3 con giáp thuận lợi đủ đường ngày 27 tháng Chạp

Không khí Tết đã len lỏi vào từng ngõ ngách, mùi hương trầm, mùi lá mùi già thoang thoảng nhắc nhở một năm cũ sắp qua đi. Ngày 27 tháng Chạp, con số của sự hoàn tất và chuẩn bị, thường là lúc chị em phụ nữ lo lắng nhất về những khoản chi tiêu cuối năm. Thế nhưng, giữa bộn bề lo toan ấy, vũ trụ lại gửi tín hiệu cực lành đến cho 3 con giáp đặc biệt này. Như một món quà "bù đắp" cho những vất vả cả năm qua, đúng ngày 27 Tết, vận trình của họ bỗng chốc sáng bừng lên như pháo hoa đêm giao thừa. Tiền bạc không cầu cũng tới, nợ nần được giải tỏa, gia đạo êm ấm sum vầy. Hãy cùng xem danh sách vàng này có tên bạn hay không nhé!

1. Tuổi Hợi: Lộc lá đầy nhà, "ngồi mát ăn bát vàng"

Người ta thường bảo tuổi Hợi sướng từ trong trứng, nhưng thực ra cả năm qua họ cũng đã trầy trật không ít với những dự định dang dở. Thế nhưng, đúng ngày 27 tháng Chạp này, mọi sự cố gắng âm thầm của người tuổi Hợi sẽ được đền đáp xứng đáng một cách bất ngờ. Cảm giác như mọi nút thắt về tài chính bỗng dưng được tháo gỡ. Nếu bạn là dân kinh doanh, ngày 27 tháng Chạp khách khứa sẽ nườm nượp, đơn hàng chốt không kịp thở, doanh thu một ngày bằng cả tháng cộng lại. Còn với chị em làm công ăn lương, rất có thể một khoản thưởng nóng, thưởng Tết hoặc một món nợ khó đòi bỗng dưng "ting ting" về tài khoản ngay lúc đang cần kíp nhất.





Cái hay của tuổi Hợi trong ngày này là sự an nhiên. Bạn không cần phải bon chen, tranh giành quá gắt gao. Vận may tự tìm đến cửa như một lẽ đương nhiên. Không chỉ rủng rỉnh tiền tiêu tết, tinh thần của tuổi Hợi ngày 27 tháng Chạp cũng cực kỳ phấn chấn. Những xích mích nhỏ nhặt với đồng nghiệp hay người thân tự dưng được xí xóa, ai nhìn thấy bạn cũng niềm nở, tay bắt mặt mừng. Lời khuyên cho tuổi Hợi là hãy cứ mở rộng lòng mình, hào phóng một chút trong việc sắm sửa, bởi "xởi lởi thì trời cho", càng chi tiêu cho gia đình, lộc lá lại càng chảy về nhiều hơn trong năm mới.

2. Tuổi Mùi: Quý nhân gõ cửa, tình tiền đỏ rực

Ngày 27 Tết với người tuổi Mùi có thể ví như một bức tranh xuân rực rỡ sắc màu. Nếu như những ngày trước bạn còn đau đầu vì chuyện dọn dẹp, mua sắm hay đối nội đối ngoại, thì ngày 27 tháng Chạp , mọi gánh nặng sẽ được san sẻ. Tử vi chỉ rõ, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân có thể là một người bạn cũ, một người họ hàng xa, hay thậm chí là người bạn đời của mình đứng ra gánh vác, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần.





Sự may mắn của tuổi Mùi trong ngày cận Tết này mang màu sắc của sự "viên mãn". Bạn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong căn bếp, trong phòng khách, nơi mà tiếng cười nói rộn ràng xua tan đi mệt mỏi. Về tài lộc, tuổi Mùi không thắng lớn kiểu "trúng số" nhưng lại có những khoản thu cực kỳ chắc chắn và đều đặn. Có thể là tiền lãi từ khoản đầu tư, tiền biếu tặng từ con cháu, hay đơn giản là săn được những món đồ Tết giá hời đến khó tin. Đặc biệt, vận đào hoa của tuổi Mùi ngày này rất vượng. Những ai còn độc thân rất dễ gặp được "ý trung nhân" trong những buổi tiệc tất niên hay họp mặt bạn bè, mở ra một cái Tết không còn mang tiếng "ế". Còn với người có gia đình, sự thấu hiểu và sẻ chia lên ngôi, khiến ngày 27 tháng Chạp trở thành kỷ niệm đẹp đẽ, khép lại năm cũ trong sự hài lòng tuyệt đối.

3. Tuổi Tuất: Cú lội ngược dòng ngoạn mục phút chót

Phải nói rằng tuổi Tuất là con giáp khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có thể cả tháng Chạp bạn khá im ắng, thậm chí có chút chật vật lo toan, nhưng đúng ngày 27 Tết, thế cờ lật ngược hoàn toàn. Đây là thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để tuổi Tuất bứt phá, thu về những thành quả rực rỡ ở phút chót (phút 89). Những dự án tưởng chừng bế tắc bỗng được thông qua, những khoản tiền tưởng bị "giam" bỗng được giải ngân rào rào.





Sự mộc mạc, chân thành và chăm chỉ của tuổi Tuất chính là chìa khóa vàng mở kho báu trong ngày này. Bạn chẳng cần dùng chiêu trò, cứ sống đúng bản chất thật thà, Trời Phật sẽ thương. Ngày 27 tháng Chạp, túi tiền của tuổi Tuất rủng rỉnh hơn bao giờ hết, cho phép bạn mạnh tay sắm những món đồ giá trị mà bấy lâu nay còn đắn đo: một chiếc xe mới, bộ sofa sang trọng hay những món quà đắt tiền cho cha mẹ. Không chỉ vậy, trực giác của tuổi Tuất ngày 27 tháng Chạp cực nhạy bén. Nếu có ý định mua vé số cầu may hay đầu tư lướt sóng, hãy tin vào linh cảm của mình, rất có thể Thần Tài đang đứng ngay sau lưng bạn đấy. Một cái Tết "to", hoành tráng và đầy đủ vật chất đang chờ đón tuổi Tuất ngay trước thềm năm mới.

Dù có thuộc top 3 con giáp may mắn này hay không, thì ngày 27 tháng Chạp vẫn là thời khắc thiêng liêng để chúng ta sống chậm lại, biết ơn những gì đã qua và hi vọng vào tương lai. May mắn lớn nhất không nằm ở những con số trong tài khoản, mà nằm ở nụ cười của người thân và sự bình an trong tâm hồn. Chúc các chị em có một ngày 27 Tết thật trọn vẹn, tay ôm đầy lộc, tim tràn đầy yêu thương để đón chào một năm mới rực rỡ!

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.