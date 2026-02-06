Bé trai 1 tuổi bị bỏng nặng do "tè dầm" khi ngủ

Thời tiết lạnh giá khiến nhiều bậc phụ huynh lo con bị nhiễm lạnh, vì vậy tìm đủ mọi cách để giữ ấm cho trẻ.

Dù hiện nay sưởi trung tâm và điều hòa đã phổ biến ở nhiều gia đình, nhưng tại không ít địa phương, những hình thức sưởi ấm an toàn và tiện lợi này vẫn chưa thể áp dụng rộng rãi.

Nhiều gia đình không có hệ thống sưởi nên khi trẻ ngủ thường dùng chăn điện hoặc các thiết bị sưởi khác để giữ ấm.

Tuy nhiên, một bé trai 1 tuổi đã bị bỏng nặng chỉ vì sử dụng chăn điện.

Sau khi bé ngủ say, người mẹ đặt con lên giường có bật sẵn chăn điện rồi rời đi làm việc khác. Điều bà không ngờ tới là vì không đóng bỉm cho con, trong lúc ngủ bé đã tè dầm.

Bi kịch xảy ra khi nước tiểu của bé tiếp xúc với chăn điện, gây bỏng nghiêm trọng vùng lưng, eo và mặt sau hai chân dưới.

Thực tế, những tai nạn tương tự xảy ra gần như mỗi năm. Khi chăn điện đang hoạt động tiếp xúc với nước tiểu của trẻ, rất dễ gây chập mạch, rò điện, dẫn tới bỏng hoặc điện giật.

Tết Nguyên đán sắp đến, những tai nạn như vậy cần được ngăn chặn triệt để. Dưới đây là 3 loại thiết bị sưởi ấm đã bị liệt vào “danh sách đen”, cha mẹ cần nhanh chóng tự kiểm tra trong gia đình.

1. Chăn điện – đứng đầu danh sách nguy hiểm

Chăn điện dễ sử dụng, giá thành rẻ, tiết kiệm điện và làm nóng nhanh nên được nhiều gia đình không có điều hòa hay sưởi trung tâm lựa chọn.

Không chỉ gia đình có trẻ nhỏ, mà cả nhà có người già cũng thường dùng chăn điện để giữ ấm.

Nguy cơ của chăn điện:

Trẻ tè dầm rất dễ gây chập mạch, rò điện. Bên trong chăn điện có nhiều dây dẫn, nếu dây bị lão hóa hoặc hư hỏng trong quá trình gấp, cất giữ sẽ tiềm ẩn nguy hiểm. Nước tiểu chứa chất điện giải có khả năng dẫn điện, dễ gây đoản mạch, thậm chí điện giật. Sử dụng lâu, không rút nguồn điện có thể gây bỏng nhiệt độ thấp do da trẻ rất mỏng. Nhiệt độ cao kéo dài khiến trẻ ra nhiều mồ hôi, mất nước, dễ dẫn tới “sốt mất nước”.

Khuyến cáo:

Nếu dùng chăn điện, chỉ nên làm ấm giường trước, sau đó tắt nguồn rồi mới cho trẻ nằm. Khi trẻ đã nằm lên, cần tắt điện ngay để đảm bảo an toàn.

2. "Mặt trời nhỏ" – quạt sưởi trong nhà

Mỗi dịp Tết về quê, nhiều gia đình vẫn sử dụng loại quạt sưởi thường gọi là “mặt trời nhỏ”.

Loại thiết bị này làm nóng rất nhanh, khu vực xung quanh có thể đạt nhiệt độ cao trong thời gian ngắn. Nhiều người còn đặt quạt sưởi hướng vào giường để làm ấm chăn nệm.

Tuy nhiên, điểm nguy hiểm nhất là bộ phận phát nhiệt của quạt có thể đạt nhiệt độ trên 300°C.

Chỉ cần vô tình chạm vào có thể gây bỏng nặng. Nếu đặt quá gần chăn, rèm cửa, quần áo – những vật dễ cháy – rất dễ dẫn tới hỏa hoạn.

Mỗi mùa đông đều ghi nhận các vụ cháy do quên tắt quạt sưởi khi ngủ.

Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ, trẻ rất tò mò trước thiết bị phát sáng và tỏa nhiệt mạnh. Ánh sáng chói của quạt sưởi còn có thể gây kích thích, tổn thương võng mạc mắt trẻ.

Khuyến cáo:

Khi dùng quạt sưởi, cần đặt cách xa vật dễ cháy ít nhất 1 mét, không để trẻ chạm vào, tránh cho trẻ nhìn trực tiếp vào ánh sáng. Nếu không tắt khi ngủ, phải đảm bảo khoảng cách an toàn tuyệt đối.

3. Túi chườm nóng dạng điện cực

Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng túi chườm nóng, với mẫu mã đa dạng, hình dáng dễ thương nên rất được ưa chuộng. Nhiều mẹ còn mua túi chườm nhỏ cho con sưởi ấm tay chân.

Tuy nhiên, túi chườm nóng dạng điện cực tuyệt đối không nên dùng cho trẻ, dù vẫn được bán ở các sạp hàng nhỏ hoặc trên các livestream. Thực tế, loại này đã bị cấm lưu hành.

Nguyên nhân là do túi điện cực dễ phát nổ nếu không kín hoặc bộ điều nhiệt bị trục trặc. Khi nổ, nước nóng bắn ra có thể gây bỏng nghiêm trọng trong tích tắc.

Đã từng có trường hợp một bé hơn 1 tuổi bị bỏng nặng cả hai chân do túi chườm điện cực phát nổ, khiến nhiều người xót xa.

Cách nhận biết túi chườm điện cực:

Bên trong có hai điện cực cứng hình trụ, khi sạc điện, điện cực tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng.

Nếu sử dụng túi chườm, nên chọn sản phẩm có chứng nhận CCC, rút điện ngay sau khi sạc đầy.

Nếu gia đình không có sưởi hay điều hòa, có thể chọn máy sưởi dầu hoặc máy sưởi điện đạt chuẩn CCC, có chức năng chống quá nhiệt.

Trời lạnh sưởi ấm – an toàn luôn là trên hết.

Sự an toàn của trẻ nhỏ và gia đình không có cơ hội “thử sai”. Chỉ một phút lơ là cũng có thể để lại hậu quả suốt đời.

Tết đang đến gần, hãy chủ động kiểm tra các thiết bị sưởi trong nhà, để mùa đông ấm áp nhưng vẫn an toàn, để ngày đoàn viên chỉ có niềm vui, không có tai nạn đáng tiếc.

