Bước sang mùa thứ tư, Better Choice Awards 2026 trở lại với chủ đề "Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt ngoài biên giới", đồng thời mở rộng hệ thống giải thưởng theo 4 trục giải lớn, phản ánh bức tranh toàn diện hơn về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Bên cạnh những hạng mục quen thuộc về công nghệ và ô tô, mùa giải năm nay còn đánh dấu sự xuất hiện của Nation Builders Awards - trục giải hoàn toàn mới, hứa hẹn trở thành điểm nhấn khác biệt của Better Choice Awards 2026.

Bốn trục giải, bốn góc nhìn về đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 được tổ chức theo bốn trục giải.

Smart Choice Awards tiếp tục tôn vinh các sản phẩm công nghệ tiêu dùng nổi bật, từ smartphone, laptop đến thiết bị gia dụng và thiết bị thông minh.

Car Choice Awards dành cho thị trường ô tô và phương tiện di chuyển, ghi nhận những sản phẩm và thương hiệu mang lại giá trị thiết thực cho người dùng.

Innovative Choice Awards hướng tới các giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực như tài chính, giáo dục, y tế hay sản xuất.

Mỗi trục giải đại diện cho một nhóm lựa chọn quen thuộc trong đời sống người Việt, từ thiết bị công nghệ, phương tiện đi lại đến các nền tảng số đang thay đổi cách học tập, làm việc và sử dụng dịch vụ.

Điểm mới mang tên Nation Builders Awards

Điểm mới lớn nhất của Better Choice Awards 2026 là sự ra đời của Nation Builders Awards, với danh hiệu trung tâm "Kiến tạo Đất nước".

Nếu ba trục giải còn lại tập trung vào sản phẩm và trải nghiệm người dùng, Nation Builders Awards hướng đến việc tôn vinh những doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp lâu dài cho sự phát triển của Việt Nam thông qua hạ tầng, công nghệ, nghiên cứu phát triển, nguồn nhân lực và năng lực quốc gia.

Đây cũng là nhóm giải duy nhất được Hội đồng chuyên môn mở rộng phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia xét chọn hoàn toàn, không có bình chọn từ cộng đồng nhằm bảo đảm tính khách quan. Thông tin chi tiết về các danh hiệu thuộc Nation Builders Awards sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới.

Innovation Beyond Borders - đổi mới vượt qua mọi giới hạn

Chủ đề Innovation Beyond Borders phản ánh hai xu hướng lớn: ranh giới giữa các ngành như công nghệ, ô tô, tài chính hay y tế đang dần xóa nhòa dưới tác động của AI và chuyển đổi số; đồng thời Việt Nam cũng đang chuyển mình từ thị trường tiếp nhận công nghệ sang đối tác chủ động trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Không chỉ tìm kiếm những sản phẩm xuất sắc, Better Choice Awards 2026 hướng đến các đổi mới có khả năng tạo ra giá trị thực cho người dùng và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.