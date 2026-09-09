Hiện nay (9/9), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc 1h phổ biến 26-29 độ C.

Dự báo khoảng đêm 9/9, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm 9/9, thời tiết chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C. Riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 19 độ C.

Ảnh minh hoạ (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Trong đêm 9/9 và ngày 10/9, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 24-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, khu vực này có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 9/9, thời tiết Hà Nội chuyển mát.

Cùng thời gian này, khu vực Bắc Bộ được cảnh báo có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày 10/9, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ đêm 9/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ trưa và chiều 10/9, gió có thể mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.