Han So Hee vừa bị phát hiện nhập hội "chỉ follow mình chị" với Song Hye Kyo thì liền có động thái này

Mới đây, nữ diễn viên Han So Hee đã khiến cộng đồng mạng xôn xao trước động thái bất ngờ dành cho đàn chị Song Hye Kyo.

Theo đó, cư dân mạng tinh ý phát hiện ra việc Han So Hee gia nhập hội "chỉ follow mình chị" và đối tượng chính là Song Hye Kyo.

Han So Hee bất ngờ bị phát hiện "chỉ follow mình chị" với Song Hye Kyo

Động thái này của nữ diễn viên "Thế giới hôn nhân" khiến công chúng "đứng ngồi không yên". Bởi suốt thời gian qua, Han So Hee liên tục có những hành động chứng minh bản thân cực kỳ mến mộ Song Hye Kyo. Từ việc thường xuyên bình luận dưới bài đăng của đàn chị cho tới tuyên bố "chị là của em"...

Thế nhưng người hâm mộ chưa kịp vui mừng bao lâu thì lại phát hiện ra, Han So Hee đã nhanh chóng bỏ theo dõi đàn chị Song Hye Kyo. Từ động thái này, không ít ý kiến cho rằng, có vẻ như việc "chỉ follow mình chị" của Han So Hee chỉ là hành động "trượt tay". Bên cạnh đó, cũng có cư dân mạng suy đoán, chắc hẳn Han So Hee không muốn gây quá nhiều sự chú ý nên mới bỏ theo dõi.

Ngay sau đó cô nàng liền nhấn bỏ theo dõi trang cá nhân của đàn chị

Dù vậy không thể phủ nhận rằng, Han So Hee có sự mến mộ đặc biệt với Song Hye Kyo, khi thường xuyên "thả tim" và bình luận dưới mỗi bài đăng của đàn chị.

Về phần Song Hye Kyo, người đẹp "The Glory" cũng nhận xét Han So Hee là 1 cô gái rất đáng yêu. Đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi cả hai lỡ mất cơ hội hợp tác với nhau.