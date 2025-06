Khi cô giáo tiếng Anh Liz McEwan ( 45 tuổi, sống tai Wolverhampton, West Midlands, Anh) quyết định phẫu thuật nâng ngực thẩm mỹ, cô không thể ngờ điều này giúp cứu sống mình.

Nâng ngực - quyết định cứu mạng

Tháng 10/2022, Liz, mẹ của bé gái 11 tuổi và bé trai 7 tuổi, quyết định phẫu thuật nâng ngực. Từ lâu cô đã không hài lòng với vòng một nhỏ xíu cỡ AA, khuyết điểm khiến cô cảm thấy thiếu nữ tính và kém tự tin.

“Tôi đã nghĩ đến việc nâng ngực trong suốt 20 năm. Nhưng rồi tôi có con, có gia đình và luôn đặt bản thân sau cùng. Cuối cùng, tôi quyết định rằng đã đến lúc làm điều gì đó cho chính mình", cô nói.

Liz không thích bộ ngực nhỏ của mình nên đã chọn phẫu thuật nâng ngực.

Tháng 12/2022, cô đến gặp bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ để chuẩn bị cho ca cấy ghép túi độn ngực. Theo quy trình, cô phải kiểm tra sức khỏe trước phẫu thuật, được chỉ định chụp nhũ ảnh và siêu âm tuyến vú. Phim chụp nhũ ảnh bình thường, nhưng khi siêu âm, bác sỹ đột nhiên trở nên rất lo lắng và yêu cầu sinh thiết khẩn cấp.

Liz nhớ lại: “Bác sỹ nhìn vào một bên ngực của tôi, nét mặt lập tức thay đổi. Sau đó, cô ấy phát hiện thêm hai khối u nữa, tổng cộng là ba khối u". Hai ngày sau, đúng vào 23/12, ngay trước lễ Giáng sinh, bác sỹ phẫu thuật gọi cho Liz với tin dữ: “Kết quả sinh thiết cho thấy cô mắc ung thư vú".

Nếu không có quyết định nâng ngực, Liz sẽ không thực hiện các xét nghiệm cần thiết và những khối u này sẽ không được phát hiện kịp thời. Chính vì thế mà bác sỹ nói với Liz rằng: “Quyết định nâng ngực của cô đã cứu mạng cô”.

Ngay sau đó, Liz được giới thiệu đến một bác sỹ phẫu thuật chuyên về ung thư vú. Cô phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú bên phải, sau đó cắt cả ngực trái để phòng ngừa, kèm theo tái tạo ngực ở cả hai bên.

Các xét nghiệm cho thấy tế bào ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết khiến quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Cô phải trải qua 6 đợt hóa trị, 5 tuần xạ trị và 14 đợt liệu pháp miễn dịch.

Liz đã phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên vú.

Căn bệnh thứ hai suýt lấy đi mạng sống

Khi đang chuẩn bị điều trị, các bác sỹ yêu cầu Liz siêu âm tim định kỳ, một thủ tục bắt buộc để theo dõi phản ứng của tim với các loại thuốc hóa trị. Và một lần nữa, cô lại nhận ra mình đang đứng trước ngưỡng cửa sinh tử.

“Tôi được chẩn đoán mắc một căn bệnh tim di truyền có tên là bệnh cơ tim. Các bác sỹ nói rằng nếu không phát hiện sớm, nó có thể âm thầm gây ra biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong", Liz kể.

Đây là lần thứ hai, quyết định nâng ngực đã gián tiếp cứu sống cô, bởi nếu không có quyết định ấy, cô sẽ không được theo dõi tim mạch cẩn thận và căn bệnh tiềm ẩn có thể bùng phát bất ngờ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định nâng ngưc đã cứu sống Liz McEwan 2 lần.

Ở Anh, chương trình sàng lọc ung thư vú hiện tại chỉ dành cho phụ nữ từ 50 tuổi trở lên; nhưng Liz tin rằng điều này cần thay đổi.

“Mỗi năm có hơn 10.000 phụ nữ dưới tuổi sàng lọc được chẩn đoán mắc ung thư vú. Đó là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ nữ trẻ tại Anh,” cô nhấn mạnh, đồng thời nhắc đến những trường hợp điển hình là Sarah Harding – thành viên nhóm Girls Aloud qua đời ở tuổi 39, hay mới đây là nữ ca sỹ Jessie J được chẩn đoán ung thư vú ở tuổi 37.

“Sàng lọc ở tuổi trẻ hơn là điều cần thiết. Tôi hiểu nỗi lo về sự 'gây hoảng loạn không cần thiết’, nhưng nếu có thể cứu sống dù chỉ một người thì việc đó cũng hoàn toàn xứng đáng", Liz nói. Cô đang tham gia các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời viết một cuốn sách mang tên tạm thời When Life Gives You Melons, cuốn hồi ký không chỉ kể về hành trình điều trị ung thư mà còn chia sẻ một cách chân thực những gì bệnh nhân thật sự trải qua.

“Trên mạng có rất nhiều hình ảnh 'lung linh' về hóa trị, những người phụ nữ mặc quần legging đẹp, thoa son bóng, chụp ảnh tự sướng. Nhưng thực tế rất khác, đó là những ngày vật vã, buồn nôn, đau đớn và cả sợ hãi".

Liz đã trải qua sáu đợt hóa trị.

Liz muốn cuốn sách của mình không chỉ mang tính chia sẻ mà còn truyền cảm hứng với thông điệp dù cuộc sống có đẩy bạn vào những tình huống đen tối đến đâu, vẫn luôn có lối thoát nếu phát hiện sớm và giữ vững tinh thần.

Sau hành trình điều trị gian khổ, Liz đang hồi phục tốt. Tóc đã mọc trở lại, cô quay lại phòng tập gym và đang dần lấy lại sức khỏe. Dù vòng ngực hiện tại chỉ là cỡ B khiêm tốn, cô hài lòng và tràn đầy tự tin: “Tôi cảm thấy khỏe mạnh, yêu cơ thể mình hơn bao giờ hết. Mùa hè này, tôi sẽ diện đồ bơi và bước đi trên bãi biển mà không còn mặc cảm".

Hiện tại sức khỏe cô đã ổn định và tự tin diện bikini.

Với nụ cười và ánh nhìn lạc quan, Liz khẳng định: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng một ca nâng ngực sẽ dẫn đến việc phát hiện ba khối u ung thư và một căn bệnh tim bẩm sinh. Việc đi nâng ngực đã cứu mạng tôi hai lần!”.

