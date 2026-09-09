Thấy mẹ có nhiều vết thâm tím, con trai xem camera thì đau đớn trước sự mất nhân tính của người chăm sóc

Mới đây, một người đàn ông ở tỉnh Chon Buri của Thái Lan đã trình báo cảnh sát về hành vi của một nữ nhân viên chăm sóc, sau khi hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người này ngược đãi người mẹ 78 tuổi đang nằm liệt giường của anh trong suốt 10 tháng làm việc.

Con trai thuê người chăm sóc mẹ với mức lương hơn 20 triệu/tháng, còn bao ăn ở.

Anh Wichaphon Rungsaengchai (45 tuổi) cùng vợ là chị Wanlee Rungsaengchai (40 tuổi) đã đến trình báo vụ việc tại Đồn Cảnh sát Mueang Chon Buri. Sau đó, cặp đôi này đã liên hệ với tổ chức phi lợi nhuận Saimai Survive để tìm kiếm tung tích nữ nhân viên chăm sóc, người chỉ được xác định danh tính là Nuanchan.

Anh Wichaphon cho biết mẹ anh bị đột quỵ cách đây hai năm; kể từ đó, bà phải nằm liệt giường và mắc chứng Alzheimer.

Ban đầu, người phụ nữ lớn tuổi này sống tại một viện dưỡng lão, nhưng khi tình trạng sức khỏe của bà trở nên tồi tệ hơn, anh Wichaphon quyết định đón bà về nhà để gia đình có thể chăm sóc chu đáo hơn.

Do bận rộn công việc, vợ chồng anh Wichaphon đã thuê một nhân viên chăm sóc toàn thời gian thông qua một công ty dịch vụ; công ty này đã cử cô Nuanchan đến chăm sóc mẹ anh.

Anh Wichaphon chia sẻ rằng Nuanchan đã làm việc rất tốt trong tuần đầu tiên, khiến anh quyết định thuê bà làm việc toàn thời gian với mức lương khá cao, lên tới 26.000 baht (tương đương hơn 20 triệu VNĐ) mỗi tháng, đồng thời bao ăn và ở miễn phí. Anh hy vọng mức thu nhập tương đối tốt này sẽ giúp cô ta toàn tâm toàn ý chăm sóc thật tốt cho mẹ anh.

Con trai xem camera, đau đớn chứng kiến cảnh mẹ bị bạo hành

Tuy nhiên, sau đó, mọi chuyện dần xấu đi, cặp vợ chồng liên tục phát hiện những vết thương và vết bầm tím trên cơ thể người phụ nữ lớn tuổi. Do mẹ đã bị mắc Alzheimer nên anh cũng không thể hỏi trực tiếp chuyện gì đã xảy ra với mẹ. Khi bị chất vấn, Nuanchan khai rằng các vết thương này là do tai nạn xảy ra trong lúc bà cụ đi vệ sinh hoặc tắm rửa.

Về sau, Wanlee nghe thấy tiếng mẹ chồng la hét vì đau đớn nên đã chạy đến kiểm tra. Cô phát hiện Nuanchan đang dùng một tấm khăn trùm lên đầu bà cụ để lau đầu. Tuy nhiên, hình ảnh từ camera cho thấy đây không đơn thuần là hành vi lau đầu, mà là sự bạo hành khi cô ta đã liên tục lắc mạnh, bẻ đầu khiến cho cụ bà 78 vô cùng đau đớn mà không thể phản kháng.

Sau sự việc, cặp vợ chồng cũng đã xem lại hình ảnh từ camera an ninh đặt trong phòng ngủ của bà cụ. Họ cho biết các đoạn phim ghi lại cảnh Nuanchan liên tục đe dọa, đánh đập, chửi bới và bịt miệng bà cụ trong suốt 10 tháng làm việc cho gia đình.

Gia đình cho biết người chăm sóc đã thừa nhận hành vi đánh đập bà cụ khi bị đối chất với các bằng chứng từ camera. Nuanchan bị sa thải vào ngày 23 tháng 8 vừa qua, và cặp vợ chồng đã nộp đơn trình báo cảnh sát về vụ việc vào ngày 25 tháng 8.

Tính đến thời điểm đưa tin, Nuanchan vẫn chưa bị bắt giữ hay buộc tội và hiện chưa rõ tung tích.

Ông Ekkapop Leuangprasert, người sáng lập trang "Saimai Survive", cho biết ông dự định phối hợp với trưởng đồn cảnh sát Mueang Chon Buri. Mục đích là đẩy nhanh quá trình thu thập bằng chứng cần thiết để ban hành lệnh triệu tập đối với người chăm sóc này.

Trong khi đó, khi sự việc được công bố trên truyền thông, nhiều người cũng cho rằng đây là bài học cho các gia đình thuê người chăm sóc cha mẹ già. Đừng vì quá tin tưởng người ngoài mà không kiểm tra lại camera an ninh giống như gia đình anh Wichaphon. Mẹ anh đã bị người chăm sóc bạo hành 10 tháng trời mà 2 vợ chồng không hề biết gì, vẫn trả lương đầy đủ.