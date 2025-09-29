Nam diễn viên Lee Min Ho mới đây đã được bắt gặp đang xuất hiện ở phim trường dự án Assassins. Ngay lập tức bức hình hiếm hoi của anh tại phim trường đã được cư dân mạng Hàn truyền tay nhau mạnh mẽ trên nền tảng X. Theo lời của khán giả may mắn đã nhìn thấy Lee Min ho trên phim trường thì mỹ nam họ Lee gầy và đẹp trai hơn mong đợi. Nhìn vào bức ảnh do người này đăng tải thì quả thật Lee Min Ho rất gầy, từ dáng người đến gương mặt đều không giống như những gì mà khán giả từng biết về Lee Min Ho. Thậm chí nếu không được biết trước thì nhiều người chắc chắn sẽ lướt qua tấm hình này vì không hề nhận ra nam thần họ Lee.

- Gầy quá, nhìn lướt qua là chịu không nhận ra ai.

- Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc chất lượng cao.

- Má hóp lại luôn nhờ, đáng mong chờ đây.

- Lần này đố ai dám chê ảnh béo với già nữa, nhìn ảnh mờ căm đã thấy gầy ơi gầy rồi.

- Lee Min Ho đây á, lạ thế.

- Cho tiền cũng không tin đây là Lee Min Ho.

Bộ phim Assassins của Lee Min đang trở thành tâm điểm chú ý tại Hàn khi lấy cảm hứng từ một trong những sự kiện đẫm máu và gây tranh cãi nhất trong lịch sử Hàn Quốc: vụ ám sát Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo vào ngày 15/8/1974. Dù đã trôi qua hơn nửa thế kỷ, vụ việc vẫn còn để lại nhiều dấu hỏi chưa có lời giải, từ động cơ kẻ thủ ác cho tới những giả thuyết chính trị bao trùm phía sau. Assassins hứa hẹn sẽ không đơn thuần tái hiện lịch sử, mà còn đào sâu vào những góc khuất xã hội - chính trị của thời kỳ biến động, dựng nên bức tranh u ám, căng thẳng và đầy kịch tính. Với bối cảnh đó, khán giả kỳ vọng bộ phim sẽ vừa có tính giải trí cao nhờ yếu tố hành động, vừa tạo ra những dư âm nặng nề đúng chất thriller chính trị.

Assassins

Điểm khiến Assassins càng được quan tâm chính là màn tái xuất của Lee Min Ho trong vai diễn trung tâm. Anh được cho là sẽ lột xác hoàn toàn trong một tác phẩm nhuốm màu lịch sử, gai góc và nhiều lớp lang. Sự kỳ vọng này càng tăng cao khi đặt trong bối cảnh năm nay, Lee Min Ho vừa trải qua 2 cú trượt dài với Hỏi Các Vì Sao và Toàn Trí Độc Giả. Cả 2 bộ phim đều bị giới chuyên môn và khán giả chê thẳng thừng, thậm chí còn bị gắn mác thảm họa truyền hình - điện ảnh Hàn Quốc năm 2025.

Từ hình ảnh nam thần bảo chứng rating, Lee Min Ho hiện trở thành tâm điểm chỉ trích với diễn xuất bị cho là gượng gạo và liên tục nhận những kịch bản kém hấp dẫn. Chính vì vậy, Assassins được xem như ván cược lớn để anh lấy lại vị thế, chứng minh bản thân hoàn toàn có thể chinh phục những kịch bản gai góc, u tối. Nếu thành công, đây có thể là cú hồi sinh ngoạn mục, đưa Lee Min Ho thoát khỏi những lời mỉa mai, chê trách rằng đang có dấu hiệu hết thời.