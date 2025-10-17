Tại sao Doãn Quốc Đam ra nông nỗi này?

Mới đây, mạng xã hội gần như "nổ tung" khi loạt ảnh tắm của Doãn Quốc Đam trong tập 30 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được chia sẻ rầm rộ. Chỉ vài khung hình chụp lại từ màn hình tivi, nhưng đủ khiến cư dân mạng hoang mang tột độ.

Trong phim, phân cảnh này được xây dựng như một khoảnh khắc dằn vặt nội tâm của nhân vật Đăng sau khi phản bội vợ. Dưới làn nước xối thẳng xuống khuôn mặt, Doãn Quốc Đam thể hiện cảm xúc căng thẳng, đau đớn, ánh mắt mơ hồ pha lẫn tuyệt vọng. Tuy nhiên, thay vì khiến khán giả đồng cảm, cảnh phim này lại trở thành "thảm họa thị giác".

Phân cảnh đi tắm của Doãn Quốc Đam trong phim đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ

Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, không ít khán giả thẳng thắn thừa nhận họ "tụt mood" toàn tập sau khi xem cảnh này. Nhiều người khuyên: "Đoàn làm phim có thể bỏ được đoạn này như các phim khác mà, làm gì khó coi vậy trời".

Dẫu vậy, vẫn có những ý kiến bênh vực Doãn Quốc Đam, cho rằng lỗi không nằm ở diễn viên mà ở cách dàn dựng của ê-kíp. Cảnh tắm, nếu được xử lý bằng ánh sáng và góc máy tinh tế hơn, hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn tâm lý. Nhiều fan trung thành còn lên tiếng: "Đam diễn hay mà, chỉ tội anh rơi vào khung hình dìm dáng quá".

Đa số cư dân mạng chê cười hình ảnh nhân vật Đăng làm tụt mood khi xem phim

Sau khi trở thành tâm điểm mạng xã hội với cảnh tắm "khó quên" trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, diễn viên Doãn Quốc Đam lập tức bị netizen gọi tên với loạt bình luận nửa đùa nửa thật: "Sao anh ra nông nỗi này?". Thế nhưng, nếu nhìn lại hình ảnh ngoài đời của nam diễn viên thời gian gần đây, nhiều người phải công nhận - visual của Doãn Quốc Đam không hề tệ như cảnh tắm trên phim, chỉ là… bị dìm quá mức thôi.

Không sở hữu nét đẹp chuẩn nam thần nhưng nét nét điềm đạm, trầm tĩnh và đôi khi có chút gai góc của Doãn Quốc Đam lại khiến khán giả nữ đặc biệt yêu mến. Doãn Quốc Đam còn được mệnh danh là tắc kè hoa của truyền hình Việt khi có thể hóa thân đủ loại vai diễn, từ phản diện gai góc đến nhân vật lập dị, hài hước.

Doãn Quốc Đam mang hình ảnh không quá bóng bẩy nhưng vẫn cuốn hút với vẻ ngoài mạnh mẽ, phong độ

Visual "nịnh mắt" của Doãn Quốc Đam, khác hẳn phân cảnh đi tắm bị chê té tát vừa qua

Netizen đào lại hình ảnh vớt vát lại phong độ nhan sắc của Doãn Quốc Đam

Doãn Quốc Đam từng gây ấn tượng khi liên tiếp ghi dấu với những vai diễn ấn tượng trong Quỳnh búp bê, Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Phố trong làng, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Gia đình mình vui bất thình lình…

Nam diễn viên luôn linh hoạt thay đổi ngoại hình theo từng nhân vật, đôi khi gầy gò, lúc lại bụi bặm, khi thì nghiêm nghị, gọn gàng đến từng chi tiết. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính, anh đều hóa thân trọn vẹn, không ngại làm xấu để vai diễn trọn cảm xúc. Tuy nhiên, cảnh tắm gây bão vừa qua "phản chủ" quá mạnh.