Từ tiếng Việt khiến khách Tây phải thốt lên: "Sao chỉ một chữ mà lắm tầng nghĩa vậy?"

Nếu phải chọn ra một từ tiếng Việt vừa quen thuộc đến mức không ai để ý, vừa "khó nhằn" đến mức không một cuốn từ điển Anh - Việt nào dịch trọn vẹn thì "ơi" xứng đáng đứng top đầu. Đơn giản vậy thôi, ngày nào cũng dùng, nhưng đố ai tìm được một từ tiếng Anh tương đương với nó đấy!

"Ơi" là gì mà khó dịch đến vậy?

Về mặt ngữ pháp, "ơi" là một tiểu từ gọi - đứng sau tên riêng, danh xưng hoặc đại từ để gọi ai đó. Nhưng cái khó là "ơi" không chỉ làm nhiệm vụ gọi tên, nó còn "gánh" luôn cả sắc thái tình cảm và khoảng cách vai vế trong câu:

"Mẹ ơi" nghe ấm áp, gần gũi hơn hẳn so với chỉ gọi trống "Mẹ!".

"Chị ơi" ở quán ăn nghe lễ phép, dễ chịu, trong khi bỏ chữ "ơi" đi mà gọi cộc lốc "Chị!" lại dễ bị hiểu là xẵng giọng, mất lịch sự.

"Em ơi" giữa hai người yêu nhau lại mang một sắc thái hoàn toàn khác, trìu mến, ngọt ngào hơn.

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Cùng một chữ, nhưng tùy vào ngữ điệu lên xuống, tùy vào việc gọi ai, trong hoàn cảnh nào, "ơi" có thể biến hóa từ thân mật, tha thiết, cho đến vừa gọi vừa hờn dỗi. Tiếng Anh thì đơn giản hơn nhiều. Khi muốn gọi ai, người ta gọi thẳng tên ( "Mom!", "Anna!" ) hoặc thêm "hey" phía trước, chấm hết - không có tiểu từ nào đảm nhiệm được phần "gia vị cảm xúc" như "ơi" của tiếng Việt.

Ơi trong ca dao, dân ca - "đặc sản" không thể thay thế

Không phải ngẫu nhiên mà "ơi" xuất hiện dày đặc trong văn học dân gian Việt Nam. Câu ca dao quen thuộc "Ai ơi bưng bát cơm đầy / Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần" mà gần như ai cũng học qua, chữ "ơi" ở đây không gọi một người cụ thể nào cả, mà là lời nhắn nhủ tha thiết gửi đến tất cả mọi người - một chức năng mà tiếng Anh không có từ nào đảm nhiệm gọn trong một âm tiết.

Hay như bài dân ca quan họ Bắc Ninh nổi tiếng Người Ơi Người Ở Đừng Về - chỉ cần đổi "người ơi" thành "người" khô khốc, câu hát lập tức mất hết cái bịn rịn, lưu luyến vốn là linh hồn của cả bài. Đó cũng là lý do vì sao khi dịch những câu hát, câu thơ có chữ "ơi" sang tiếng Anh, các bản dịch thường phải chua thêm chú thích hoặc chuyển thành cả một cụm từ dài dòng như "Oh you, please don't go" mà vẫn không lột tả được hết.

Khi người nước ngoài học tiếng Việt "vấp" phải chữ "ơi"

Nhiều người nước ngoài học tiếng Việt kể lại rằng chữ "ơi" chính là thứ khiến họ bối rối nhất, dù chỉ có... 2 chữ cái. Có bạn học được nghĩa "ơi" là "hey" nên áp dụng vô tội vạ, gọi cả người lớn tuổi bằng "Ông ơi" với tông giọng cụt ngủn như hét lên giữa đường, khiến người nghe giật mình vì nghe... xấc quá so với ý định ban đầu là hỏi thăm lịch sự. Có bạn khác lại quá "sính" chữ "ơi", thêm vào cả những câu không cần thiết, khiến câu nói trở nên sến sẩm không đúng ngữ cảnh, kiểu chào hỏi công việc nghiêm túc mà cứ "Anh ơi, giúp em ơi" nghe như đang làm nũng.

Nói cách khác, học được cách phát âm chữ "ơi" thì dễ, nhưng học được lúc nào nên "ơi", "ơi" với sắc thái ra sao mới đúng chuẩn người Việt thì đến cả người học tiếng Việt lâu năm đôi khi vẫn còn lúng túng.

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Vậy dịch "ơi" sang tiếng Anh thế nào?

Câu trả lời thật lòng là không có cách nào dịch trọn vẹn.

Tùy ngữ cảnh, người dịch phải chọn giải pháp "vá" bằng cách khác: hoặc bỏ hẳn chữ "ơi" và bù lại bằng ngữ điệu, hoặc thêm các từ như "dear", "honey", "hey there"... nhưng rõ ràng, chúng đều là những miếng vá không vừa khít, bởi cái hồn của "ơi" nằm ở chỗ nó có thể vừa là tôn trọng, vừa là yêu thương, vừa là gần gũi, tất cả trong đúng một âm tiết ngắn ngủn.

Có lẽ chính vì không thể dịch được trọn vẹn như thế, "ơi" mới trở thành một trong những từ khiến người Việt tự hào nhất khi nói về sự phong phú của tiếng mẹ đẻ.