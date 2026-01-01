Ồn ào "khoe da" đến trào lưu làm đẹp bằng sữa ong chúa nghệ

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục bàn luận quanh loạt hình ảnh Bùi Mai Phương khoe làn da căng mịn, sáng khỏe, kèm theo chia sẻ về việc sử dụng sữa ong chúa kết hợp với nghệ như một thói quen làm đẹp từ bên trong. Tuy nhiên, ngay sau đó, chia sẻ của cô đã nhận về luồng ý kiến trái chiều. Những người theo dõi Mai Phương Bùi từ lâu, đều biết cô rất tích cực làm đẹp, có những clip truyền thông cho việc tiêm tế bào gốc, tiêm Meso... để có được nhan sắc tỏa sáng. Do vậy, bài đăng khẳng định "tác dụng thần kỳ" của nghệ và sữa ong chúa khiến nhiều người phản đối.

Sau đó, Mai Phương đã phải lên tiếng đính chính để mọi người tránh hiểu lầm. Theo đính chính của cô thì làn da "cực phẩm" của cô nàng là kết quả tổng hòa của cả việc chăm sóc bên trong lẫn các liệu trình tại spa/phòng khám, chứ không đơn thuần chỉ nhờ một món đồ uống đơn giản.

Không biết bài đính chính của Mai Phương có xoa dịu được các chị em hay không, nhưng rõ ràng, có thể thấy một điều là, xu hướng sử dụng sản phẩm thiên nhiên để làm đẹp da đang ngày càng phổ biến, nhất là trong bối cảnh nhiều người e ngại mỹ phẩm hóa học, can thiệp thẩm mỹ hay các phương pháp xâm lấn. Từ mật ong, nghệ, nha đam cho đến sữa ong chúa, không ít nguyên liệu tự nhiên được xem như "chìa khóa" giúp da đẹp, chậm lão hóa. Nhưng liệu có phải cứ tự nhiên thì có thể dùng thoải mái?

Vì sao sữa ong chúa nghệ được xem là "combo làm đẹp quốc dân"?

Không phải ngẫu nhiên mà bộ đôi này được ưu ái đến vậy. Khoa học đã chứng minh sức mạnh hiệp đồng khi kết hợp hai nguyên liệu này như sau.

Ảnh minh họa AI

Sữa ong chúa: Hoạt chất sinh học có lợi cho tế bào

Sữa ong chúa (royal jelly) là chất dinh dưỡng đặc biệt do ong thợ tiết ra để nuôi ong chúa. Thành phần của sữa ong chúa chứa: Protein và axit amin thiết yếu; Vitamin nhóm B; Các axit béo sinh học, nổi bật là 10-HDA (10-hydroxy-2-decenoic acid).

Theo nhiều nghiên cứu sinh học và dược học, 10-HDA có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa - yếu tố liên quan đến lão hóa sớm. Một số nghiên cứu nhỏ trên người trưởng thành cho thấy việc bổ sung sữa ong chúa có thể cải thiện độ ẩm da, độ đàn hồi và cảm giác da khỏe hơn, dù mức độ tác động không đồng đều giữa các cá nhân.

Nghệ và curcumin: Nền tảng khoa học cho chống viêm - chống oxy hóa

Nghệ chứa hoạt chất curcumin, được nghiên cứu rộng rãi trong nhiều thập kỷ. Các tổng quan khoa học đăng trên các tạp chí y học cho thấy curcumin có: Tác dụng chống viêm; Khả năng chống oxy hóa; Hỗ trợ làm lành mô và giảm tổn thương tế bào.

Những đặc tính này khiến nghệ thường được nhắc đến trong các vấn đề liên quan đến da, thâm sạm và lão hóa. Về mặt lý thuyết, khi kết hợp sữa ong chúa và nghệ, cơ thể được bổ sung các hợp chất sinh học có khả năng bảo vệ tế bào và hỗ trợ quá trình tái tạo.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng lưu ý rằng phần lớn bằng chứng hiện nay mới dừng ở mức hỗ trợ sức khỏe tổng thể, chưa đủ mạnh để khẳng định đây là "công thức làm đẹp da chắc chắn" cho tất cả mọi người.

Dùng liên tục sữa ong chúa và nghệ trong thời gian dài: cơ thể có "chịu nổi" không?

Dù là sản phẩm thiên nhiên, việc nạp một lượng lớn sữa ong chúa và nghệ mỗi ngày trong thời gian dài là vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Không phải ai cũng phù hợp với sữa ong chúa

Theo các tài liệu y học, sữa ong chúa là thực phẩm có hoạt tính sinh học mạnh. Một số nghiên cứu và báo cáo lâm sàng ghi nhận: Sữa ong chúa có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người, đặc biệt là người có cơ địa dị ứng, hen suyễn. Dùng sữa ong chúa thường xuyên có thể gây đầy bụng, khó tiêu, rối loạn nhẹ đường ruột. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, sữa ong chúa không nên sử dụng kéo dài liên tục như thực phẩm thông thường, mà cần dùng có chu kỳ và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Nghệ uống thường xuyên có thể gây kích ứng dạ dày

Curcumin trong nghệ dù có lợi, nhưng lại có đặc điểm là: Khó hấp thu qua đường tiêu hóa. Khi dùng nghệ liều cao hoặc kéo dài, có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, dẫn đến cồn cào, nóng rát, buồn nôn ở người có tiền sử viêm dạ dày hoặc trào ngược. Một số nghiên cứu về curcumin đường uống đã ghi nhận các tác dụng phụ nhẹ trên tiêu hóa khi dùng lâu dài, đặc biệt khi không có chỉ định y khoa.

Da đẹp không chỉ đến từ một thói quen ăn uống

Các bác sĩ da liễu đều thống nhất rằng: Làn da phản ánh tổng hòa của dinh dưỡng, nội tiết, giấc ngủ, căng thẳng tâm lý và chăm sóc da bên ngoài.

Không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh việc uống sữa ong chúa – nghệ mỗi ngày trong thời gian dài có thể bù đắp cho thiếu ngủ, stress kéo dài hay chế độ ăn mất cân đối.

Thiên nhiên không đồng nghĩa với "dùng tự tiện"

Vẻ đẹp của Bùi Mai Phương là minh chứng cho việc kiên trì chăm sóc da, nhưng chúng ta cần một cái đầu lạnh trước những chia sẻ trên mạng xã hội.

Thiên nhiên là tốt, nhưng không có nghĩa là vô hại. Để việc làm đẹp thực sự an toàn, hãy ghi nhớ các khuyến cáo sau:

Thử phản ứng: Luôn bôi thử một lượng nhỏ lên da tay trước khi uống hoặc đắp mặt để tránh dị ứng.

Liều lượng là chìa khóa: Không nên dùng quá 5g sữa ong chúa hoặc quá 2-3g tinh bột nghệ mỗi ngày.

Đối tượng thận trọng: Phụ nữ mang thai, người bị huyết áp thấp và người chuẩn bị phẫu thuật nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Làm đẹp là một hành trình thấu hiểu cơ thể, đừng vì áp lực phải có "làn da phát sáng" tức thời mà bỏ qua những tín hiệu an toàn của chính mình.