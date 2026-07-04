



Ngày 30.6.2026, Chính phủ ban hành Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Nghị định 253/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026. Đối với một số trường hợp cụ thể, thời gian áp dụng được quy định như sau:

Các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026;

Quy định về tiền ăn giữa ca, tiền ăn trưa được áp dụng từ 1.7.2026.

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Miễn thuế TNCN tiền làm thêm giờ, làm ban đêm

Quy định miễn thuế TNCN tiền làm thêm giờ, làm đêm từ 1.7.2026 đã được quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Sau đó, tiếp tục được làm rõ tại Điều 26 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ tại nơi làm việc phù hợp với quy định về điều kiện và thời gian theo pháp luật về lao động.

Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ tại nơi làm việc, khoản tiền lương làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Trường hợp không lập bảng kê riêng, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm chứng minh khoản tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ tại nơi làm việc thông qua bảng lương, bảng chấm công, hợp đồng lao động và các tài liệu hợp pháp khác.

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép phù hợp với quy định về điều kiện và mức tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định tại khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động 2019 và quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025.

Trường hợp tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép vượt mức quy định của pháp luật thì phần vượt mức quy định tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Thu nhập 28,6 triệu đồng/tháng trở lên mới phải nộp thuế TNCN

Theo đó, từ 1.7.2026 NNT được giảm trừ thuế TNCN đối với khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo được quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả tổng không quá 23 triệu đồng/năm;

Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước tổng không quá 24 triệu đồng/năm, cụ thể: khoản tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo và các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15, mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh tăng và áp dụng từ năm 2026, cụ thể như sau:

Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15.5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm);

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Từ 1.7.2026, nâng mức giảm trừ lên 23 triệu đồng đối với y tế và 24 triệu đồng đối với giáo dục, tổng cộng có thể lên đến 47 triệu đồng/năm.

Như vậy, một cá nhân có 1 người phụ thuộc có thể đạt tổng mức giảm trừ lên đến khoảng 307.5 triệu đồng/năm (chưa tính các khoản bảo hiểm bắt buộc và đóng góp từ thiện).

Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng sau khi thực hiện đầy đủ các khoản giảm trừ sẽ thuộc diện chưa phải nộp thuế TNCN.

Cá nhân có ngưỡng thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới bắt đầu phát sinh thuế TNCN suất bậc 1 (5%).

Cụ thể, mức tổng giảm trừ thuế TNCN được tính như sau:

Giảm trừ bản thân: 186 triệu đồng/năm

Giảm trừ y tế, giáo dục: 47 triệu đồng/năm

Giảm trừ người phụ thuộc: 6,2 triệu đồng/tháng = 74,4 triệu đồng/năm

Tổng giảm trừ = 233 triệu đồng + (74,4 triệu đồng × số người phụ thuộc)

Trường hợp có 1 người phụ thuộc → 233 + 74,4 = 307,4 triệu đồng/năm

Mức giảm trừ thuế TNCN 1 tháng: 307,4/12 ≈ 25,62 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, trên thực tế, cá nhân còn được trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc, thường tương đương khoảng 10,5% tiền lương (gồm 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế và 1% bảo hiểm thất nghiệp).

Gọi thu nhập là X, để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì:

X - X × 10,5% = 25,62 triệu đồng/tháng, suy ra X ≈ 28,62 triệu đồng/tháng.

Như vậy, cá nhân có thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.