Hợi trong những ngày này cực kỳ nhạy bén. Bạn nhìn đâu cũng thấy cơ hội, có thể là nảy ra ý tưởng kinh doanh đầu năm, hoặc "chốt" được một khoản đầu tư sinh lời nhỏ nhưng chắc chắn. Cứ tiêu pha phóng khoáng cho gia đình trong những ngày Tết đi, vì lộc của bạn thuộc diện "vơi rồi lại đầy", tiền ra cửa trước, vàng rước cửa sau.

Tử vi là một lăng kính để chúng ta chiêm nghiệm và hướng thiện. Sự may mắn lớn nhất của đời người không nằm ở những vì sao trên trời, mà nằm ở chính cái tâm an lành và sự tử tế mà chúng ta gieo trồng mỗi ngày. Chúc bạn một tuần mới, một năm mới đong đầy bình an!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)