Hồi Hồn Kế: Phim 18+ hiếm hoi khiến khán giả vừa rùng mình vừa rơi nước mắt

Hồi Hồn Kế (The Resurrected) là loạt phim truyền hình dán nhãn 18+ dài 9 tập được ra mắt trên Netflix vào đầu tháng 10 vừa qua, nhanh chóng vươn lên top 3 phim nói tiếng Trung được xem nhiều nhất nền tảng trong tuần đầu phát hành và giữ vững vị trí top 10 tại hơn 12 quốc gia châu Á. Được thực hiện bởi hai đạo diễn Trần Chính Đạo và Hứa Chiêu Nhậm, tác phẩm mang đậm hơi thở trinh thám, kinh dị và tâm lý u tối, đánh dấu sự trở lại đầy ám ảnh của Thư Kỳ sau hơn 20 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Cô vào vai Huệ Quân, người mẹ của đứa trẻ sống thực vật, cùng Lý Tâm Khiết trong vai Triệu Tĩnh, một người mẹ mất con. Cả hai cùng bước vào nghi lễ hồi sinh kẻ lừa đảo từng phá hủy cuộc đời con họ để tìm lại sự thật bị chôn vùi. Câu chuyện của Hồi Hồn Kế không đơn thuần là hành trình trả thù mà còn là lời chất vấn về ranh giới giữa công lý và đức tin, giữa khao khát cứu rỗi và bóng tối của lòng người.

Liệu án tử hình có xoa dịu được nỗi đau?

Hồi Hồn Kế không chỉ mở đầu bằng một vụ án giết người rúng động mà còn bằng một cú nổ cảm xúc dữ dội về bi kịch, tội lỗi và sự trả thù. Phim dẫn dắt người xem bước vào thế giới nơi nỗi đau của những người mẹ không được xoa dịu bằng công lý mà bằng cơn cuồng nộ của đức tin và tuyệt vọng. Khi Huệ Quân (Thư Kỳ) và Triệu Tĩnh (Lý Tâm Khiết) mất con, họ không còn tin vào luật pháp mà lại chọn con đường đáng sợ hơn cả - hồi sinh một tử tù. Cách đạo diễn Trần Chính Đạo triển khai cốt truyện vừa mang dáng dấp của một phim trinh thám kinh dị, vừa phảng phất yếu tố huyền linh phương Đông, tạo nên một nhịp kể mới lạ và đầy mê lực. Nghi thức hồi hồn được miêu tả bằng ánh sáng mờ ảo, tiếng tụng kinh lạnh lẽo, khói nhang nghi ngút và gương mặt đầy căm hận của hai người mẹ. Từ khoảnh khắc ấy, phim bước sang nửa thứ hai, nơi sự rùng rợn không nằm ở cái chết mà ở những linh hồn sống đang bị hành hạ bởi chính nỗi đau mình nuôi dưỡng.

Cách biên kịch thiết kế câu chuyện khiến khán giả liên tục bị kéo giữa hai thái cực thiện và ác, giữa lòng thương cảm và cảm giác ghê sợ. Mỗi lần Huệ Quân và Triệu Tĩnh tra tấn Trương Sĩ Khải (Phó Mạnh Bá), người xem vừa thỏa mãn vừa hoang mang, vừa muốn họ dừng lại vừa không thể rời mắt. Đồng thời, Hồi Hồn Kế không đi theo lối trả thù đơn tuyến như nhiều phim cùng thể loại, mà mở rộng phạm vi ra ngoài câu chuyện cá nhân. Phim hé lộ quá khứ phức tạp của Trương Sĩ Khải, nơi tội ác của hắn không đơn thuần xuất phát từ lòng tham mà còn từ những thế lực mờ ám đằng sau - những tổ chức lợi dụng đức tin, rửa tiền và thao túng cả mạng lưới chính trị. Những chi tiết này khiến bộ phim không chỉ là câu chuyện của hai người mẹ đi tìm công lý mà còn là lời tố cáo về cách xã hội dễ dàng dung túng cái ác khi nó khoác lên lớp vỏ đạo đức.

Bộ phim không tô đậm hình ảnh tội phạm hay nạn nhân. Ta có thể thấy tất cả cùng rơi vào một vùng xám, nơi mọi hành động đều có thể được lý giải nhưng không có gì dễ dàng được tha thứ. Các cảnh hồi tưởng được dựng đan xen đưa khán giả đi giữa quá khứ và hiện tại, khiến cảm xúc của phim luôn ở trạng thái căng thẳng và hỗn loạn. Đây cũng là điểm khiến nhiều người xem cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt trong hai tập đầu có nhịp kể chậm và nặng nề. Tuy nhiên, từ tập ba trở đi, phim bắt đầu hé lộ những mối liên kết đầy bất ngờ giữa các nhân vật, khiến nhịp phim dồn dập và hấp dẫn hơn nhiều.

Hồi Hồn Kế cũng đặt ra một câu hỏi đau lòng về tình mẫu tử, khi nó biến dạng thành hận thù thì liệu người mẹ còn là người cứu rỗi hay cũng trở thành kẻ gieo nghiệp? Sự đối lập giữa Huệ Quân và Triệu Tĩnh chính là hình ảnh phản chiếu hai hướng đi khác của nỗi đau - một người muốn trả thù để lãng quên, người kia muốn tha thứ để được giải thoát. Khi họ nhận ra bạo lực không thể xóa đi được những nỗi đau mà đứa con đã phải chịu đựng, phim chuyển từ trinh thám - kinh dị sang tâm lý, từ hồi sinh thể xác sang hồi sinh tinh thần. Đó là bước ngoặt khiến Hồi Hồn Kế trở nên sâu sắc hơn hẳn những bộ phim kinh dị báo oán thông thường.

Dẫu vậy, tham vọng của phim cũng chính là điểm yếu của nó. Kịch bản muốn chạm vào quá nhiều chủ đề - từ công lý, niềm tin, mê tín, đến sự chuộc lỗi và tha thứ, khiến đôi lúc câu chuyện bị loãng và thiếu tập trung. Một số nhân vật phụ được giới thiệu với nhiều tiềm năng nhưng bị bỏ dở, mốc thời gian thay đổi liên tục khiến mạch phim thiếu liền mạch và khó theo dõi. Thế nhưng, nếu kiên nhẫn đi qua những lớp lang rối rắm ấy, khán giả sẽ thấy Hồi Hồn Kế là một trải nghiệm cảm xúc hiếm có, nơi nỗi đau được nhìn dưới lăng kính của cả lý trí lẫn linh hồn. Bộ phim không hướng đến việc khiến khán giả khiếp sợ mà khiến chúng ta day dứt nhiều hơn, như thể chứng kiến một nghi thức thanh tẩy đầy đau đớn. Chính vì thế, Hồi Hồn Kế không chỉ là một series trinh thám tâm linh, mà là một phép thử cho lòng nhân hậu của con người trong thời đại mà cái ác đã trở nên tinh vi hơn bao giờ hết.

Màn quay trở lại xuất sắc của Thư Kỳ cùng dàn diễn viên

Sự trở lại của Thư Kỳ trong Hồi Hồn Kế là một minh chứng mạnh mẽ cho đẳng cấp diễn xuất của một ngôi sao từng được xem là biểu tượng quyến rũ nhất màn ảnh Hoa ngữ. Sau hai thập kỷ rời xa truyền hình, nữ diễn viên vẫn thành công ghi dấu trong lòng khán giả nhờ diễn xuất nội lực và chiều sâu cảm xúc. Trong vai Huệ Quân, người mẹ có con gái rơi vào tình trạng thực vật, Thư Kỳ mang đến một màn thể hiện ám ảnh đến mức người xem gần như có thể cảm nhận được nỗi đau thấm qua từng cử động của cô. Không còn là người phụ nữ gợi cảm, kiêu hãnh trong những tác phẩm trước, Thư Kỳ trở thành hiện thân của sự kiệt quệ và nỗi đau thầm lặng. Cô chọn cách diễn bằng ánh mắt nhiều hơn lời nói, bằng khoảng lặng cùng những ánh nhìn trống rỗng.

Huệ Quân của Thư Kỳ không chỉ khiến người xem phải thương cảm mà còn khiến chúng ta sợ hãi. Sợ sự yếu mềm đến mức nguy hiểm, sợ lòng trắc ẩn biến thành tội lỗi, sợ cách một người mẹ có thể vượt qua mọi ranh giới đạo đức để tìm lại công lý cho con. Trong từng biểu cảm, Thư Kỳ tái hiện quá trình biến dạng của tình yêu thành hận thù, của người mẹ thành kẻ hành hình và của nỗi đau thành sự cứu rỗi méo mó. Chính sự chuyển đổi mượt mà và tinh tế đó khiến vai diễn này có khả năng trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô.

Bên cạnh Thư Kỳ, Lý Tâm Khiết trong vai Triệu Tĩnh là điểm tựa hoàn hảo cho mạch cảm xúc đối lập. Cô thể hiện nhân vật bằng phong cách diễn tiết chế, ít biểu cảm. Nhưng chính sự lạnh lùng đó lại chứa đựng một nỗi đau ngầm sâu sắc được thể hiện thông qua ánh mắt. Ta có thể thấy được phía sau vẻ cứng rắn là sự đổ vỡ của một người mẹ mất con, mất chồng và mất niềm tin vào thế giới. Lý Tâm Khiết không cần đến những cảnh gào khóc hay bộc phát dữ dội, cô chỉ cần những hành động nhỏ cũng đủ khắc họa rõ sự giằng xé giữa lý trí và bản năng. Vai diễn của cô là minh chứng cho việc im lặng cũng có thể trở thành ngôn ngữ đắt giá nhất trong điện ảnh.

Khi hai người mẹ cùng xuất hiện trong một khung hình, khán giả dường như chứng kiến sự va chạm của hai cơn bão cảm xúc - một người sống vì ký ức, người kia sống vì thù hận. Sự tương phản này giúp cả hai nhân vật được đẩy lên cực điểm bi kịch và làm nổi bật chủ đề trung tâm của phim, đó chính là ranh giới mong manh giữa công lý và tội lỗi.

Giả Tịnh Văn trong vai luật sư Hoàng tiếp tục chứng minh vị thế của mình trong dàn diễn viên nữ thực lực của Đài Loan. Cô mang đến một vai diễn giàu chiều sâu, là người quan sát cuộc chiến giữa hai người mẹ từ bên ngoài, đồng thời cũng đang vật lộn với những xung đột đạo đức trong chính mình. Sự tinh tế trong diễn xuất giúp cô không bị chìm giữa hai vai chính dữ dội mà ngược lại, tạo nên đối trọng tinh tế, khiến bộ phim có thêm nhiều tầng lớp đạo đức và xã hội.

Phó Mạnh Bá trong vai Trương Sĩ Khải là điểm nhấn khác biệt, khi nam diễn viên phá vỡ hoàn toàn hình ảnh “soái ca” quen thuộc để hóa thân thành kẻ tội đồ đáng ghét không còn nhân tính. Vai diễn này chính là hiện thân của những tội ác do gia đình và xã hội tạo thành, khiến hắn trở thành nạn nhân trong chính cuộc đời mình và đi gieo rắc đau thương cho những người khác. Chính vì vậy, đôi lúc ta sẽ vừa căm phẫn vừa thương hại, để rồi nhận ra trong mỗi kẻ ác đều có một mảnh người bị tổn thương.

Khi bốn nhân vật này giao nhau, Hồi Hồn Kế không chỉ là câu chuyện của tội ác và báo oán mà là bản hòa tấu của những linh hồn bị xé nát. Diễn xuất của dàn diễn viên biến mỗi cảnh phim thành một khung tranh tâm lý, vừa chân thực vừa huyền ảo - và chính họ là linh hồn thật sự giúp bộ phim vượt qua giới hạn của một series trinh thám thông thường.

Chấm điểm: 4/5

Hồi Hồn Kế là một tác phẩm hiếm hoi trong dòng phim trinh thám - kinh dị Hoa ngữ có thể cân bằng giữa yếu tố giật gân và chiều sâu tâm lý, kết hợp đan xen nhiều câu chuyện cùng plot twist bất ngờ trong mỗi tập phim. Bộ phim không chỉ khiến người xem hồi hộp trước những nút thắt được cài cắm tinh vi, mà còn buộc họ đối diện với câu hỏi về bản chất con người và ranh giới mong manh giữa công lý cùng hận thù. Dù đôi chỗ còn chậm nhịp, vài tuyến phụ bị bỏ ngỏ và một số phân cảnh siêu nhiên chưa thật sự thuyết phục, nhưng nhìn tổng thể, Hồi Hồn Kế vẫn là một series trọn vẹn về mặt cảm xúc và giàu ý niệm. Với sự chỉn chu trong diễn xuất, dàn dựng và cảm xúc, Hồi Hồn Kế là bộ phim trinh thám - kinh dị đáng xem nhất hiện nay!