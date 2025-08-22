Sao trẻ Bayern Munich cưa đổ con gái cưng của huyền thoại bóng đá, visual nàng WAG không điểm chê, body mới nuột nà

Chưa kịp ghi dấu ấn mạnh mẽ trên sân cỏ, tân binh Bayern Munich – Tom Bischof (20 tuổi) đã trở thành tâm điểm của truyền thông Đức khi lộ chuyện tình cảm với một gương mặt cực kỳ đặc biệt là Josefine Scholl, 17 tuổi, con gái của huyền thoại Hùm xám Mehmet Scholl.

Theo nhiều nguồn tin, Bischof và Josefine đã hẹn hò được khoảng 4 tháng. Cả hai lần đầu bị bắt gặp trong một buổi giao hữu của Bayern với Tottenham Hotspur. Sau chiến thắng 4–0, tiền vệ trẻ không ngần ngại trao bạn gái nụ hôn tình cảm ngay trên khán đài. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, khiến fan vừa bất ngờ vừa thích thú.

Không chỉ dừng lại ở đó, Josefine hiện là một influencer với gần 40.000 người theo dõi trên Instagram. Cô còn xuất hiện trong trận tranh Siêu cúp Đức giữa Bayern và VfB Stuttgart. Trong lần ra mắt chính thức ở CLB mới, Bischof có lẽ đã được tiếp thêm rất nhiều động lực khi bạn gái ngồi trên khán đài cổ vũ.

Tân binh của Bayern hẹn hò với con gái của huyền thoại Budesliga

Nhan sắc của bạn gái Tom Bischof

Huyền thoại Mehmet Scholl từng có 17 năm gắn bó với Bayern Munich, ra sân tổng cộng 469 trận và ghi 117 bàn thắng. Anh là biểu tượng gắn liền với giai đoạn hoàng kim của Hùm xám, giải nghệ vào năm 2007 trong trận đấu tri ân đầy xúc động trước Barcelona. Trong mắt nhiều fan Bayern, Scholl là một trong những cầu thủ tinh túy nhất mà đội bóng từng sản sinh.

Chính vì vậy, việc Tom Bischof hẹn hò với con gái của một huyền thoại không chỉ khiến giới truyền thông chú ý, mà còn tạo thêm áp lực vô hình lên chàng trai 20 tuổi. Từ nay, mọi bước tiến của anh trong màu áo đỏ Bavaria sẽ luôn gắn liền với cái tên "con rể Scholl".

Huyền thoại Mehmet Scholl

Dù còn khá trẻ, Bischof đã có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Anh từng góp mặt ở đội tuyển trẻ Đức và được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của thế hệ mới. Gia nhập Bayern Munich trong mùa hè vừa qua, Bischof được kỳ vọng sẽ trưởng thành và nối tiếp các đàn anh.

"Tom là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất nước Đức. Cậu ấy đã có nhiều kinh nghiệm ở cấp độ chuyên nghiệp dù mới 20 tuổi. Chúng tôi tin rằng Tom phù hợp với triết lý của Bayern và hoàn toàn có khả năng vươn tới đẳng cấp cao nhất", Giám đốc thể thao Bayern chia sẻ.