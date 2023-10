Tụ hội cùng bạn thân, Song Hye Kyo tự tin khoe mặt mộc cực xịn, đến son cũng không thèm tô

Mới đây, Song Hye Kyo và hội bạn thân thiết đã có buổi tụ tập tại nhà của nữ diễn viên Park Sol Mi.

Trong showbiz, hội bạn thân thiết của Song Hye Kyo đã không còn xa lạ đối với người hâm mộ. Song Hye Kyo và Park Sol Mi vốn có quan hệ thân thiết từ cách đây nhiều năm. Còn Ki Eun Se và Park Hyo Joo, Choi Hee Seo cũng trở nên thân thiết với Song Hye Kyo hơn từ sau khi hợp tác trong "Now, we are breaking up".

Cũng từ đó, nhóm bạn thân của Song Hye Kyo luôn đồng hành cùng nhau trong các dịp đặc biệt. Không chỉ đi ăn uống cùng nhau, hội bạn thân này còn tổ chức các chuyến du lịch ngắn ngày. Mỗi khi có người trong nhóm có dự án mới đều nhận được sự ủng hộ của đối phương.

Trong buổi tụ tập tại nhà của nữ diễn viên Park Sol Mi, Song Hye Kyo nhẹ nhàng "flex" khuôn mặt mộc của mình. Fan hâm mộ còn nhận ra rằng cô nàng cũng không hề tô son môi. Ngay lập tức loạt ảnh này đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội.

Nhiều người trầm trồ khen ngợi và không ngớt lời khen ngợi làn da khoẻ mạnh của Song Hye Kyo. "Đúng là mỹ nhân, cô ấy thậm chí còn không cần tô son nữa; Trang điểm nhiều như vậy nhưng Song Hye Kyo vẫn giữ được làn da mạnh khoẻ như thế. Đây mới là da chứ, da tôi là gì vậy huhu..."