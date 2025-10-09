Trong nhiều năm qua, phim Hàn cho ra đời một hàng ngũ ngôi sao hạng A, nơi mà họ chỉ cần xuất hiện, bộ phim gần như nắm chắc thành công. Nhưng năm 2025 lại chứng kiến một thực tế phũ phàng: hào quang của các đại minh tinh đang mờ dần, trong khi khán giả ngày càng kén chọn và nghiêng về những tác phẩm mới mẻ, "vô danh" nhưng chất lượng. Trên bản đồ phim ảnh Hàn năm nay, chỉ có Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt được xem là cú nổ hiếm hoi về danh tiếng lẫn chất lượng. Còn lại, từ phim đài truyền thống đến OTT, khán giả chứng kiến hàng loạt dự án đình đám gắn tên tuổi sao lớn đều thất bại thảm hại - cả về rating lẫn tiếng vang.

Khi danh tiếng không còn là tấm vé bảo đảm thành công

Nếu vài năm trước, việc một ngôi sao hạng A nhận kịch bản mới là đủ để truyền thông Hàn rộn ràng, thì năm nay, tấm bùa hộ mệnh ấy dường như đã mất tác dụng. Hàng loạt dự án tái xuất của các ngôi sao hạng S đều chung số phận: khởi đầu rầm rộ, kết thúc trong im lặng.

Lee Min Ho - người từng là con cưng của làn sóng Hallyu trở lại cùng Hỏi Các Vì Sao, một trong những bom tấn được mong chờ nhất 2025 với kinh phí đầu tư lên tới gần 1000 tỷ đồng. Nhưng trái với kỳ vọng, phim lại trở thành thảm họa truyền hình khi rating liên tục chạm đáy, kịch bản bị chê dài dòng và thiếu cảm xúc. Dự án tiếp theo của anh - Toàn Trí Đọc Giả thậm chí còn thua lỗ nặng, khiến hình ảnh "thuốc độc phòng vé" của Lee Min Ho lại càng được cùng cổ. Đóng chung với Lee Min Ho trong Hỏi Các Vì Sao là Gong Hyo Jin, nữ hoàng rating bất khả chiến bại của làng phim Hàn. Lần đầu tái xuất sau kết hôn, cô lại rơi vào chuỗi chỉ trích dữ dội vì Hỏi Các Vì Sao. Rating chạm đáy, diễn xuất bị chê thiếu cảm xúc, thiếu cả phản ứng hóa học, Gong Hyo Jin lần đầu tiên trong sự nghiệp nếm mùi thất bại toàn diện.

Lee Young Ae, biểu tượng nhan sắc và diễn xuất của một thời, cũng không thể tạo nên phép màu. Walking On Thin Ice - dự án cô đặt nhiều tâm huyết chỉ đạt rating lẹt đẹt, độ thảo luận gần như bằng không dù được đầu tư công phu. Cái tên Lee Young Ae từng đủ khiến truyền thông châu Á dậy sóng, nay lại trở thành một cái bóng lớn của chính mình.

Từng được yêu mến với loạt phim tình cảm nhẹ nhàng, Park Min Young năm nay có màn trở lại đáng thất vọng với Confidence Queen. Tác phẩm bị chê kịch bản rời rạc, rating thấp, còn bản thân nữ diễn viên thì nhận loạt bình luận tiêu cực về ngoại hình và diễn xuất. Việc khán giả quay lưng nhanh chóng cho thấy tên tuổi không còn đủ sức cứu vãn một nội dung yếu.

Trong khi đó, Song Joong Ki cũng không thoát khỏi làn sóng flop diện rộng. My Youth - dự án đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian dài tạm nghỉ - chỉ nhận được phản hồi hờ hững, rating thấp kỷ lục so với các phim anh từng tham gia, nhất là khi trước đó, Song Joong Ki đang là người nắm giữ ngôi vương trên BXH rating của đài JTBC. Hình tượng mỹ nam đẹp hơn hoa trong các bộ phim ngôn tình của Song Joong Ki giờ đây dường như không còn hấp dẫn thế hệ khán giả mới.

Thậm chí những cặp đôi "bảo chứng visual" như Suzy - Kim Woo Bin trong Genie, Make a Wish cũng không cứu nổi bộ phim. Dù được quảng bá rầm rộ và có cả cameo đặc biệt của Song Hye Kyo, phim vẫn bị tẩy chay và chê bai dữ dội vì nội dung nhạt nhẽo, gây cười vô tri, thiếu chiều sâu cảm xúc. Sức hút cá nhân của dàn sao lớn không thể bù đắp cho kịch bản yếu, dù trước đây có không ít những dự án phim hot nhờ "gương mặt" chứ không phải "nội dung".

