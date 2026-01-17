Top 3 cung hoàng đạo đường tài lộc hanh thông, tình duyên rực rỡ ngày 17/1

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Cảm giác bất an và thiếu tự tin sẽ làm cho Bạch Dương rơi vào tình thế khủng hoảng với tất cả mọi việc. Bạn làm cho mọi thứ trở nên trầm trọng và nặng nề hơn. Có lẽ bạn sẽ cần ai đó kế bên để giúp bạn bình tĩnh hơn, đồng thời bạn nên suy nghĩ lại về những quyết định bạn đã đưa ra trong thời gian gần đây và rút kinh nghiệm cho mình.

Bạch Dương được khuyên nên cẩn thận với tài sản của mình, nhất là tiền bạc. Khi đi bất cứ đâu, bạn cũng nên mang theo tất cả và đừng quá tin những người tưởng chừng thân thiết nhất. Những Bạch Dương đang yêu sẽ có vài cử chỉ ngu ngốc thu hút sự chú ý trong hôm nay.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu muốn thử sức với một hoạt động hoàn toàn mới. Thật ngạc nhiên, bạn sẽ thành công. Kết quả bạn đạt được cho đến ngày hôm nay chủ yếu dựa vào công sức của một vài người quan trọng nên đừng quên dành thời gian để cám ơn họ nhé.

Tâm trạng của Kim Ngưu đang mệt mỏi, thiếu sức sống. Bạn không thể suy nghĩ được gì nhưng lại dễ thay đổi, dễ bị tác động... điều này sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống tình cảm cũng như tình bạn của bạn đấy. Hãy chắc chắn và rõ ràng trong suy nghĩ trước khi tuyên bố điều gì.

Song Tử (21/5 -21/6)

Song Tử vào thời điểm này khao khát được chinh phục và trải nghiệm những chuyến phiêu lưu thật mạo hiểm và thú vị. Nữ Song Tử sẽ không bao giờ chùn bước trước khó khăn và dễ dàng trở thành lãnh đạo. Tuy vậy, hãy cẩn thận nếu không bạn sẽ bị kẻ xấu hãm hại đấy.

Lời khuyên dành cho Song Tử: đừng vội vã, hấp tấp đưa ra kết luận, nhận xét và cũng đừng cho rằng mình đã biết hết tất cả các thông tin, các dữ kiện của sự việc, chúng sẽ là nguyên nhân làm cho "chuyện bé xé to" đó. Bạn nên dừng chân tại đó và đợi đến ngày thích hợp hơn để bày tỏ mối quan tâm của mình.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Đôi khi bạn cần phải kìm nén lại niềm kiêu hãnh và sự tự cao của mình vì có lúc chính điều đó sẽ là vật cản trên đường đi của bạn. Hình như bạn đang cố chứng tỏ cho mọi người thấy điều gì đó, nhất là khả năng của mình. Mặc dù vậy, nếu có ai đó tìm đến bạn nhờ giúp đỡ thì không được từ chối nhé. Ngoài ra, bạn nên nhớ câu này: "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao."

Thậm chí Cự Giải cẩn thận nhất cũng không thoát khỏi những rắc rối khá “vớ vẩn” trong ngày hôm nay. Dưới ảnh hưởng không mấy tích cực của các hành tinh, bạn rất dễ dàng lạc hướng và xem nhẹ ý tưởng của mọi người xung quanh.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử ghi nhớ điều này trong hôm nay nhé: suy nghĩ kỹ trước khi nói và đừng cam kết hay hứa hẹn trong bất cứ tình huống, sự việc nào mà bạn chưa hiểu rõ hoàn toàn. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến các câu nói khi giao tiếp, đừng làm rối vấn đề lên, càng đơn giản càng tốt.

Có thể mọi người xung quanh đang phàn nàn bạn thế này hay thế kia và để né tránh xung đột, bạn đã quyết định thay đổi bản thân. Bạn cho rằng bước đi này là khôn ngoan nhưng Chiêm tinh không nghĩ vậy. Đừng quá quan trọng suy nghĩ của người khác mà đánh mất con người thật sự của mình, bạn ạ!

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Cuối tuần sẽ là một ngày tuyệt vời để các Xử Nữ “sạc” cục pin sáng tạo trong người mình. Hãy tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội bên người yêu để vun đắp mối quan hệ lãng mạn này. Đừng lấy lý do bận bịu việc học vì dù sự thật có đúng thế chăng nữa thì nghe cũng không thuyết phục chút nào.

Hôm nay, Xử Nữ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo, nhưng bạn vẫn cần nhiều thời gian thể hiện năng lực của bản thân, đừng quá nóng vội nhé. Vào thời gian cuối ngày, hãy nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình, mọi người sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi được chia sẻ với nhau đó.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Những vấn đề riêng tư thì bạn đừng nên thổ lộ quá nhiều với mọi người xung quanh, nếu không thì sẽ vô cùng bất lợi đó. Ngoài ra, cơ hội tài chính có thể đến vào đầu ngày, Thiên Bình nên mau chóng nắm bắt. Nhưng có vẻ như mọi việc trong ngày có thể không suôn sẻ như mong đợi, quan trọng là phải luôn chuẩn bị tốt trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch nào.

