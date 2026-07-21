Sau khi đội tuyển Tây Ban Nha chính thức là nhà vô địch World Cup 2026, sức hút của quốc gia này không chỉ dừng lại ở bóng đá. Cùng với những cái tên như Lamine Yamal hay Nico Williams liên tục được nhắc đến, tiếng Tây Ban Nha cũng trở thành ngôn ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Không chỉ là "tiếng nói" của nhà vô địch thế giới, đây còn là ngôn ngữ chính thức tại hơn 20 quốc gia và được hơn nửa tỷ người sử dụng trên toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội học tập và việc làm hấp dẫn. Trong bối cảnh các hoạt động hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Tây Ban Nha và nhiều quốc gia Mỹ Latinh ngày càng mở rộng, Ngôn ngữ Tây Ban Nha đang dần trở thành một ngành học giàu tiềm năng. Dù vậy, số cơ sở đào tạo chính quy ngành này ở Việt Nam hiện vẫn rất ít, khiến nguồn nhân lực luôn trong tình trạng "khan hiếm" và được nhiều doanh nghiệp săn đón.

Tiếng Tây Ban Nha - ngôn ngữ của sự cuồng nhiệt và tính logic cao

Tiếng Tây Ban Nha hiện là ngôn ngữ có số lượng người bản ngữ lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau tiếng Trung Quốc. Một trong những ưu điểm lớn nhất của ngôn ngữ này là sử dụng bảng chữ cái Latinh, khá gần gũi với chữ Quốc ngữ của Việt Nam. Đặc biệt, cách phát âm gần như tuân thủ nguyên tắc "viết sao đọc vậy", giúp người học dễ tiếp cận hơn so với nhiều ngoại ngữ khác.

Tuy nhiên, tiếng Tây Ban Nha vẫn có những thử thách riêng. Người học phải làm quen với hệ thống chia động từ khá phức tạp theo nhiều thì và ngữ cảnh, đồng thời ghi nhớ quy tắc giống đực - giống cái của danh từ. Bên cạnh ngôn ngữ, sinh viên còn được tiếp cận với kho tàng văn hóa đặc sắc của các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, từ văn học kinh điển, lịch sử đến nghệ thuật và đời sống đương đại.

Học tiếng Tây Ban Nha ở đâu?

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Tây Ban Nha không chỉ tập trung vào bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn trang bị nền tảng kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ học, văn hóa và xã hội.

Sinh viên bắt đầu với các học phần thực hành tiếng theo chuẩn quốc tế DELE, sau đó học các môn như Ngôn ngữ học, Văn học Tây Ban Nha và Mỹ Latinh, Lịch sử - Văn minh các quốc gia sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Những năm gần đây, nhiều trường cũng tăng cường các học phần về tiếng Tây Ban Nha thương mại, biên - phiên dịch và giao tiếp chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của ngôn ngữ này là sử dụng bảng chữ cái Latinh, khá gần gũi với chữ Quốc ngữ của Việt Nam

Hiện nay, số trường đại học đào tạo chính quy ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha tại Việt Nam vẫn còn khá ít, khiến đây trở thành một ngành học có tính cạnh tranh và giá trị riêng trên thị trường lao động.

Ở miền Bắc, Trường Đại học Hà Nội (HANU) là đơn vị có truyền thống đào tạo tiếng Tây Ban Nha lâu năm. Năm 2025, ngành này lấy điểm chuẩn 32,85 theo thang điểm 40 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2). Trong khi đó, tại miền Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM là cơ sở đào tạo trọng điểm với điểm chuẩn năm 2025 đạt 24,5 điểm cho các tổ hợp D01 và D45.

Cơ hội việc làm thế nào?

Điểm hấp dẫn nhất của ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha nằm ở thị trường lao động còn khá "khát" nhân lực. Khi nguồn cung chưa nhiều nhưng nhu cầu tuyển dụng liên tục tăng, người học có cơ hội tiếp cận nhiều vị trí với mức thu nhập cạnh tranh.

Trong lĩnh vực biên - phiên dịch, ngoại giao và đối ngoại doanh nghiệp, nhân sự mới ra trường có thể nhận mức lương khoảng 18-28 triệu đồng/tháng, đặc biệt tại các doanh nghiệp hợp tác với Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latinh. Ở ngành du lịch và khách sạn, sự gia tăng của nhóm khách quốc tế nói tiếng Tây Ban Nha giúp các hướng dẫn viên quốc tế có thu nhập khoảng 30-45 triệu đồng/tháng trong mùa cao điểm.

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Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics và chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự có khả năng kết nối với thị trường Mexico, Chile, Colombia hay Peru, với mức lương phổ biến từ 25 triệu đồng/tháng trở lên, kèm theo cơ hội công tác và đào tạo ở nước ngoài.

Với khoảng 3-5 năm kinh nghiệm, nhiều chuyên gia sử dụng tiếng Tây Ban Nha có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý khu vực, phụ trách đối ngoại hoặc điều phối dự án quốc tế, đạt mức thu nhập từ 2.000 USD/tháng (khoảng trên 50 triệu đồng) cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Đây cũng là lý do tiếng Tây Ban Nha đang dần trở thành một trong những ngành ngoại ngữ đáng cân nhắc đối với những thí sinh muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp khác biệt trong tương lai.

Tổng hợp