Ngay cả Ma Dong Seok - "ông hoàng phòng vé" với hàng loạt phim hành động trăm triệu USD - cũng không thể thu hút khán giả khi lần hiếm hoi đóng phim truyền hình. Twelve ra mắt trong sự thờ ơ, không ai quan tâm, rating lẹt đẹt. Điều này cho thấy khán giả không còn mặn mà với sức mạnh thương hiệu nữa, mà chỉ quan tâm xem họ thực sự mang đến điều gì mới.

Đỉnh điểm là cú flop của Jun Ji Hyun và Kang Dong Won trong Tempest - một dự án hội tụ đủ yếu tố vàng: hai minh tinh hạng S, ekip khủng, ngân sách cao. Nhưng phim lại bị tẩy chay ở Trung Quốc, bị chê thảm họa ở Hàn và kết thúc trong lặng lẽ. Cặp đôi tưởng chừng "gánh cả nền phim Hàn" một thời lại trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho thực tế khi thời của các đại minh tinh đang thoái trào.

Khi hàng loạt tượng đài"ngã ngựa cùng lúc, khán giả và giới chuyên môn bắt đầu nhìn nhận lại rằng thời thế đã thay đổi. Sức ảnh hưởng của các ngôi sao không còn là chiếc chìa khóa vàng để mở cánh cửa thành công, đặc biệt trong thời đại mà nội dung, chất lượng và tính lan tỏa trên mạng xã hội mới là yếu tố quyết định.

Khi phim không cần sao, nhưng lại tạo ra sao

Trái ngược hoàn toàn với loạt bom tấn gắn mác sao lớn, năm nay và năm ngoái chứng kiến làn sóng phim vô danh bỗng thành hiện tượng. Không cần ngân sách khủng, không cần dàn diễn viên hạng S, những bộ phim này lại làm bùng nổ mạng xã hội, gây sốt toàn cầu và giúp những cái tên mới vụt sáng.

Gần đây nhất là Ngự Trù Của Bạo Chúa - bộ phim cổ trang lãng mạn vốn không được kỳ vọng nhiều vì vấn đề đời tư diễn viên trước khi chiếu nhưng lại tạo thành cơn sốt châu Á. Lee Chae Min, từ một diễn viên trẻ ít người biết, bỗng trở thành cái tên được săn đón khắp nơi, nhận về liền lúc hơn 30 kịch bản từ vô số ông lớn khác nhau. Visual khác lạ, diễn xuất tự nhiên và năng lượng tươi mới giúp anh trở thành tân binh vàng của truyền hình Hàn 2025. Phim không có minh tinh, nhưng lại sinh ra một minh tinh.

Hiệu ứng này gợi nhớ đến hiện tượng năm ngoái - Lovely Runner, bộ phim nhỏ nhưng làm nên chuyện lớn. Không cần tên tuổi đình đám, Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon đã chiếm trọn trái tim người xem toàn cầu nhờ diễn xuất tinh tế và chemistry ngọt ngào. Chỉ sau vài tập, cả hai vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A mới, được truyền thông quốc tế săn đón, trở thành gương mặt đại diện của thế hệ phim Hàn mới.

Điểm chung giữa Lovely Runner và Ngự Trù Của Bạo Chúa là cách kể chuyện rất phù hợp với khán giả trẻ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố viễn tưởng với các tình tiết nhẹ nhàng, đáng yêu, dễ tạo trend. Chính sự đơn giản này lại khiến khán giả dễ đồng cảm, dễ yêu hơn. Trong thời đại streaming, khi chỉ một trích đoạn viral trên TikTok hay một đoạn nhạc nền bắt tai có thể lan khắp thế giới, người xem không còn quan tâm đến việc ai là ngôi sao nữa. Họ chỉ muốn xem điều gì khiến mình thích thú, có cảm xúc.

Có thể nói, 2025 là năm đánh dấu một bước ngoặt mới của của phim Hàn, nơi danh tiếng không còn là kim bài bất bại và khán giả sẵn sàng bỏ qua những gương mặt quen thuộc để đón nhận những ngôi sao mới nếu họ đủ năng lực, có mắt chọn kịch bản. Dĩ nhiên nói các minh tinh kể trên hết thời thì không đúng nhưng để họ phục hồi sau cú ngã ngữa lần này thì có lẽ cần rất nhiều thời gian.