Infographic: Người nhiễm virus Nipah có triệu chứng ban đầu như thế nào?
Virus Nipah là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, có thể lây từ động vật sang người và lây trực tiếp qua tiếp xúc gần.
Ảnh minh họa: Getty Images
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh do virus Nipah đã được ghi nhận rải rác tại một số quốc gia và chưa tạo thành ổ dịch lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở những trường hợp nhập viện dao động từ 40-75%. Hiện tại chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật.
01/27/2026 12:34
