TS Nguyễn Thị Nhung, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho hay, theo từ điển Cambridge, “ship” là danh từ chỉ các thuyền lớn, còn động từ “ship” là gửi hoặc chuyên chở đồ vật, con người bằng đường biển hoặc vận chuyển với số lượng lớn trên quãng đường xa từ khu vực nọ sang khu vực kia.

Họ có sự phân biệt rõ người đưa thư cổ điển là “post-man” (post là bưu điện, người giao hàng cho bưu điện gọi là post man), còn người vận chuyển hàng hoá là “deliverer”. Thêm đuôi er vào động từ "deliver"

nghĩa là hành động giao bưu kiện, thư từ, hàng hóa tới nhà hoặc công sở nào đó.

"Không rõ từ khi nào, ở Việt Nam lại gọi những người giao hàng là "shipper", trong khi đáng lẽ từ đúng phải là "deliverer" - nguyên nhân một phần do từ này dài và khó phát âm nên không thông dụng", TS Nhung nói và nhấn mạnh, từ "shipper" có thể do mọi người tự đặt ra để phù hợp với hoàn cảnh thực tế, nhưng từ này hoàn toàn vô nghĩa ở những nước sử dụng tiếng Anh Anh và Anh Mỹ.

Tương tự, cách nói "free ship" cũng sai về mặt ngữ pháp, thay vào đó chúng phải nói "This restaurant offers free delivery/ free shipping within the city".

Từ 'shipper' do người Việt tự bịa ra dùng với nhau, trong tiếng Anh là vô nghĩa.

Đồng quan điểm, cô Đặng Thị Phương Anh, giáo viên chuyên luyện thi IELTS tại Hà Nội cũng cho biết thêm, theo một số tài liệu học thuật, từ "ship" nguồn gốc xuất phát từ tiếng Latinh "navi" - có nghĩa là "thuyền" hoặc "vận chuyển". "Ship" đã được sử dụng từ thế kỷ 14 để chỉ hành động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Trong ngữ cảnh hiện đại, nhiều người dùng từ "shipper" để chỉ người hoặc tổ chức thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, thường qua các nền tảng thương mại điện tử, phản ánh sự phát triển của ngành logistics trong thương mại toàn cầu.

Thậm chí, từ "shipper" còn được sử dụng để chỉ người hâm mộ các cặp đôi (tình cảm) trong các tác phẩm hư cấu.

Theo cô Phương Anh, từ "shipper" không phổ biến trong các bài thi IELTS, bởi vì nó chủ yếu liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử hoặc vận tải hàng hóa. Từ này chỉ xuất hiện nhiều trong các cuộc thảo luận về chuỗi cung ứng, giao nhận, và ngành công nghiệp vận tải, nhưng ít gặp trong ngữ cảnh học thuật hay văn viết chính thức. Bởi bản thân từ shipper không được coi là ngôn ngữ chuẩn mà chỉ là tiếng lóng, tiếng mượn trong ngôn ngữ Anh, phổ biến ở một số nước Đông Nam Á.