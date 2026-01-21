Từ nay đến Tết, 4 cung hoàng đạo này sẽ gặp chân ái trên trời rơi xuống: Năm nay thoát ế, Tết hết bị hỏi "bao giờ lấy chồng"

Mỗi năm cứ đến thời điểm này, người độc thân lại bắt đầu thấy áp lực. Những câu hỏi “chí mạng” của họ hàng đã rục rịch lên đường, danh sách xem mắt của cô dì chú bác cũng đã chuẩn bị xong. Về quê ăn Tết chẳng khác nào bước vào một “đại hội thúc cưới”.

Nhưng hôm nay tôi muốn nói với bạn một tin cực kỳ quan trọng: kể từ hôm nay là thời điểm bùng nổ vận đào hoa!

Từ hôm nay trở đi, 4 cung hoàng đạo dưới đây sẽ có bước ngoặt lớn trong chuyện tình cảm. Người “định mệnh” đang dần tiến về phía bạn. Từ nay đến Tết chính là giai đoạn vàng để thoát ế. Tết năm nay, cuối cùng cũng có thể dắt ai đó về ra mắt rồi!

1. Thiên Bình: Sao Kim nhập mệnh, từ nay trở đi tỏa sáng toàn diện

Thiên Bình thân mến, từ hôm nay, sức hút cá nhân của bạn sẽ chạm đỉnh. Không phải bạn thay đổi, mà là vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng vốn có của bạn cuối cùng cũng được đúng người nhìn thấy.

Bạn sẽ nhận ra mình được chú ý nhiều hơn: ra đường dễ bị ngoái nhìn, tham gia các buổi gặp gỡ thì hay được bắt chuyện, thậm chí chỉ đăng một tấm ảnh selfie cũng có người nhắn tin khen ngợi.

Trong số những mối nhân duyên đó, có một người thật sự phù hợp với bạn. Có thể là người do bạn bè giới thiệu, cũng có thể là một cuộc gặp tình cờ trong buổi tiệc – vừa gặp đã thấy nói chuyện không hết chuyện.

💕 Mẹo thoát ế:

Tháng này ra ngoài nhớ ăn mặc chỉn chu, vì “người ấy” có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Nên tham gia nhiều buổi tụ tập bạn bè, nhân duyên do người quen giới thiệu thường rất đáng tin. Màu may mắn là hồng và trắng, mặc nhiều sẽ giúp vượng đào hoa.

2. Sư Tử: Mặt Trời chiếu rọi, trước Tết gặp người khiến tim rung động

Sư Tử vốn nổi tiếng kén chọn, không phải ai cũng lọt vào mắt bạn. Nhưng từ hôm nay, bạn sẽ gặp một người khiến bạn thật sự rung động.

Đây không phải kiểu “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, mà là càng tiếp xúc càng thấy đúng. Người ấy hiểu sự kiêu hãnh của bạn, bao dung cả những lúc bạn bướng bỉnh, theo kịp nhịp sống của bạn và mang lại cảm giác an toàn. Quan trọng nhất, người ấy khiến bạn sẵn sàng hạ thấp phòng bị, tự nguyện cất đi những “gai góc” của mình.

💕 Mẹo thoát ế:

Đừng quá lạnh lùng trong tháng này, hãy cho người khác thấy mặt dịu dàng của bạn. Khi gặp người có cảm tình, chủ động một chút – sự dũng cảm chính là nét quyến rũ lớn nhất của Sư Tử. Hẹn hò ở nhà hàng có gu hoặc triển lãm nghệ thuật sẽ dễ gặp người “cùng tần số”.

3. Bảo Bình: Sao Thiên Vương mở đường, duyên đến theo cách không ngờ

Bảo Bình thân mến, từ hôm nay, vận tình cảm của bạn sẽ chuyển biến rất bất ngờ, thậm chí chính bạn cũng không kịp chuẩn bị tâm lý.

Có thể là một người bạn cũ lâu năm bỗng dưng liên lạc lại, trò chuyện rồi phát hiện cả hai đều đang độc thân và cực kỳ hợp nhau. Cũng có thể là một người trước giờ bạn không để ý bỗng thổ lộ tình cảm, để rồi bạn nhận ra họ đã âm thầm quan tâm bạn rất lâu. Duyên phận đến rồi thì không tránh được.

💕 Mẹo thoát ế:

Hãy cởi mở hơn với những mối quan hệ cũ, vì chân ái của bạn có thể đang nằm trong số đó. Đừng đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cứng nhắc – có người không phải “gu lý tưởng” nhưng lại là người phù hợp nhất.

4. Song Ngư: Sao Hải Vương ban phước, kịch bản tình yêu lãng mạn chính thức mở ra

Song Ngư là cung hoàng đạo luôn chờ đợi một tình yêu nồng nhiệt, và kể từ hôm nay, điều đó thật sự sắp xảy ra.

Người bạn gặp trong thời gian này sẽ đáp ứng gần như mọi tưởng tượng của bạn về sự lãng mạn: nhớ những điều bạn vô tình nói, tạo bất ngờ cho bạn, xuất hiện đúng lúc bạn cần nhất. Cuộc gặp gỡ của hai bạn giống như đã được an bài sẵn, mọi thứ đều “vừa khít”.

💕 Mẹo thoát ế:

Hãy tin vào trực giác – người khiến bạn rung động từ ánh nhìn đầu tiên rất có thể chính là người đúng. Tháng này nên ghé hiệu sách, quán cà phê, sự kiện nghệ thuật, vì chân ái của bạn cũng là người lãng mạn. Ngày may mắn là thứ Sáu hàng tuần, rất hợp để hẹn hò hoặc làm quen người mới.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nguồn: Sohu