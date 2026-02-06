Từ một chiếc răng sâu, bệnh nhân đối mặt biến chứng hoại tử ngực nguy hiểm

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị vừa tiếp nhận bệnh nhân N.Đ.K. (43 tuổi, trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) với vùng cổ và ngực phải sưng nề, đỏ, đau, chảy nhiều dịch mủ có mùi hôi. Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy ổ tụ dịch và hơi lan từ mặt trong xương hàm dưới phải, thông với chân răng số 48, kéo dài xuống hố thượng đòn và thành ngực phải, kèm dịch màng phổi hai bên.

Bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa gồm Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Ung bướu và Ngoại Tổng hợp. Các bác sĩ xác định nguyên nhân xuất phát từ răng sâu gây nhiễm trùng lan rộng.

Ekip Răng Hàm Mặt tiến hành rạch dẫn lưu ổ áp xe, xử lý vùng sàn miệng và nhổ răng số 48 - nguồn nhiễm trùng ban đầu. Chuyên khoa Tai Mũi Họng và Ung bướu phối hợp cắt lọc mô hoại tử vùng cổ, thành sau họng và thành ngực. Khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục xử trí vết thương thành ngực và theo dõi sát sau mổ.

Sau khi loại bỏ toàn bộ mô hoại tử, bệnh nhân bước sang giai đoạn tái tạo. Các bác sĩ tiến hành ghép da mỏng lấy từ đùi phải để che phủ vùng ngực tổn thương, đồng thời phục hồi chức năng vận động và thẩm mỹ.

Sau hơn một tháng điều trị với nhiều cuộc phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân dần ổn định. Đây là trường hợp điển hình cho thấy nhiễm trùng răng miệng nếu không điều trị sớm có thể lan nhanh xuống cổ, trung thất và thành ngực, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu sâu răng, viêm lợi, đau nhức kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị sớm. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hoặc trì hoãn điều trị vì có thể dẫn tới biến chứng nhiễm trùng lan rộng rất nguy hiểm.