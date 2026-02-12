Từ giờ đến 29 Tết, 3 con giáp này có cơ hội xoay vận, tạo bước chuyển mình sang năm mới đào hoa, đắc lộc

Khoảng thời gian cận Tết luôn được xem là giai đoạn chuyển giao quan trọng, khi nhiều người có xu hướng nhìn lại những gì đã qua và chuẩn bị tâm thế cho một chu kỳ mới. Theo quan niệm tử vi phương Đông, đây cũng là thời điểm vận khí dễ thay đổi nhất, đặc biệt với những ai biết điều chỉnh thói quen sống và cách ứng xử.

Từ nay đến 29 Tết, 3 con giáp dưới đây được dự báo có cơ hội xoay chuyển vận trình rõ rệt. Điều đáng chú ý là bước ngoặt này không đến từ may mắn ngẫu nhiên, mà lại bắt nguồn từ một thói quen nhỏ nhưng tạo ra ảnh hưởng lớn đến tài lộc và chuyện tình cảm.

Tuổi Tỵ: Xoay vận nhờ thói quen chủ động kết nối

Người tuổi Tỵ thường sống nội tâm, làm việc cẩn trọng và ít khi chủ động mở rộng các mối quan hệ xã hội. Chính sự khép kín này đôi khi khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt.

Từ nay đến 29 Tết, tuổi Tỵ được khuyên nên hình thành thói quen chủ động kết nối với người xung quanh, là đồng nghiệp, bạn bè hay người thân lâu ngày chưa gặp. Những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản lại có thể mang đến cơ hội hợp tác công việc hoặc lời giới thiệu giúp cải thiện thu nhập.

Về tình cảm, khi tuổi Tỵ cởi mở hơn, họ dễ tạo ấn tượng tích cực và thu hút đối tượng phù hợp. Người độc thân có thể gặp gỡ mối quan hệ mới thông qua các buổi gặp gỡ cuối năm. Với người đã có đôi, việc chia sẻ cảm xúc nhiều hơn giúp tình cảm trở nên gắn bó.

Tuổi Ngọ: Đắc lộc nhờ thói quen giữ tinh thần tích cực và chia sẻ với gia đình

Tuổi Ngọ vốn năng động, nhiệt tình nhưng đôi khi dễ bị cuốn theo áp lực công việc và cảm xúc cá nhân. Thời gian từ nay đến 29 Tết được xem là giai đoạn họ cần xây dựng thói quen duy trì tinh thần tích cực và chủ động chia sẻ với gia đình.

Khi tâm lý ổn định và nhận được sự hậu thuẫn từ người thân, tuổi Ngọ dễ đưa ra quyết định tài chính sáng suốt hơn. Một số người có thể nhận được cơ hội tăng thu nhập hoặc mở rộng công việc thông qua sự kết nối từ gia đình và các mối quan hệ thân quen.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Ngọ có xu hướng trở nên chín chắn và biết trân trọng các mối quan hệ hiện tại. Người độc thân dễ gặp được đối tượng mang lại cảm giác an toàn. Với người đã lập gia đình, sự quan tâm và chia sẻ giúp mối quan hệ trở nên ấm áp hơn, thậm chí có thể đón tin vui liên quan đến kế hoạch chung.

Tuổi Mùi: Đổi vận nhờ thói quen cân bằng giữa cho đi và chăm sóc bản thân

Người tuổi Mùi thường sống giàu tình cảm, sẵn sàng hy sinh vì gia đình và người thân. Tuy nhiên, việc đặt lợi ích của người khác lên trước đôi khi khiến họ bỏ quên nhu cầu cá nhân, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần và tài chính.

Từ nay đến 29 Tết, tuổi Mùi chỉ cần hình thành thói quen biết cân bằng giữa trách nhiệm và việc chăm sóc bản thân. Khi họ dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, sắp xếp lại kế hoạch tài chính và công việc, vận trình có xu hướng khởi sắc rõ rệt.

Về tình duyên, sự thay đổi này giúp tuổi Mùi trở nên tự tin và thu hút hơn. Người độc thân dễ gặp được người phù hợp thông qua các mối quan hệ gia đình hoặc bạn bè. Người đã có gia đình có cơ hội cải thiện sự thấu hiểu và gắn kết tình cảm.

Thói quen nhỏ là bước ngoặt lớn trước thềm năm mới

Theo quan niệm tử vi, vận mệnh không chỉ phụ thuộc vào yếu tố thời điểm mà còn gắn liền với cách mỗi người điều chỉnh lối sống và suy nghĩ. Giai đoạn từ nay đến 29 Tết được xem là khoảng thời gian lý tưởng để thay đổi những thói quen tưởng chừng nhỏ nhưng lại có tác động lâu dài.

Với tuổi Tỵ, Ngọ và Mùi, việc chủ động kết nối, duy trì tinh thần tích cực và biết cân bằng cuộc sống có thể trở thành chìa khóa giúp họ xoay chuyển vận khí. Khi bước sang năm mới, những thay đổi này không chỉ mang lại cơ hội tài lộc mà còn mở ra những mối quan hệ tình cảm bền vững hơn.