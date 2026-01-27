Ảnh minh họa: Getty Images

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh do virus Nipah đã được ghi nhận rải rác tại một số quốc gia và chưa tạo thành ổ dịch lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở những trường hợp nhập viện dao động từ 40-75%. Hiện tại chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật.