Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán từ trước đến nay.

Xây dựng hình ảnh để đánh bóng tên tuổi

Phó Đức Nam, sinh năm 1994 tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từng nhận học bổng toàn phần chuyên ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Singapore sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Phó Đức Nam có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5. Hành trình phạm tội của Nam bắt đầu khi hắn bắt tay hợp tác với Lê Khắc Ngọ và một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ để dựng lên một "chiếc bẫy" lừa đảo tinh vi.

Trước khi bị công an bóc trần hành vi lừa đảo, Mr Pips là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội. Để thu hút nhiều nạn nhân, Nam (Mr Pips) và Ngọ (Mr Hunter) tận dụng triệt để TikTok, Facebook, thường xuyên đăng tải các video chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, cách kiếm tiền, dạy làm giàu.

Nhằm tạo dựng lòng tin, Mr Pips liên tục khoe tiền, siêu xe, cuộc sống xa hoa, khẳng định bản thân kiếm được khối tài sản khổng lồ từ đầu tư. Trong mỗi video, hắn luôn nhấn mạnh rằng mọi thành quả đều đến từ việc tham gia hệ thống của mình, từ đó lôi kéo người nhẹ dạ cả tin.

Dưới vỏ bọc hào nhoáng, Mr Pips dần trở thành "thần tượng" của giới trẻ, được tung hô là "idol" trong lĩnh vực làm giàu và kinh doanh tài chính.

Phó Đức Nam tự xưng là một trader "bất bại" với 10 năm kinh nghiệm trên thị trường vàng và chứng khoán quốc tế. Nhờ đó, cái tên Mr Pips nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Bằng những mánh khóe tinh vi, Nam lợi dụng hình ảnh của các chuyên gia tài chính để tổ chức các buổi livestream tư vấn đầu tư. Trên TikTok và YouTube, hắn liên tục đăng tải video khoe siêu xe, tiền, vàng, đồng hồ hàng hiệu cùng những "bí quyết làm giàu", thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Để tạo dựng uy tín và lôi kéo nhiều người tham gia, Nam khoe thu nhập "lên đến 10 tỷ/tháng", lập các nhóm chat riêng trên Telegram, thường xuyên khoe lãi lớn và dụ dỗ thành viên đầu tư theo hình thức copytrade – sao chép các giao dịch do hắn thực hiện.

Đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh, Nam gieo rắc niềm tin rằng "có tiền mới mua được hạnh phúc và sống sung sướng", từ đó thúc giục nạn nhân đầu tư số tiền lớn.

Tuy nhiên, đằng sau những hào nhoáng đó là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp. Nam, Ngọ và đồng phạm người nước ngoài đã chỉ đạo 7 đối tượng khác tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" để làm bình phong, tuyển dụng nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh, nhằm che giấu bản chất lừa đảo của chúng.

Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống của Phó Đức Nam đã mở rộng với khoảng 1.000 nhân viên, làm việc từ 8h đến 21h hàng ngày. Nhóm này tạo lập và quản lý 5 trang web có giao diện tiếng Anh, khiến các nhà đầu tư lầm tưởng đây là sàn giao dịch quốc tế uy tín, từ đó tạo lòng tin và thu hút người tham gia.

Theo cơ quan công an, nhóm của Mr. Pips hoạt động dưới danh nghĩa các công ty "ma" để tuyển dụng nhân viên, dù không hề đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán hay tài chính.

Ban đầu, nhóm lừa đảo sử dụng Zalo, Telegram để tiếp cận khách hàng, thuyết phục họ đầu tư với số tiền nhỏ và cho phép rút tiền nhằm tạo sự tin tưởng.

Sau khi nạn nhân "sập bẫy", nhóm liên tục đưa ra thông tin khuyến khích nộp thêm tiền, đồng thời thao túng hệ thống giao dịch để hiển thị lợi nhuận cao. Khi số tiền đầu tư đủ lớn, chúng sẽ thao túng tài khoản khiến nhà đầu tư "cháy" tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp.

Dựng sàn giao dịch giả để lừa đảo

Theo Công an Hà Nội, thủ đoạn phạm tội của Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm rất tinh vi, chuyên nghiệp. Nhóm đối tượng này đã dựng lên các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, có giao diện giống hệt những sàn giao dịch uy tín trên thế giới nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cấu kết với một nhóm người nước ngoài để lập trình các sàn giao dịch này với đòn bẩy tài chính cực lớn, dao động từ 20 đến 1.000 lần số tiền khách hàng nạp vào. Phần mềm giao dịch giả mạo được thiết kế để thao túng kết quả, đảm bảo rằng nhà đầu tư luôn bị thua lỗ. Khi nạp tiền vào hệ thống và đặt lệnh, tài khoản của nạn nhân sẽ nhanh chóng bị "cháy", khiến họ mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Các sàn này hoạt động trái phép tại Việt Nam, không được cơ quan chức năng cấp phép và hoàn toàn do nhóm lừa đảo kiểm soát. Để tăng mức độ tin cậy và thu hút nhiều nạn nhân hơn, Nam và Ngọ thường xuyên tổ chức hội thảo, sự kiện đầu tư hoành tráng, đồng thời xây dựng hình ảnh cá nhân như những doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực chứng khoán quốc tế. Họ quảng bá các khóa học trực tuyến về phương pháp làm giàu từ đầu tư tài chính, đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng sàn giao dịch giả, nhóm lừa đảo còn xây dựng hệ thống nhân viên sale, leader, quản lý văn phòng chuyên nghiệp. Những người này sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Telegram, Viber để lập ra các hội nhóm đầu tư, giả danh chuyên gia tài chính, thầy đọc lệnh, nhà phân tích kỹ thuật hoặc thậm chí đóng giả bị hại để tạo hiệu ứng đám đông, khiến nạn nhân tin tưởng hơn. Họ liên tục tương tác, điều tra thông tin tài chính của từng nhà đầu tư, sau đó dụ dỗ họ nạp tiền vào hệ thống.

Nhóm lừa đảo áp dụng chiến thuật chăm sóc nạn nhân một cách sát sao, thân mật, tạo cảm giác được quan tâm và đồng hành trong quá trình đầu tư. Khi nạn nhân đã bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư, nhóm này bắt đầu đưa ra các lệnh giao dịch giả mạo trên các hội nhóm, hướng dẫn họ đặt lệnh theo chỉ dẫn.

Ban đầu, nhà đầu tư có thể thắng một số tiền nhỏ để tạo lòng tin, nhưng sau đó, hệ thống sẽ dần thao túng khiến họ thua lỗ liên tục. Khi tài khoản bị "cháy", nạn nhân thường có tâm lý muốn gỡ gạc, tiếp tục nạp thêm tiền với hy vọng kiếm lại những gì đã mất. Càng đầu tư nhiều, họ càng rơi vào bẫy, mất trắng số tiền đã bỏ ra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án với các tội danh gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có". Đến nay, công an đã khởi tố 31 bị can, trong đó có 26 bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội rửa tiền, 1 bị can về tội không tố giác tội phạm và 1 bị can về tội chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có 2.661 nạn nhân trên khắp cả nước. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản của nhóm đối tượng, với tổng giá trị hơn 5.200 tỷ đồng. Cụ thể, số tài sản bị thu giữ bao gồm 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 9 tỷ đồng trái phiếu, hơn 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt (VNĐ), 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ xa xỉ trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 món trang sức bằng vàng, kim cương. Ngoài ra, công an cũng đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản liên quan đến vụ án.