Kỹ năng ngoại giao của Thiên Bình được dự đoán sẽ cải thiện đáng kể trong ngày hôm nay. Bạn chắc chắn sẽ tương tác khá nhiều với trẻ em cũng như những người bạn rất thân thuở nhỏ. Tuy vậy, hãy cẩn thận, tránh để cái tôi quá lớn khi giao tiếp nếu không xung đột sẽ xảy ra đấy.

Bò Cạp - Hổ Cáp (23/10 – 21/11)

Niềm vui và hứng thú trong công việc, tạo điều kiện cho Hổ Cáp mau chóng kết thúc công việc một cách thành công. Tuy nhiên, khó khăn về tài chính đang tạo ra những trở ngại lớn, tốt hơn là nỗ lực hết mình, bảo đảm là bạn sẽ vượt qua chúng một cách dễ dàng. Ngoài ra, tình cảm thăng hoa mang đến những xúc cảm mãnh liệt, nhưng phụ huynh rất mong muốn bạn tập trung vào học tập.

Bò Cạp, bạn có nhiều vấn đề cần giải quyết và ai cũng hiểu điều này. Tuy nhiên, đừng suốt ngày than thở hay làm ra vẻ bạn là người đáng thương nhất thế giới. Xung quanh bạn có rất nhiều người cũng đang gặp rắc rối nhưng họ đã lựa chọn cách chấp nhận hay chí ít là không nói ra như bạn.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Một vài vấn đề liên quan đến tài chính sẽ gây ra ảnh hưởng khá tiêu cực lên niềm tin cũng như mục tiêu của Nhân Mã. “Có ý tưởng tuyệt vời để làm gì chứ khi không có đủ tiền để biến giấc mơ thành hiện thực”, bạn đang nghĩ thế đúng không?

Bạn bè rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân Mã trong công việc, mọi thứ sẽ rất suôn sẻ trong ngày thứ 7 này. Tuy nhiên, sẽ thật khó khăn khi phải thuyết phục người khác tin tưởng vào kế hoạch được đưa ra. Hãy luôn kiên trì, đó là chìa khóa mang đến những thành công ngoài mong đợi.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết của ngày hôm nay không sống theo bất kỳ mục tiêu rõ ràng nào cả. Mong ước duy nhất của bạn chính là ngày hôm nay kết thúc thật sớm để bạn được nhanh chóng quay về chiếc giường ấm áp của mình. Có thể bạn sẽ tranh cãi với những người phụ nữ trong nhà nhưng nhìn chung không quá nghiêm trọng.

Ma Kết có những kế hoạch nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ bạn bè. Như vậy là mọi thứ đang tiến triển thuận lợi rồi đó, việc còn lại tùy thuộc rất lớn vào những nỗ lực cá nhân. Tuy nhiên, một số có thể thay đổi nhanh chóng, tốt hơn là hãy luôn có sự chuẩn bị kỹ đi nhé. Thời gian buổi tối, bạn khá bận rộn với những hoạt động gia đình.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình được khuyên nên giao tiếp nhiều hơn với họ hàng, bạn bè, và những người thân trong gia đình để đạt cân bằng về mặt tinh thần. Các mối quan hệ mới thiết lập sẽ được bạn đề cao hơn lúc nào hết, đến nỗi đôi khi bạn sẽ đưa cho họ những đề nghị hấp dẫn không điều kiện.

Một ngày thành công ngoài mong đợi, khá nhiều kế hoạch được thực hiện tốt. Điều này tạo động lực rất lớn để bạn có thêm nhiệt huyết và quyết tâm cho những việc khác ở phía trước. Ngoài ra, tình cảm giữa Bảo Bình và người ấy đang có những chuyển biến tích cực, hãy dành thời gian buổi tối cho một cuộc hẹn lãng mạn.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư tạo được sự chú ý với bạn bè xung quanh, năng lực chuyên môn của bạn được thể hiện tốt trong công việc, tạo điều kiện cho sự thăng tiến. Tuy nhiên, mối quan hệ bạn bè đang xảy ra khá nhiều xung đột, tốt hơn là hãy nên giữ bình tĩnh, tránh những phát ngôn tiêu cực nhé. Thời gian cuối ngày sẽ là thời điểm thích hợp cho những hoạt động cá nhân, mọi việc luôn xảy ra như mong muốn.

Song Ngư hoàn toàn có khả năng trở thành một lãnh đạo tuyệt vời chỉ cần có thêm một chút tự tin nữa. Đừng bi kịch hoá kiến thức của bản thân khi thấy người khác giỏi hơn bởi ai ai cũng có điểm mạnh của riêng mình.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!