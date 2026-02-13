Chị em phụ nữ hay rỉ tai nhau đi cắt duyên âm hay cầu duyên lành, nhưng lại thường quên mất việc phòng thủ trước "Đào Hoa Sát". Hiểu một cách nôm na, mộc mạc nhất, đây là những rắc rối liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ không chính đáng, hoặc những mối quan hệ độc hại bất ngờ ập đến.

Năm 2026 là năm Bính Ngọ, tính Hỏa rất mạnh. Hỏa chủ về lễ, nhưng cũng chủ về sự nóng vội, đam mê nhất thời. Đào Hoa Sát năm này thường đến dưới vỏ bọc rất đẹp đẽ: Một người cũ quay lại, một đồng nghiệp ga lăng bất ngờ, hay một mối quan hệ sét đánh "vui vẻ". Nhưng kết cục của nó thường là sự hao hụt về tài chính (bị lừa tiền), ảnh hưởng danh dự (bị đánh ghen, tai tiếng) hoặc nặng nề hơn là tan vỡ hạnh phúc gia đình đang yên ấm. Nó giống như bông hoa hồng đẹp rực rỡ nhưng đầy gai nhọn, cầm vào là chảy máu.

Điểm danh 3 con giáp dễ "dính chấu" thị phi tình ái năm 2026

Dựa trên sự vận hành của các sao và sự xung khắc của Địa chi trong năm Ngọ, có những tuổi sẽ cảm thấy mình như thỏi nam châm hút rắc rối, dù bản thân chẳng hề muốn.

Đầu tiên phải nhắc đến người tuổi Tý.

Năm 2026, Tý và Ngọ là cặp đôi "Tương Xung" (đối đầu trực diện). Nước và Lửa đánh nhau túi bụi. Người tuổi Tý năm tới tâm tính dễ bất ổn, hay cảm thấy cô đơn hoặc không được thấu hiểu trong chính ngôi nhà của mình. Chính cảm giác "thiếu thốn tình cảm" này là kẽ hở để người ngoài chen chân vào. Đàn bà tuổi Tý dễ mủi lòng trước những lời đường mật bên ngoài, còn đàn ông tuổi Tý lại dễ sa đà vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Cái giá phải trả cho sự "xung khắc" này thường là những cuộc cãi vã không hồi kết, thậm chí là ly thân nếu không đủ bản lĩnh.

Kế đến là tuổi Mão.

Mão và Ngọ nằm trong thế "Tương Phá". Phá ở đây là phá hoại, là sự ngầm hủy hoại từ bên trong. Người tuổi Mão năm 2026 dễ gặp phải những mối quan hệ "ký sinh". Tức là đối phương đến với bạn không vì tình yêu thuần khiết mà vì lợi dụng tiền bạc, địa vị. Bạn ngỡ là chân ái, nhưng hóa ra lại là cái "máy bào". Đặc biệt các bạn nữ tuổi Mão độc thân cần tỉnh táo gấp đôi, đừng vì áp lực tuổi tác hay sự cô đơn mà gật đầu bừa, kẻo vừa mất tiền vừa mang tiếng.

Cuối cùng, không ai khác chính là tuổi Ngọ.

Năm tuổi, lại gặp cục diện "Tự Hình" (tự mình làm khổ mình). Người tuổi Ngọ vốn phóng khoáng, thích tự do, năm 2026 cái tôi lại càng cao ngút trời. Rắc rối tình cảm của tuổi Ngọ phần lớn đến từ sự "cả thèm chóng chán" hoặc sự vô tâm của chính mình. Bạn dễ vướng vào những mối quan hệ mập mờ, "trên tình bạn dưới tình yêu" rồi tự mình làm rối tung mọi thứ lên. Đào hoa sát của tuổi Ngọ là do chính mình chiêu dụ, tự mình đa tình rồi tự mình sầu bi.





Hóa giải ngay lập tức: Đơn giản nhưng linh nghiệm

Đừng quá hoang mang, phong thủy luôn có "thuốc giải" cho mọi vấn đề, quan trọng là bạn có chịu làm hay không. Để chặn đứng Đào Hoa Sát, chúng ta cần dùng sự tỉnh táo (Thủy) và sự vững chãi (Thổ) để kìm hãm ngọn lửa (Hỏa) quá trớn của năm 2026.

Thứ nhất, hãy dọn dẹp lại phòng ngủ.

Đây là nơi khởi nguồn của mọi năng lượng tình cảm. Năm tới, hãy loại bỏ ngay những đồ vật có màu đỏ rực, hồng đậm hoặc tranh ảnh trừu tượng rối mắt trong phòng ngủ, vì chúng kích thích tính Hỏa, gây nóng nảy, cãi vã. Thay vào đó, hãy dùng ga gối màu trầm, màu đất (vàng nâu, be) hoặc màu xanh dương dịu mát để "hạ nhiệt", tạo cảm giác bình yên, vững chãi. Một chiếc bình hồ lô bằng đồng đặt ở đầu giường cũng là mẹo dân gian cực hay để hút bớt khí xấu, giữ gìn sức khỏe và sự hòa thuận vợ chồng.

Thứ hai, "thanh lọc" các mối quan hệ ảo.

Nghe thì có vẻ không liên quan đến phong thủy, nhưng đây là "tâm pháp". Năm 2026, hãy tập thói quen nói "Không". Hạn chế những buổi tiệc tùng vô bổ, những nhóm chat "tám chuyện" thị phi. Với người tuổi Tý, Mão, Ngọ, hãy năng đi chùa, thiền định hoặc đơn giản là dành thời gian chăm sóc cây cối (hành Mộc) để dưỡng tâm. Khi tâm bạn tĩnh như nước hồ thu, thì dù "Đào Hoa Sát" có múa may quay cuồng bên ngoài cũng chẳng thể nào lay động được gốc rễ hạnh phúc của bạn.

Cuối cùng, hãy nhớ một điều cốt lõi: Vạn sự tại nhân.

Sao chiếu mệnh chỉ là dự báo thời tiết, còn việc mang ô hay dầm mưa là do bạn chọn. Năm 2026 có thể nhiều sóng gió tình cảm, nhưng nếu bạn biết trân trọng người bên cạnh, biết đủ là vui, thì "Sát" hay "Hạn" cũng chỉ là những thử thách giúp tình yêu của bạn thêm bền chặt mà thôi. Hãy vững tin và làm chủ vận mệnh của mình nhé!

(Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm)