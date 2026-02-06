Cận Tết lọc vận mệnh: 3 con giáp buông được điều này là tiền bạc hanh thông

Những ngày cận Tết, khi guồng quay công việc dần chậm lại, nhiều người bắt đầu nhìn lại một năm đã qua. Với quan niệm phương Đông, đây cũng là giai đoạn "lọc vận" – thời điểm con người dễ nhận ra đâu là gánh nặng cần buông bỏ để bước sang chu kỳ tài lộc mới.

Thực tế cho thấy, không phải lúc nào tiền bạc trì trệ cũng do năng lực hay cơ hội. Với một số người, áp lực vô hình từ gia đình, trách nhiệm cảm xúc hay những kỳ vọng chưa nói thành lời lại chính là rào cản khiến vận tài khó thông. Cận Tết năm nay, 3 con giáp được dự báo nếu biết cân bằng lại mối quan hệ gia đình, buông bớt áp lực tâm lý, tài chính sẽ có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Tuổi Dần: Khi thôi gồng gánh một mình, cơ hội tài chính mới thực sự mở ra

Ảnh minh họa

Người tuổi Dần thường có tính cách mạnh mẽ, thích làm trụ cột và quen với việc tự mình giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, chính thói quen ôm đồm trách nhiệm gia đình đôi khi khiến họ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng nắm bắt cơ hội tài chính.

Cận Tết là thời điểm tuổi Dần dễ nhận ra rằng không phải việc gì cũng cần tự mình gánh vác. Khi họ học cách chia sẻ áp lực với người thân, sẵn sàng nhờ sự hỗ trợ hoặc thẳng thắn nói ra giới hạn của bản thân, vận tiền bạc có xu hướng chuyển biến tích cực.

Một số người tuổi Dần có thể nhận được cơ hội hợp tác hoặc thay đổi công việc vào đúng giai đoạn này. Điều đặc biệt là cơ hội thường đến từ những mối quan hệ tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng trước đây họ chưa từng nghĩ tới việc nhờ cậy.

Về phương diện tình cảm, việc giảm bớt áp lực trách nhiệm cũng giúp tuổi Dần trở nên nhẹ nhàng hơn trong các mối quan hệ. Người độc thân dễ mở lòng với những kết nối mới, còn người đã có gia đình dễ tìm lại cảm giác đồng hành thay vì chỉ chăm chăm vào nghĩa vụ.

Tuổi Tỵ: Buông kỳ vọng hoàn hảo, tài vận tự nhiên khởi sắc

Tuổi Tỵ vốn sống nội tâm, cầu toàn và thường đặt ra tiêu chuẩn khá cao cho bản thân cũng như các mối quan hệ gia đình. Điều này giúp họ luôn có trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng khiến họ dễ tự tạo áp lực.

Cận Tết năm nay, tuổi Tỵ được cho là bước vào giai đoạn phù hợp để điều chỉnh lại những kỳ vọng quá khắt khe. Khi họ học cách chấp nhận rằng mọi thứ không cần hoàn hảo, tâm lý sẽ trở nên thoải mái hơn, từ đó giúp họ đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt.

Trong công việc, tuổi Tỵ có thể gặp cơ hội cải thiện thu nhập hoặc được giới thiệu thêm nguồn việc mới. Những cơ hội này thường đòi hỏi họ linh hoạt, dám thay đổi cách làm quen thuộc trước đây.

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ cũng có dấu hiệu ấm lên khi họ bớt khép kín. Người độc thân dễ gặp được người khiến họ cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc. Với người đã có đôi, sự chia sẻ chân thành giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn.

Tuổi Tuất: Khi học cách đặt ranh giới, tiền bạc và cảm xúc cùng ổn định

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất thường sống tình nghĩa, sẵn sàng hy sinh vì gia đình. Tuy nhiên, chính sự tận tâm này đôi khi khiến họ vô tình chịu nhiều áp lực tài chính hoặc cảm xúc hơn mức cần thiết.

Cận Tết là giai đoạn tuổi Tuất được khuyên nên học cách thiết lập ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ gia đình, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Khi họ biết cân đối giữa trách nhiệm và khả năng thực tế, vận tài chính có xu hướng ổn định và tăng trưởng dần.

Một số người tuổi Tuất có thể tìm thấy hướng đi mới trong công việc hoặc nhận được lời đề nghị hợp tác từ người quen cũ. Đây là giai đoạn phù hợp để họ mạnh dạn thử sức với những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Về tình cảm, khi tuổi Tuất giảm bớt gánh nặng tâm lý, họ dễ trở nên cởi mở và tích cực hơn trong các mối quan hệ. Những người đang tìm kiếm tình yêu có thể gặp được đối tượng phù hợp thông qua môi trường quen thuộc như bạn bè hoặc người thân giới thiệu.

Buông áp lực là cách mở lối cho vận may cuối năm.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, vận mệnh không chỉ chịu tác động từ yếu tố bên ngoài mà còn phản ánh trạng thái nội tâm mỗi người. Khi áp lực gia đình trở thành gánh nặng, năng lượng tích cực dễ bị cản trở, kéo theo tài lộc và các mối quan hệ cũng khó phát triển.

Cận Tết là thời điểm thích hợp để mỗi người nhìn lại những trách nhiệm đang gánh vác, giữ lại điều thực sự cần thiết và học cách buông bỏ những áp lực không thuộc về mình. Đôi khi, chỉ cần thay đổi góc nhìn và cân bằng cảm xúc, con đường tài lộc cũng sẽ trở nên hanh thông hơn khi bước sang năm mới.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm