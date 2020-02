Từ Hi Thái Hậu mỗi ngày tiêu thụ 500 quả trứng: Bản thân dùng 20 trứng, 480 trứng còn lại đã "chạy" đi đâu?

Khi nhắc đến cuộc sống cung đình nhà Thanh, đặc biệt là về giai đoạn cuối triều Thanh, chắc chắn sẽ không bỏ qua một người, đó là Tín Tu Minh.

Vốn tên là Trương Hiến Lộ, là một nhân vật kiệt xuất, được người người gọi là "Trương thần tiên", có ảnh hưởng lớn trong hoàng cung. Tín Tu Minh đèn sách 10 năm ròng rã, nhưng sau khi cưới vợ, sinh con, ông quyết định tự hoạn, trở thành thái giám ở năm 23 tuổi và nhập cung vào năm Quang Tự thứ 28 (năm 1902). Sau Cách mạng Tân Hợi, ông rời cung đình và trở thành trụ trì của đền thờ hộ quốc Bao Trung năm 1930. Ông đã viết quyển "Hồi ức của lão thái giám" ghi lại những gì đã thấy và đã nghe suốt 24 năm sống trong hoàng cung nhà Thanh.

Sau khi nhập cung, Tín Tu Minh vẫn luôn giữ ngạo khí của một người đèn sách nhiều năm. Hơn 20 năm sống trong hoàng cung triều Thanh, ông đã luôn bên cạnh Quang Tự Đế, Từ Hi Thái hậu, vua Phổ Nghi, Long Dụ Thái hậu và nhiều nhân vật lịch sử quan trọng khác. Ông nắm rõ những thay đổi lịch sử từ thời điểm triều Thanh diệt vong đến lúc thành lập Trung Hoa Dân Quốc.

Ảnh Từ Hi Thái hậu.

Quyển "Cung đình tỏa ký" của Tín Tu Minh được xem là một tư liệu lịch sử quan trọng giúp đời sau nghiên cứu triều nhà Thanh. Trong quyển này có viết, vào thời Quang Tự, Ngự thiện phòng nhà Thanh được chia thành 2 bộ phận, 1 là phục vụ cho Quang Tự đế, 2 là Ngự thiện phòng và Thọ trà phòng phục vụ cho Từ Hi Thái Hậu. Thọ trà phòng chịu trách nhiệm về trà nước hằng ngày, trái cây, sữa và thức ăn nhẹ của bà. Trong khi đó, Ngự thiện phòng được chia thành 5 cục: Huân cục, Tố cục, Điểm tâm cục, Phạn cục, Bách hợp cục do Đại thái giám và Ngự trù quản.

Tín Tu Minh có đề cập trong "Cung đình tỏa ký", mỗi ngày cung nhân đã mua 500 trứng và khai 500 trứng đều do Từ Hi Thái hậu sử dụng. Ai trong chúng ta cũng biết, người phụ nữ yếu đuối như Từ Hi Thái hậu không thể dùng hết 500 trứng, thậm chí một người đàn ông khỏe mạnh cũng không thể ăn nhiều như thế trong 1 ngày. Dù là món chính, món ăn vặt hay sử dụng như một gia vị thì cũng không thể sử dụng hết số lượng đó được. Điều khó hiểu hơn là trong quyển sách có viết, mỗi ngày Từ Hi Thái hậu đã sử dụng 20 trứng.

Ảnh minh họa.

Đây chính xác là tham ô mà chúng ta thường nói. Để tất cả cung nhân có thể "chấm mút" được gì đó, họ đã khai số lượng trứng cần mua lên đến con số 500, như vậy ai ai cũng sẽ có phần, ai ai cũng sẽ che giấu điều này với Từ Hi Thái hậu.

Không chỉ riêng trứng, các thực phẩm khác cũng diễn ra tương tự, có thể thấy cả nơi nấu nướng cũng phổ biến tình trạng tham ô như thế, vô cùng thối nát, chỉ như vậy cũng đủ hiểu vận mệnh của nhà Thanh sẽ như thế nào.

Nguồn: Sohu