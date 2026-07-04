Mùa giải đã mở, đến lúc thương hiệu của bạn chuẩn bị hồ sơ Better Choice Awards 2026

Giữa lúc nhiều đội ngũ thương hiệu đang lên kế hoạch cho nửa cuối năm, một câu hỏi thực tế đang xuất hiện trong không ít cuộc họp: đối thủ đã có danh hiệu Better Choice Awards và đang dùng nó như một điểm tựa truyền thông — vậy thương hiệu của mình đang ở đâu trên bản đồ đó?

Better Choice Awards 2026 đã chính thức khởi động mùa thứ tư. Và nếu đây là mùa giải mà thương hiệu muốn có mặt, thì bây giờ chính là lúc bắt đầu chuẩn bị.

Tại sao cần chuẩn bị từ bây giờ, không phải đến tháng 8?

Cổng nhận hồ sơ sẽ chính thức mở tại họp báo ngày 2/8 và đóng lại vào 19/8 — tức là doanh nghiệp chỉ có khoảng 17 ngày để hoàn thiện toàn bộ hồ sơ. Với những thương hiệu có nhiều sản phẩm cần lựa chọn, số liệu cần tổng hợp hoặc quy trình phê duyệt nội bộ nhiều tầng, 17 ngày là khoảng thời gian rất khít. Không ít đơn vị từng bỏ lỡ hạng mục phù hợp chỉ vì không kịp chuẩn bị tài liệu đúng hạn.

Ngay từ lúc này, Ban tổ chức đã mở kênh đăng ký quan tâm để doanh nghiệp có thể theo dõi thông tin trước khi cổng hồ sơ chính thức mở. Đăng ký quan tâm sớm đồng nghĩa với việc nhận thể lệ và hướng dẫn ngay khi họp báo diễn ra, từ đó có thêm thời gian để rà soát sản phẩm, sắp xếp tài liệu và chọn đúng hạng mục — thay vì phải làm tất cả trong vài ngày.

Thương hiệu của bạn thuộc trục giải nào?

Better Choice Awards 2026 được tổ chức theo bốn trục giải, và mỗi doanh nghiệp thường sẽ tìm thấy mình trong ít nhất một trong số đó.

Smart Choice Awards dành cho các sản phẩm công nghệ tiêu dùng nổi bật, từ điện thoại, laptop, thiết bị gia dụng thông minh đến các thiết bị đeo. Car Choice Awards tập trung vào ngành xe và phương tiện di chuyển, đánh giá theo chân dung người dùng thực tế thay vì chỉ xếp hạng theo phân khúc kỹ thuật. Innovative Choice Awards có phạm vi rộng hơn, dành cho các giải pháp đổi mới số trải khắp nhiều lĩnh vực như tài chính, giáo dục, y tế và logistics — đây cũng là trục có tỷ lệ đề cử riêng cho startup, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trẻ đứng cạnh các tên tuổi lớn.

Điểm nhấn hoàn toàn mới của mùa 2026 là Nation Builders Awards — trục giải dành cho những doanh nghiệp có đóng góp tầm quốc gia thông qua hạ tầng, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực hoặc đưa thương hiệu Việt vươn ra khu vực. Trục này không có bình chọn cộng đồng, toàn bộ xét chọn do hội đồng chuyên môn mở rộng cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đảm nhiệm — vì vậy hồ sơ cần tập trung vào những đóng góp có thể kiểm chứng bằng số liệu thực tế.

Một danh hiệu có giá trị gì sau đêm trao giải?

Đây là câu hỏi thực dụng mà nhiều đội ngũ thương hiệu đặt ra trước khi quyết định đầu tư thời gian chuẩn bị hồ sơ. Và câu trả lời nằm ngay ở những gì các winner mùa 2025 đã làm được trong năm 2026.

Samsung tiếp tục dùng danh hiệu BCA như một điểm tham chiếu khi ra mắt sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam. HDBank nhắc đến giải thưởng trong các thông điệp về cam kết ESG và tín dụng xanh. Cake by VPBank gắn danh hiệu ngân hàng số AI Make in Vietnam với lộ trình NextGen AI Bank phục vụ hơn 7 triệu khách hàng. Những thương hiệu này không chỉ nhận giải rồi cất đi — họ biến danh hiệu thành một phần của câu chuyện thương hiệu dài hơi.

Điều đó có được một phần vì trọng lượng của giải thưởng: Better Choice Awards do VCCorp phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hà Nội, được bảo trợ bởi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Gala trao giải năm nay dự kiến là hoạt động điểm nhấn trong Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia khai mạc ngày 1/10 — sự kiện đã hai lần được phủ sóng trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, một mức độ phủ sóng hiếm có với bất kỳ giải thưởng tiêu dùng nào.

Các mốc thời gian cần ghi nhớ

Để không bị động trong mùa giải này, doanh nghiệp nên đánh dấu ngay bốn mốc chính: đăng ký quan tâm từ bây giờ để nhận thông tin sớm nhất; họp báo ngày 2/8 sẽ công bố toàn bộ thể lệ và mở cổng nộp hồ sơ; hạn cuối nộp hồ sơ là 19/8; giai đoạn bình chọn và chấm điểm diễn ra từ 20/8 đến 20/9 trước khi kết quả được công bố tại Gala ngày 3/10.

Mùa giải đã mở. Cơ hội dành cho những thương hiệu chuẩn bị sớm — và cổng đăng ký quan tâm đang chờ.