Tụ tập liên hoan, cả gia đình 9 người suýt chết vì điều không ai ngờ

Tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa xảy ra một vụ tai nạn ngộ độc tập thể gây xôn xao dư luận. Mọi chuyện bắt đầu khi người đàn ông họ Vương tổ chức một buổi liên hoan tại nhà.

Chiều hôm đó, vợ ông Vương và con dâu cả cùng nhau gói sủi cảo. Đến 18h, họ bắt đầu hấp bánh và cùng nhau ăn. Trừ người con trai cả phải làm thêm giờ, các thành viên còn lại đều quay trở về nhà để tham gia bữa liên hoan. Gia đình 9 người thuộc 3 thế hệ rất vui vẻ khi được tụ tập ăn uống.

Khoảng 19h30 cùng ngày, sau khi ăn uống no nê, vợ ông Vương bắt đầu thấy chóng mặt, nôn mửa, suy nhược. Ngay sau đó, con dâu và các cháu của ông cũng có triệu chứng tương tự. Cảm thấy tình huống không bình thường, ông Vương vội vã gọi điện cho con trai cả kêu cứu.

Nghe bố thuật lại tình huống, người con trai vội vã gọi cảnh sát và đơn vị cứu thương rồi trở về nhà. Rất nhanh, cả gia đình 9 người (trong đó có em bé 6 tuổi) được đưa đến bệnh viện. May mắn thay, sau khi được cấp cứu và điều trị, bác sỹ cho biết tình hình đã ổn, không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra.



Theo các bác sỹ, cả 9 bệnh nhân đều bị ngộ độc khí Carbon monoxide (CO). Nguyên nhân là căn nhà của ông Vương khá nhỏ, gia đình lại đun nấu, hấp bánh sủi cảo trong không gian kín đó suốt thời gian dài khiến hàm lượng khí CO bên trong căn nhà tăng cao, mọi người hít phải và bị ngộ độc. Rất may là họ thoát chết trong gang tấc nhờ được phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời.

Carbon monoxide là chất khí không màu, không mùi, không vị, khi hiện diện với hàm lượng quá cao sẽ làm giảm khả năng hấp thụ oxy của con người, khiến các tế bào bị tổn thương nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong. Carbon monoxide là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các vụ ngộ độc không có chủ ý.