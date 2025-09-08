Tử vi tài lộc 12 chòm sao tuần mới (8/9 - 14/9): Ai đỏ vận tiền bạc, ai cần đề phòng hao tài?

Tử vi tuần mới cho thấy, giai đoạn 8/9 - 14/9 là thời điểm các chòm sao đón nhận nhiều năng lượng trái ngược. Bên cạnh những cung hoàng đạo được quý nhân nâng đỡ, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào thì cũng có người vướng phải không ít rắc rối: Chi tiêu vượt kế hoạch, tiền bạc hao hụt, thậm chí dính chuyện thị phi làm ảnh hưởng đến uy tín. Hãy cùng khám phá bức tranh tài vận tuần mới của 12 chòm sao để biết mình thuộc nhóm nào và cần lưu ý điều gì.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần mới mang lại sự khởi sắc trong công việc, giúp Bạch Dương tăng thu nhập. Những ai làm việc liên quan đến sáng tạo, marketing hay kinh doanh online có thể nhận được hợp đồng giá trị. Tuy nhiên, sự nóng vội đôi khi khiến bạn chi tiêu vượt mức. Hãy nhớ rằng giữ sự cân bằng giữa kiếm và tiêu mới giúp tài chính bền vững.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu cần thận trọng trong chi tiêu tuần này. Một vài khoản phát sinh bất ngờ có thể khiến bạn rơi vào tình trạng "viêm màng túi". Công việc vẫn ổn định, nhưng thu nhập tăng chậm, vì vậy bạn nên tránh các khoản đầu tư mạo hiểm. Hãy kiên nhẫn, cuối tuần vận trình sẽ sáng hơn, có cơ hội được người thân hỗ trợ tài chính.





Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử bước vào tuần mới với nhiều may mắn tiền bạc. Bạn có thể nhận được khoản thưởng hoặc quà tặng bất ngờ. Những ai đang tìm việc phụ cũng dễ gặp cơ hội phù hợp. Tuy nhiên, hãy tránh tham gia các cuộc tranh luận vô ích nơi công sở, bởi dễ sinh thị phi làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Tuần này, tài vận của Cự Giải ở mức trung bình. Công việc có tiến triển nhưng thu nhập chưa tương xứng. Bạn có thể bị cuốn vào một số khoản chi tiêu cho gia đình, khiến ngân sách thâm hụt. Lời khuyên là hãy cẩn thận với những lời mời góp vốn hoặc vay mượn, bởi khả năng cao bạn sẽ gặp phiền toái về sau.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử là một trong những cung hoàng đạo may mắn nhất tuần này. Công việc thuận lợi, kế hoạch được cấp trên ủng hộ, tài chính theo đó mà tăng trưởng mạnh mẽ. Người làm kinh doanh có thể ký kết hợp đồng quan trọng, mang lại nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, bạn vẫn nên giữ sự khiêm tốn và biết chia sẻ để duy trì mối quan hệ bền vững.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Tuần mới của Xử Nữ khá áp lực về tài chính. Một vài khoản chi tiêu không mong đợi xuất hiện, cộng thêm việc công việc tạm thời chững lại khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. May mắn là cuối tuần, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người thân hoặc quý nhân. Đừng bi quan, hãy coi đây là cơ hội để học cách quản lý tiền bạc tốt hơn.





Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Thiên Bình đón tuần mới đầy hứng khởi. Tài chính ổn định, bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn một chút cho nhu cầu cá nhân. Đặc biệt, công việc thuận buồm xuôi gió, giúp bạn có cơ hội tăng thu nhập. Dù vậy, hãy tránh cho vay tiền trong giai đoạn này, bởi dễ mất lòng và khó thu hồi vốn.

Bọ Cạp (24/10 - 22/11)

Bọ Cạp cần đặc biệt chú ý đến vấn đề thị phi trong tuần này. Những mâu thuẫn nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và cả thu nhập. Tiền bạc không mấy dư dả, lại thêm các khoản chi cho gia đình. Hãy tập trung giải quyết công việc một cách bình tĩnh, tránh tranh chấp và học cách tiết kiệm để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Nhân Mã là chòm sao được Thần Tài ưu ái tuần này. Bạn có thể đón tin vui về tăng lương, thưởng hoặc thu nhập phụ. Người kinh doanh gặp cơ hội mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng quan trọng. Tinh thần lạc quan giúp bạn tự tin đón nhận thử thách và biến khó khăn thành cơ hội.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Tuần mới của Ma Kết khá ổn định. Công việc đều đặn, tài chính duy trì ở mức an toàn. Tuy nhiên, bạn dễ bị cuốn vào các khoản chi tiêu cho bản thân như mua sắm, giải trí. Nếu không cân nhắc kỹ, bạn có thể rơi vào tình trạng hụt ngân sách. Hãy đặt mục tiêu tiết kiệm để chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình trong tuần này sẽ gặp nhiều cơ hội kiếm tiền, nhất là từ các mối quan hệ xã hội. Bạn dễ được quý nhân giới thiệu dự án hoặc công việc phụ, mang lại khoản thu ngoài dự kiến. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng trong việc ký kết giấy tờ, hợp đồng để tránh rắc rối pháp lý.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư có vận trình tài lộc khá hanh thông. Công việc suôn sẻ, bạn được đồng nghiệp hỗ trợ, cấp trên tin tưởng. Đây là thời điểm thích hợp để Song Ngư triển khai kế hoạch kinh doanh nhỏ hoặc đầu tư an toàn. Tình hình tài chính ổn định giúp bạn an tâm tận hưởng cuộc sống, đồng thời chia sẻ niềm vui với người thân.

Tuần 8/9 - 14/9 mang lại nhiều sắc thái khác nhau cho 12 chòm sao. Trong khi Sư Tử, Nhân Mã và Song Ngư được Thần Tài ưu ái, tiền bạc rủng rỉnh thì Kim Ngưu, Xử Nữ, Bọ Cạp cần hết sức cẩn trọng để tránh hao tài và vướng thị phi. Hiểu rõ vận trình của mình chính là cách tốt nhất để bạn tận dụng cơ hội, hạn chế rủi ro và bước qua tuần mới một cách tự tin, vững vàng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)