Trúng thưởng tất niên hơn 10 triệu đồng, có phải đóng thuế TNCN: Nhiều người bất ngờ vì quy định này

Trúng thưởng tất niên có đóng thuế TNCN không?

Căn cứ Điều 15 Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2025 quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng như sau:

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 10%.

2. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Ảnh minh họa

Theo đó, ngưỡng chịu thuế TNCN từ trúng thưởng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 là phần giá trị giải thưởng trên 20 triệu đồng với thuế suất 10% áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Do đó, ngưỡng chịu thuế TNCN từ trúng thưởng tất niên 2026 vẫn áp dụng theo quy định hiện hành là phần giá trị giải thưởng trên 10 triệu đồng với thuế suất 10% theo quy định tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau:

...

d) Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. Giá trị tiền thưởng bằng toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.

4. Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Như vậy, theo những quy định trên, trường hợp người lao động nhận được khoản thưởng bằng hiện vật do tham gia các cuộc thi có thưởng hoặc các hình thức trúng thường khác của Công ty tổ chức ví dụ trúng thưởng tất niên 2026 thì được xác định là thu nhập từ trúng thưởng theo quy định.

Nếu phần giá trị giải thưởng dưới 10 triệu đồng thì không phải chịu thuế TNCN.

Nếu phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân trúng giải thưởng nhận được công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thưởng cho người lao động trúng thưởng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC với mức thuế suất 10%.

Có bắt buộc tổ chức tất niên cho người lao động không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Bộ luật Lao động 2019, quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động như sau:

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

…

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác; tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại, trao đổi với người lao động và tổ chức đại diện người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

c) Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động;

d) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động.

Theo đó, nghĩa vụ của công ty không quy định về việc tổ chức tiệc tất niên cho người lao động. Việc tổ chức tiệc tất niên là một hoạt động tự nguyện, phụ thuộc vào chính sách nội bộ, tình hình tài chính và quyết định của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Như vậy, pháp luật không có nào quy định bắt buộc công ty phải tổ chức tiệc tân niên cho người lao động.