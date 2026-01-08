Không phải ai cũng biết: Năm 2026 là mốc “lọc vận” của 4 cung hoàng đạo này

Chuyển giao năm 2026 không đơn thuần là bước sang một con số mới trên lịch. Theo dự báo chiêm tinh, đây là thời điểm nhiều cung hoàng đạo bước vào giai đoạn "lọc vận": những gì không còn phù hợp sẽ tự rời đi, còn thứ xứng đáng sẽ ở lại. Quá trình này có thể không ồn ào, nhưng lại tác động rõ rệt đến gia đình, tiền bạc và hướng đi sự nghiệp. Với 4 cung hoàng đạo dưới đây, nếu không nhận ra dấu hiệu sớm, họ rất dễ cảm thấy mệt mỏi, hụt hơi ngay đầu năm mới.

Cự Giải: Lọc lại các mối quan hệ trong gia đình

Ảnh minh họa

Cự Giải là cung hoàng đạo sống nặng tình, đặc biệt coi trọng gia đình. Thế nhưng, thời điểm chuyển giao năm 2026 lại buộc Cự Giải phải đối diện với một sự thật: không phải mối quan hệ nào trong gia đình cũng cần được giữ bằng mọi giá. Những ràng buộc cảm xúc kéo dài, những kỳ vọng không được nói ra có xu hướng bộc lộ rõ hơn.

Dự báo cho thấy, nếu Cự Giải tiếp tục ôm trọn mọi cảm xúc của người khác, tinh thần sẽ nhanh chóng kiệt quệ, kéo theo công việc và tài chính bị ảnh hưởng. Khi dám "lọc" lại vai trò của mình trong gia đình, biết đâu là trách nhiệm, đâu là giới hạn, vận trình của Cự Giải sẽ nhẹ hơn rõ rệt.

Thiên Bình: Lọc sự do dự để giữ cơ hội

Thiên Bình vốn quen với việc cân nhắc, dung hòa và tránh xung đột. Nhưng bước sang 2026, sự do dự kéo dài lại trở thành điểm nghẽn lớn nhất của họ. Trong gia đình, Thiên Bình dễ bị cuốn vào việc làm vừa lòng tất cả, còn trong công việc thì chậm ra quyết định.

Mốc chuyển giao năm 2026 được xem là lúc Thiên Bình cần "lọc" lại chính mình: bỏ bớt sự lưỡng lự, chọn rõ điều mình muốn và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Khi Thiên Bình dứt khoát hơn, tiền bạc và cơ hội nghề nghiệp cũng theo đó rõ ràng và thuận lợi hơn.

Nhân Mã: Lọc lại tham vọng và nhịp sống

Ảnh minh họa

Nhân Mã thường sống nhanh, nhiều mục tiêu và không thích bị ràng buộc. Tuy nhiên, cuối 2025 – đầu 2026, chính nhịp sống quá nhanh lại khiến họ mệt mỏi, dễ xao nhãng chuyện gia đình và tài chính cá nhân.

Theo dự báo, chuyển giao năm 2026 buộc Nhân Mã phải "lọc" lại những mục tiêu không còn phù hợp, bớt chạy theo quá nhiều hướng cùng lúc. Khi Nhân Mã biết chậm lại, tập trung vào những điều thực sự quan trọng – gia đình, sức khỏe, nền tảng tài chính – vận trình sẽ dần ổn định và bền vững hơn.

Song Ngư: Lọc cảm xúc để không tự làm khó mình

Song Ngư là cung hoàng đạo dễ bị cảm xúc chi phối, đặc biệt trong các mối quan hệ thân thiết. Trước thềm 2026, họ dễ rơi vào trạng thái lo lắng mơ hồ, cảm thấy mình phải hy sinh nhiều hơn nhưng lại không được ghi nhận.

Mốc "lọc vận" năm 2026 yêu cầu Song Ngư học cách phân biệt rõ cảm xúc và thực tế. Khi không còn để cảm giác tội lỗi hay thương hại dẫn dắt quyết định, Song Ngư sẽ bớt mệt, bớt rối và đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn cho cả gia đình lẫn sự nghiệp.

Lời kết:

Với 4 cung hoàng đạo này, chuyển giao năm 2026 không mang đến cú sốc lớn, mà là quá trình loại bỏ âm thầm: lọc bớt cảm xúc dư thừa, thói quen cũ và những ràng buộc không còn phù hợp. Khi vượt qua được giai đoạn "lọc vận", gia đạo sẽ yên hơn, tiền bạc dễ kiểm soát hơn và con đường phía trước cũng trở nên rõ ràng hơn. Đôi khi, mất đi một vài thứ quen thuộc lại chính là cách để vận trình nhẹ nhõm và thông suốt hơn khi bước sang năm mới.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm