10 mỹ nam cười đẹp nhất Hàn Quốc: Lee Min Ho lép vế trước Park Bo Gum, số 1 ghét mấy cũng phải mê mẩn

Nói đến “vũ khí” của dàn nam thần phim Hàn Quốc, nhiều người nghĩ ngay đến body rắn rỏi, ánh mắt sâu hun hút hay khí chất lạnh lùng. Nhưng có một thứ khiến hàng triệu trái tim tan chảy chỉ trong tích tắc, đó là nụ cười. Đẹp trai thì Kbiz không thiếu, nhưng để sở hữu nụ cười khiến khán giả phải ôm tim, thì chỉ có vài gương mặt xứng đáng bước vào bảng vàng này.

10. Gong Yoo

Ở tuổi ngoài 40, Gong Yoo vẫn khiến khán giả phát sốt mỗi lần anh nở nụ cười. Không phải kiểu trong trẻo ngọt ngào, mà là nụ cười đàn ông từng trải, vừa ấm áp vừa phảng phất sự quyến rũ trưởng thành. Trong Goblin, cảnh Kim Shin mỉm cười với Ji Eun Tak dưới làn tuyết chính là khoảnh khắc “đóng dấu” vào tim người xem. Nụ cười của Gong Yoo không xuất hiện quá nhiều trên phim, do Gong Yoo thường xuyên nhận những vai diễn nặng đô, u ám nhưng mỗi lần xuất hiện đều có sức mạnh chữa lành, khiến người xem mê mệt.

9. Ji Chang Wook

Ji Chang Wook vốn nổi tiếng với hình tượng mạnh mẽ, lạnh lùng trong loạt phim hành động. Thế nhưng khi anh mỉm cười, cả bầu trời lập tức sáng bừng. Cái cách anh vừa nheo mắt, vừa cười rạng rỡ trong Healer hay Welcome To Samdalri,... khiến khán giả có thể khẳng định chắc nịch rằng ngoài hành động thì dòng phim tình cảm, chữa lành cũng là sở trường của Ji Chang Wook. Nụ cười của Ji Chang Wook chính là thứ vũ khí lợi hại, vừa nam tính lại vừa đáng yêu, khiến ai cũng muốn ngắm mãi không thôi.

8. Jung Hae In

Nếu phải chọn một gương mặt khiến fan nữ “rụng tim” chỉ nhờ cười, thì Jung Hae In chắc chắn không thể thiếu. Anh có nụ cười mang lại cảm giác bình yên, trong trẻo, vô cùng rạng rỡ. Trong Something in the Rain, cảnh anh cười ngọt ngào nhìn Son Ye Jin đã trở thành biểu tượng của tình yêu thuần khiết. Nụ cười ấy vừa giản dị vừa chân thành, đến mức khán giả tin rằng ngoài đời Jung Hae In cũng là một chàng trai hiền lành, dễ mến, bất chấp việc sau này anh đóng thêm những vai diễn hành động, nặng đô gây ám ảnh.

7. Kim Bum

Dù sự nghiệp không quá bùng nổ như nhiều bạn diễn cùng thời, Kim Bum vẫn ghi dấu trong lòng khán giả với vai So Yi Jung trong Boys Over Flowers. Đến nay, nhiều fan vẫn nhớ rõ nụ cười nửa miệng có chút lém lỉnh, chút đào hoa nhưng lại dễ thương khó cưỡng. Cái duyên của Kim Bum nằm ở chỗ, anh không cần cười toả sáng cả khung hình, mà chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng cũng đủ khiến khán giả bồi hồi nhớ về cả một thời thanh xuân.

6. Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun vốn sở hữu gương mặt điện ảnh hoàn hảo, và nụ cười của anh chính là chi tiết hoàn thiện vẻ đẹp ấy. Trong My Love From the Star, mỗi lần Do Min Joon mỉm cười dịu dàng với Cheon Song Yi, hàng triệu trái tim đã chao đảo. Nụ cười của Kim Soo Hyun không chỉ đẹp ở hình thức, mà còn mang cảm xúc cho nhân vật, khiến người xem cảm giác được yêu thương thật sự. Có thể nói, anh là minh chứng rõ ràng cho câu nói: một nụ cười bằng cả ngàn lời thoại.

5. Kim Woo Bin

Nếu đã từng xem Uncontrollably Fond, bạn sẽ không thể quên nụ cười vừa buồn bã vừa kiên cường của Kim Woo Bin. Đó là nụ cười của một nhân vật biết mình đang sống những ngày cuối đời nhưng vẫn chọn yêu thương hết mình. Ngoài đời, sau biến cố bệnh tật, mỗi lần Kim Woo Bin xuất hiện cùng nụ cười tươi tắn, fan lại cảm thấy ấm lòng. Không chỉ đẹp, nụ cười của anh còn là biểu tượng của sự mạnh mẽ và nghị lực vượt qua thử thách.

4. Kim Young Kwang

Kim Young Kwang nổi tiếng với chiều cao vượt trội và gương mặt góc cạnh nam tính. Nhưng điều khiến khán giả nhớ nhất chính là nụ cười hiền lành, tươi rói, làm dịu đi vẻ ngoài sắc lạnh. Trong On Your Wedding Day, mỗi lần anh cười nhìn Park Bo Young, người xem lại như được chứng kiến một tình yêu đầu trong sáng và đẹp đẽ. Nụ cười của Kim Young Kwang có sự chân thật, không kiểu cách, và chính điều đó khiến anh ngày càng được yêu mến. Dĩ nhiên là trừ nụ cười sát nhân ở bộ phim Somebody ra!

3. Lee Min Ho

Lee Min Ho có thể không đứng đầu trong danh sách này, nhưng không ai phủ nhận rằng anh là một trong những nam thần có nụ cười “quốc dân”. Trong Boys Over Flowers, nụ cười kiêu ngạo của Goo Jun Pyo từng khiến hàng triệu thiếu nữ thời đó mê mệt. Sau này, ở The Heirs hay The King: Eternal Monarch, nụ cười của Lee Min Ho vẫn giữ được sự cuốn hút, vừa lịch lãm vừa ngọt ngào. Thế nhưng, so với thế hệ trẻ hơn, nụ cười của anh đôi khi thiếu sự mới mẻ, có lẽ đó là lý do khiến anh lép vế trước Park Bo Gum trong bảng xếp hạng này.

2. Park Bo Gum

Nếu có ai sở hữu nụ cười khiến cả dàn nữ chính trên phim phải “lụi tim”, thì đó chính là Park Bo Gum. Nụ cười của anh trong Love in the Moonlight, Reply 1988 hay Encounter, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt,... luôn được nhắc đến như biểu tượng của mối tình đầu ngọt ngào. Trong sáng, dịu dàng và tràn đầy chân thành, đó là cảm giác mà Park Bo Gum mang lại. Không cần tạo dáng hay cố gắng, chỉ cần một nụ cười tự nhiên, anh đã đủ khiến cả khung hình trở nên tươi sáng. Và đây chính là lý do Lee Min Ho buộc phải nhường vị trí cho hậu bối của mình.

1. Song Joong Ki

Những năm gần đây, Song Joong Ki liên tục bị nhắc tên bởi loạt lùm xùm đời tư, từ chuyện hôn nhân tan vỡ đến tranh cãi xoay quanh sự nghiệp. Thế nhưng, nói gì thì nói, nhan sắc và đặc biệt là nụ cười của anh vẫn là điều không ai có thể phủ nhận. Từ Sungkyunkwan Scandal, Descendants of the Sun cho đến Reborn Rich và hiện tại là My Youth, mỗi lần Song Joong Ki cười, màn ảnh như bừng sáng. Nụ cười của anh không chỉ đẹp về đường nét, mà còn có sức hút lan tỏa, vừa trẻ trung vừa chân thật. Dẫu đang bị ghét, thậm chí bị công kích nặng nề, thì fan lẫn antifan cũng phải công nhận: Song Joong Ki sở hữu nụ cười thật sự xuất sắc.

Nguồn ảnh: Tổng hợp