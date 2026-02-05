Tết này dễ có tin vui: 3 con giáp vừa vượng tài vừa vượng tình, duyên ngầm khó tránh

Càng về những ngày cận Tết, không khí sum vầy gia đình thường kéo theo nhiều chuyển biến trong vận mệnh mỗi người. Theo quan niệm phương Đông, thời điểm giao mùa cuối năm – đầu năm mới là lúc năng lượng nhân duyên và tài lộc dễ dịch chuyển nhất. Có những con giáp tưởng chừng chỉ bận rộn lo toan Tết nhất, nhưng lại bất ngờ đón nhận cả cơ hội tiền bạc lẫn chuyện tình cảm khởi sắc.

Tết năm nay, có 3 con giáp được dự báo vừa dễ gặp quý nhân tài chính, vừa có khả năng xuất hiện nhân duyên đặc biệt, thậm chí là những mối quan hệ âm thầm nảy nở từ lâu nhưng đến dịp đoàn viên mới thực sự rõ ràng.

Tuổi Tỵ: Tài lộc đến từ sự tinh tế, tình cảm nảy sinh từ những cuộc gặp gỡ tưởng quen mà lạ

Ảnh minh họa

Người tuổi Tỵ vốn kín đáo, sống nội tâm và khá thận trọng trong cả tiền bạc lẫn chuyện tình cảm. Thế nhưng dịp Tết này lại mở ra một giai đoạn tương đối thuận lợi cho họ.

Về tài chính, tuổi Tỵ có xu hướng nhận được cơ hội từ các mối quan hệ thân quen. Đó có thể là lời giới thiệu công việc mới, hợp tác làm ăn hoặc cơ hội đầu tư nhỏ nhưng sinh lời ổn định. Điều đáng chú ý là nguồn lợi này thường không đến ồn ào mà theo cách khá âm thầm, đòi hỏi tuổi Tỵ phải tinh ý nắm bắt.

Về tình cảm, các buổi họp mặt, gặp gỡ bạn bè hoặc những cuộc trò chuyện đầu xuân dễ tạo ra bước ngoặt. Với người độc thân, một mối quan hệ tưởng chừng chỉ là xã giao có thể phát triển thành cảm xúc sâu sắc. Với người đã có đôi, giai đoạn này giúp hâm nóng tình cảm và tạo thêm sự gắn kết.

Tuổi Ngọ: Gia đình trở thành hậu phương giúp tài vận rộng mở, duyên tình dễ tiến triển

Tuổi Ngọ thường mang tính cách năng động, thích tự do và ít khi phụ thuộc vào người khác. Tuy nhiên, Tết năm nay lại là thời điểm họ nhận ra giá trị từ sự hỗ trợ của gia đình và người thân.

Tài lộc của tuổi Ngọ có xu hướng khởi sắc nhờ những lời khuyên hoặc sự kết nối từ người quen. Một số người có thể nhận được lời mời hợp tác, thay đổi công việc hoặc mở rộng nguồn thu nhập từ chính các mối quan hệ gần gũi.

Về phương diện tình cảm, tuổi Ngọ dễ gặp được người mang lại cảm giác an toàn và ổn định. Đó có thể là mối quan hệ bắt đầu khá tự nhiên, không quá vội vàng nhưng lại bền bỉ. Với những ai đang trong giai đoạn tìm hiểu, Tết này là dịp thuận lợi để mối quan hệ tiến thêm một bước.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi: Phúc khí gia đình nâng đỡ, tài tình song hành rõ rệt

Tuổi Mùi vốn sống tình cảm, coi trọng gia đình và thường đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân. Chính lối sống này được cho là yếu tố giúp họ đón nhận nhiều may mắn trong dịp Tết.

Về tài chính, tuổi Mùi có khả năng nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ người thân, có thể là nguồn vốn, cơ hội kinh doanh hoặc lời khuyên giúp tháo gỡ khó khăn. Một số người còn có thể gặp may mắn bất ngờ liên quan đến tiền bạc hoặc công việc.

Về tình cảm, tuổi Mùi dễ bước vào giai đoạn ổn định hơn. Với người độc thân, khả năng gặp gỡ đối tượng phù hợp thông qua các mối quan hệ gia đình hoặc bạn bè khá cao. Với người đã lập gia đình, đây là thời điểm thuận lợi để hàn gắn, thấu hiểu và củng cố tình cảm.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, vận khí cuối năm không chỉ phản ánh may mắn mà còn là kết quả của cách mỗi người duy trì các mối quan hệ xung quanh. Tài lộc và nhân duyên thường xuất hiện song hành, nhưng việc nắm bắt hay bỏ lỡ lại phụ thuộc vào sự chủ động và tỉnh táo của mỗi cá nhân.

Dù thuộc con giáp nào, thời điểm Tết vẫn luôn là dịp để kết nối lại với gia đình, bạn bè và chính bản thân mình. Đôi khi, những cơ hội lớn nhất lại bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ giản dị trong những ngày sum vầy.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm